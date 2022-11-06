（中央社記者潘智義台北6日電）研發背景出身的佳世達科技董事長陳其宏，由自己改變思維，尋求企業轉型與突破、追求高附加價值，從既有的液晶顯示器產業，跨足醫療、人工智慧物聯網、網通產業，近9年來併購70餘家公司，下一個看好的領域轉向上游鏡頭產業。

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陳其宏接受中央社專訪指出，轉投資高附加價值事業，組成「聯合大艦隊」，是佳世達重要的轉型。過去將近9年的併購過程，一開始願景就訂得很清楚，2022年高附加價值事業的營收要過半，今年可以精準達成或超越目標；以目前的成果來看，他很慶幸過去轉型大艦隊的方向確定，下一個階段目標要拚集團高附加價值獲利過半。

●併購隱形冠軍 逐步壯大佳世達「聯合大艦隊」

陳其宏信心滿滿的描述集團聯合大艦隊的願景規劃，除了優化集團現有的液晶顯示器、投影機等事業，站穩第1隻腳外，第2隻腳就是跨入醫療產業；第3隻腳是人工智慧物聯網（AIoT）及智慧場域，像是智慧醫院、智慧學校、智慧商店或智慧工廠等；第4隻腳則是網通，包括最近相當熱門的低軌衛星。

他指出，佳世達2021年營收約新台幣2260億元，從2013年的1100多億元，到去年幾乎就是加倍成長；他強調，雖然疫情影響很大，今年1至9月營收仍較去年同期增加近200億元，有更高比例來自人工智慧物聯網、智慧醫療、網通這些高附加價值事業的貢獻。

談到未來看好的高附加價值產業，陳其宏透露，面對萬物連網的時代，正規劃往上游的光學鏡頭產業投資。他指出，「鏡頭是人工智慧物聯網的眼睛」，有鏡頭才有辦法拍照、錄影，有影片、照片的輸入才有辦法完成很多人工智慧的應用。

●鏡頭是AIoT的眼睛 陳其宏將朝上游產業併購

陳其宏表示，佳世達集團在評估併購方向上，把上游材料或關鍵零組件等值得投資的項目都納入評估，集團除生產液晶顯示器之外，投影機也是主力產品，投影機及監控設備都需要鏡頭，因而接觸很多台灣的鏡頭供應商，是值得著墨的關鍵零組件；不僅有利於整體供應鏈、價值鏈掌握，維持集團核心競爭力，也可滿足佳世達自身的需求。

陳其宏直言，鏡頭是要跟光機一起做搭配設計的，它很難獨立設計，佳世達就有這方面的專家，鏡頭將來的應用只會多不會少。例如一輛智慧汽車，要把所有環場、各個視角涵蓋至少要18個鏡頭；像交通號誌、行人穿越馬路要走斑馬線，中國有很多都是用安全監控系統的鏡頭做車流、人流的監控，對違規行為直接開罰單，將來鏡頭無所不在，應用很廣。

而面對未來人工智慧發展趨勢的龐大需要，他認為，必須透過鏡頭來完成很多事情，即便可透過感應器去感應溫度、二氧化碳或一氧化碳濃度，但「對人工智慧而言，鏡頭是不可缺少的關鍵零組件」。

●低軌衛星商機 台灣可主攻地面接收設備市場

低軌衛星今年因俄烏戰爭成為產業新焦點，談到低軌衛星的好處，陳其宏強調，全世界有海上、高山等50%尚未被訊號涵蓋的領域，這些地區都可透過低軌衛星來幫助收到訊號。

他說，遊艇或飛機上為什麼有Wi-Fi，就是從低軌衛星提供海上、空中的訊號，經由接收器轉換成Wi-Fi訊號，只要付錢，就可享受十幾小時不會和外界失聯的好處。

他評估，低軌衛星市場初期可能是家家戶戶，或是露營車、卡車的需求，像美國、中國訊號覆蓋不到的地區很大，這都是低軌衛星發揮功能的好去處。

陳其宏認為，「得太空者得天下」，全世界可向太空發射約2萬5000顆至3萬顆低軌衛星，為了卡位、爭話語權，有能力的大國拚命發射衛星，現在已有1萬2000顆左右。

但整個地球的低軌衛星軌道上不能密度太高，否則會相撞，因此未來發射衛星的產值有限；換個角度看，地面接收設備會占整體低軌衛星產業約70%至80%的產值，地面接收設備才是台灣廠商的市場商機所在。

●通路先行 攻向海外醫療市場

陳其宏談到集團聯合大艦隊中的生醫產業版圖，他強調「通路先行」，但醫藥難分家，未來只要時機成熟，不排除投入製藥業。佳世達現階段先從醫院布局，希望打造橫跨大中華圈、東南亞的醫療集團。

他認為，台灣的醫療技術、服務及醫材品質水準高，將成為未來的護國群山，有實力可以提供台灣以外的醫療市場。他對集團在大中華區未來的市場布局很有信心，在東南亞也建立了成功的據點，由於佳世達在跨醫療領域的資通訊產業布局最深最廣，將是集團最有價值的一個區塊。

至於集團對新創事業的投入，則是佳世達聚焦AIoT、醫療、網通3大高附加價值產業之外，另一項逐步增溫的事業版圖。

陳其宏坦言，新創事業的風險通常比較高，投資期比較長，且投資前期大部分都是虧損。因此在集團轉型希望快速看到成績的目標下，多年來對投資新創事業比較保守。

不過，他透露，集團在新創這一塊也會逐步做更多的投資，希望能透過新創事業掌握未來方興未艾的產業或模式，寄望投資獨角獸新創事業，將來也能受惠幾十倍、幾百倍的投資報酬。

他強調，台灣也需要新創事業，要靠智慧與新創來取代勞力製造來賺錢，「新創是一個很好的品牌」，台灣創造這些新的商業模式、新的領域應用，學矽谷、以色列，透過新創投資全世界，會是未來較重要的聚焦布局。

●不讓蘋果專美於前 取得台灣首張碳足跡認證

面對ESG（環境、社會、公司治理）風潮，陳其宏憂心的表示，「地球是人類最重要的資產，若不能保護好地球，子子孫孫都是受害者」。

陳其宏指出，他在2009年明基電通擔任產品技術中心總經理時，蘋果已經在做碳足跡盤查了，且每一款產品都有公布碳足跡，讓消費者知道；他也在集團建構一個平台，做上、中、下游的碳足跡盤查，這做起來很複雜，一開始做費時3到6個月，但也成為台灣的碳盤查的先軀。

明基電通盤查BenQ組織於台灣地區的碳排放量，涵蓋公務車耗油量、二氧化碳滅火器及冷氣、飲水機及冰箱充填冷煤，以及辦公室電力及同仁上下班的交通、出差及公司內進駐廠商的能源使用等。

由於集團有平台、有know how，透過上游上千家的供應鏈合作，有效做好環境保護；陳其宏更以其技術研發出身的優勢，將降低碳足跡的規範融於零組件設計中，帶領明基電通取得台灣第一張政府頒發的電視、顯示器、投影機碳足跡認證。以目前佳世達一年生產約2000萬台顯示器來看，減少碳排可有效地省下很多傷害地球的因子。

另外，缺電是產業界近年面臨的一大問題。陳其宏感慨，工商大老發出很多擔憂的聲音，希望政府更理性的制定兼顧短、中、長期的能源政策，綠能政策大家都看得到，但推展的速度還是太慢了。

他說，例如離岸風電很好，但落實的速度仍不夠快，因為所有綠電都被台積電包走了，一家都不夠用，其他中小型企業怎麼辦，因此期待政府能有務實合理的時程安排，提高綠電比重。

他說，面對電力不穩及綠電不足，佳世達只好自己來。現在工廠的屋頂都是太陽能發電設備，不只利用太陽能發電，還要儲能，把有太陽時所發電力儲存起來，用以「削峰填谷」，在供電不穩時自動切換，在尖峰用電時段，能夠把不足的電力自己補上。（編輯：張良知、楊凱翔）1111106