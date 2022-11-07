【民眾網黃楸玲／台北報導】

[廣告] 請繼續往下閱讀

交通部航港局於11月7日上午舉辦「國際海事組織準法律文件履行章程(III Code)稽核簽約儀式」，由交通部祁文中次長見證，航港局葉協隆局長與加拿大COMART公司Allan Morrison總裁代表簽署合作備忘錄，加拿大駐台北貿易辦事處Nickel代表、Jager處長、運輸安全委員會許悅玲副主委、中國驗船中心謝謂君董事長均出席觀禮，就為期6天的稽核作業正式揭開序幕。

交通部祁文中次長於致詞時表示，在2014年他擔任航港局長時，就開始推動III CODE自願稽核業務，透過稽核瞭解國際上的做法，在此之後，航港局建立了品質管理系統、成立了海事中心，我國在2019年並成立了獨立的海事調查機關－運輸安全委員會，期許我國可以透過本次稽核，讓各國看到臺灣海事體系之成效，並進而帶動我國航運業提升競爭力。

葉協隆局長強調，臺灣與加拿大海事體系技術合作計畫已合作多年，雙方並透過加拿大COMART國際公司作為合作聯繫窗口，是支持我國海事管理技術發展的重要計畫，透過與加拿大海事體系的充分交流，有效的協助我國海事相關人員(如PSCO)持續提升專業知能，同時即時提供了國際海事相關資訊，期待雙方未來能持續緊密合作，共同促進國際海事管理的永續發展。

加拿大COMART公司Allan Morrison總裁表示，加拿大與中華民國透過臺加海事技術合作備忘錄已合作超過20年，每年加拿大均指派專業海事背景之講師來臺授課，累計到現在已有100多位海事專家來臺，很高興加拿大能與中華民國對於海事制度有長期的合作。

國際海事稽核是國際海事組織(IMO)近年推動的重要業務，自西元2016年生效為強制性稽核，透過對各會員國實地稽核，以確保IMO所制定的準法律文件，包含海上人命安全國際公約(SOLAS)、防止船舶污染國際公約(MARPOL)、航海人員訓練發證及當值標準(STCW)、載重線(LL)、船舶噸位丈量(TONNAGE)及船舶避碰(COLREG)等6大國際公約、所屬章程及相關決議案，在各國均能有效實施、履行，進而促進整體海事安全及海上環境保護業務的發展。

航港局再度與加拿大攜手合作，邀請稽核員來臺實施6天實地稽核，期望透過稽核持續精進我國海事管理制度，達到同步世界先進國家的水準，讓世界再次看見臺灣在海運上的努力。

交通部祁文中次長(中)見證葉協隆局長及Allan總裁簽約（圖：交通部航港局）

更多新聞報導：

臺鐵局EMU3000新城際列車首編特仕車 抵達花蓮港

月全食及紅月掩天王