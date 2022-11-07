（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）立法院內政委員會今天赴苗栗縣考察，會勘無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦的農牧用地涉違法堆置砂石，要求縣府處置。鍾東錦競選總部指出，立院淪為政黨打手，只是一場選舉秀。

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時代力量、民進黨日前相繼在立法院召開記者會，指控鍾東錦持有的農牧用地涉違法堆置砂石，今天立法院內政委員會考察苗栗縣卓蘭鎮非都市土地使用現況。

考察由民進黨立委湯蕙禎、沈發惠、洪申翰帶隊，與內政部、經濟部、農委會、環保署、法務部、苗栗縣政府等機關現場會勘卓蘭水廠段的農牧用地使用情形。

苗栗縣議員陳光軒、曾玟學、陳品安及時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎等人也到場關切。

沈發惠指出，歷年衛星影像空拍圖顯示，現場砂石場7公頃多場區，只有1公頃多的作業區域是合法使用，周邊農牧用地違反區域計畫法堆置砂石嚴重。

沈發惠說，農地長出砂石山，原本堆得快比高壓電塔還高，今天高度已經減少一半，根據在地居民回報，業者這3天徹夜將大半砂石運走，趕在會勘前行動，完美示範「鍾公移山」。

前苗栗縣議員陳春暖表示，卓蘭是水果之鄉、水果王國，但砂石山讓附近農民與居民深受其害，鄉親最不能接受的是空污，強風一吹砂石滿天飛，門窗緊閉，屋內仍一堆灰塵，還有砂石場作業的噪音、排水污染問題，大家敢怒不敢言。

洪申翰指出，依區域計畫法、水污染防治法、噪音管制法、空氣污染防制法等法律，主管機關都應該按次處罰、限期改善，未改善還可以停工、停業，甚至涉有刑責可移送法辦。

洪申翰表示，苗栗縣政府歷年來雖有開罰，但不是有罰就好，重點是問題能被解決、改善，否則在地方持續發生，沒有居民會對政府有信心。

沈發惠等人要求各相關單位，針對可能違反的法律，責成地方機關積極處理，並向內政委員會答覆。

苗栗縣政府地政處地用科科長廖文正表示，經農業處審認此土地違規使用，不符區域計畫法規定，自民國101年至今已依違反區域計畫法開罰6次，共開罰新台幣91萬元，最後一次是11月3日開出。

另外，依照區域計畫法的違規裁罰是裁罰行為人，並非土地所有權人，這些土地的所有權人總共有5人，鍾東錦是其中之一。

針對立法院內政委員會今天會勘，鍾東錦競選總部指出，立法院成為政黨打手，內政委員會以考察「苗栗縣卓蘭鎮非都市土地使用現況」名義辦理會勘，根本是一場選舉秀。

鍾東錦競總表示，動員綠色民代，指揮內政部、經濟部、農委會、環保署，甚至連台電等行政機關配合演出，是濫用職權「假會勘真打壓」，操弄地方選舉的獨裁惡霸手段。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮表示，鍾東錦所持分的土地租用給合法砂石業者，遭違規堆置砂石，依違反區域計畫法裁罰，處罰對象是行為人，而非土地所有權人，如此簡單法律觀念，難道身為肩負審查、修改法令職權的立委會不知道，顯然只是民進黨立委刻意誤導大眾，試圖營造選民對鍾東錦負面觀感、醜化對手的伎倆而已。

徐廷琮指出，鍾東錦多次表示已離開砂石業多年，目前確實有一些持分土地，但租給合法砂石業者，雙方就是房東與房客關係；土地出租後，對於房客如何使用，無法時時刻刻追蹤，若有違規情況，呼籲相關單位依規定處理、開罰。（編輯：戴光育）1111107