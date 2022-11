2022年11月07日 環境資訊中心綜合外電;姜唯編譯;許祖菱 審校 環境資訊中心綜合外電;姜唯編譯;許祖菱 審校

在烏克蘭戰爭、高通膨、糧食短缺和能源供應吃緊等全球危機中,2022年聯合國氣候變遷大會(COP27)於6日在埃及夏姆錫克(Sharm El-Sheikh)揭幕。會議將持續兩週,超過120位世界領導人陸續抵達,共商氣候變遷對策。

COP有談判延後的慣例,但6日從開幕就已延後了一個多小時,凸顯本屆氣候談判的困難。開幕前不久,談判代表才確定「損失和損害」(loss and damage)將首次納入議程,這是關乎貧窮國家氣候災害補償的重要機制,大會20多年來都沒能正式討論的議題。

聯合國第27屆氣候大會(COP27)6日開幕,首度將「損失和損害」納入議程。圖片來源:UNFCCC(CC BY-NC-SA 2.0)

開幕就延後 既期待又堪慮的氣候大會

自1995年起,簽署《聯合國氣候變遷綱要公約》(UNFCCC)的國家每年舉行一次締約方會議,今年是第27屆,簡稱COP27。約有196個國家、4萬5000人和120位世界領導人出席盛會。

開幕大會原訂在當地時間6日(週日)上午 10 點進行。但談判代表對是否將「損失和損害」納入議程爭辯到周日上午。最後達成協議,大會首次將「損失和損害」納入正式議程,將討論富國對排碳少、卻承受氣候災害窮國的補償機制,開幕時間也因此延後。

過往大會常為擺不平氣候協議而延後閉幕,這次罕見地從開幕就延後,一位談判代表告訴《衛報》,由此可見達成協議的難度,「這會是場『艱難的COP』(a difficult Cop)」。

這次大會已有多個代稱——「非洲的COP」(Africa's COP)代表大會的舉行地點,並聚焦非洲的氣候議題;「實踐的COP」(Implementation COP)則期許不要光說不做。

十多年來,富國一直拒絕就所謂的損失和損害進行官方討論。本屆能將「損失和損害」排入議程,COP27主席、埃及外交部長蘇克里(Sameh Shoukry)於開幕會議上指出,這是團結對抗氣候災害的展現。

他補充解釋,納入議程代表損失和損害的資金問題將會有「有制度且穩定的空間」(an institutionally stable space),並在「不晚於2024年」達成最終決定。

氣候大會COP27確定討論富國對窮國氣候災害的損失和損害賠償問題。圖片來源:UNFCCC(CC BY-NC-SA 2.0)

氣候、經濟、能源危機中展開談判

因俄羅斯入侵烏克蘭所導致的糧食和能源危機,歐洲核能、天然氣、燃煤的進程受到影響。蘇克里呼籲各國不要因此阻礙氣候行動。

聯合國世界氣象組織(WMO)也在6日發布《2022 年全球氣候狀態報告》(State of the Global Climate Report 2022)。報告揭示,最近八年很可能是有記錄以來最熱的八年。跟19世紀末均溫相比,今年平均氣溫預估會上升1.15°C。海平面上升、冰川融化、熱浪等在近年頻頻創新紀錄。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)透過影片敦促本次大會達成緊急、有效的氣候行動。

COP27將於7日正式開始。當日會舉行世界領袖峰會,美國總統拜登(Joe Biden)等多國元首和政府領導人將與會。法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)會與英國首相蘇納克(Rishi Sunak)在大會中進行兩人首度的會談。但中國國家主席習近平和印度總理莫迪(Narendra Modi)並不打算出席。在世界兩大污染國缺席的情況下,COP27能否達成重大的減碳協議仍有待觀察。

去年的COP26達成多項協議,包括煤炭「逐步減量」、2030年前停止森林砍伐、2030年前甲烷排放量減少30%、提交新的氣候行動計畫等。

