腸道是造血中樞 吃飯做到3件事 血液變乾淨

你把生活的每個細節都弄得乾乾淨淨，但是你清掃血液了嗎？身體不健康也可能與血液污染有關，怎樣造出好血液，讓身體得到乾淨的滋養？這裡大有「吃」的學問在。

談到貧血病的治法，首先必須正本清源，將血液的生成來源釐清，才有辨法治好這個病。

中醫：腸道是造血中樞

現代西方醫學認為，血液中的紅血球及各類白血球都來自於骨髓，而血小板則是由骨髓中的巨核細胞破裂而成。

中醫認為，人的造血中樞在腸道，而非西醫所說的骨髓。人體血液分布在消化系統占最多。

越來越多的證據顯示，身體健康與否的關鍵在細胞與血液，而血液有無受到污染的關鍵在腸道。

肉食過量易使大便的排出不暢，使血液酸化；血液流經全身，所以連體質也變成酸性了。腸道中的毒素隨血液在全身運行，易造成身體的急慢性發炎，許多過敏性疾病及急慢性疾病都與此有關。而癌症的病因從自然醫學的角度來說，主因即是腸道腐敗與血液品質惡化。

中醫教你造出好血液

要改善疾病，除了調整七情、生活作息外，選擇正確的飲食方式，使身體的新陳代謝活化起來，製造好的血液品質，並將有害毒素排出體外，身體自然健康。

1. 飲食以五穀雜糧為主食，均衡蔬、果、肉

要想調養身體、養精益氣，飲食均衡很重要。五穀是養人體正氣的重要來源。五穀是指如粳米、小豆、麥、大豆、黃黍等穀類及豆類食物。

而五果可助其養，五畜可益精血，五菜可使正氣充實於臟腑。故平時應以五穀雜糧等未經過精製的穀物為主食，以新鮮、當令蔬菜、水果及一些肉類、海鮮為副食，以達營養均衡。

2. 吃飯切忌飲食過飽

每餐的飲食達七八分飽即可，隨時讓自己的胃保持微餓的狀態。

飲食過飽反而消化不良，傷及胃腸，增加身體的負擔及能量的消耗。胃腸損傷後，各類的營養物質反而不能吸收，得不償失。

3. 充分咀嚼

「充分咀嚼」這句話看似簡單，卻是養生最重要的第一步。

吃飯時一定要專心，心無旁鶩，不可邊吃邊聊天、看書、看電視等，並要求達到「充分咀嚼」，讓唾液與食物成乳靡狀再吞下。

充分咀嚼時，分泌的唾液和酵素都會增加，消化食物所用的酵素量減少，這也意味著供身體解毒與修復、供應能量等維持身體恆常性的酵素增加。於是，抵抗力、免疫力隨之提升，並且使壽命增長。

沒有充分咀嚼的食物，吃進肚子裡可能只有三成被身體吸收。而吸收、消化不佳，與過度攝取一樣，腸內都會發生腐敗或異常發酵，產生各種毒素。

早上一杯清血果汁

為了做血液解毒，首先最需要做的是把血液裡不好的油脂去除。每天早晨喝一杯清血果汁就能發揮卓越功效。

清血果汁主要材料紅蘿蔔和蘋果是非常好的調和食品，而且副材料薑和洋蔥，也擔當了重要的角色。

清血果汁

材料（2 人份）

紅蘿蔔2 個（400 克）、蘋果1 個（200 克）、橘子1 個（100 克）、洋蔥少許（10 克）、薑少許（10 克）、水少許（30 克）

製作方法

① 紅蘿蔔和蘋果洗淨、去皮切塊，蘋果籽去掉。

② 橘子剝皮後，把果肉分片。

③ 洋蔥和薑清洗淨去皮，再切細。

④ 將所有材料一次放入果汁機內，倒入少許的水。

⑤ 果汁打到喝起來沒有大的顆粒塊狀即可。

注意！！

考生或老弱患者在喝完清血果汁後，若能夠簡單的多吃一些水果或堅果、優格的話，會感覺到更加強壯。

飲用清血果汁時，有一點需要注意，各種材料因計算著彼此食材的配合和功效的比例製作而成。透過清血果汁進行血液解毒中，勤勞的飲用有效的生薑和洋蔥是非常重要的。

天天7顆紅棗 滋潤氣血

現在上班族的生活壓力大、負面情緒多，精神狀況差。怎麼辦呢？每天吃7顆紅棗吧！紅棗可以滋潤氣血、增強免疫力，讓精神變好。

紅棗又稱「脾之果」，可補脾胃之虛，適合容易消化不良、常拉肚子、脹氣或便祕的人。當脾變好，皮膚會跟著容光煥發，還可以防止頭髮一直脫落，幫助長出烏黑發亮的頭髮。

以現代營養學觀點來看，紅棗是天然維生素的寶庫，吃了也不怕發胖。作為中藥材，紅棗可延年延壽、滋潤氣血、增強免疫力、補脾胃、助消化、增食慾、改善便祕、寧心安神幫助入睡，好處多多。

建議將紅棗去核、加水煮成紅棗茶，放在保溫瓶裡，帶到辦公室隨時喝，保持一天好精神。

（責任編輯：李紅）

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