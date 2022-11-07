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（中央社記者曾婷瑄巴黎7日專電）聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）昨天在埃及揭幕，預計富國賠償弱勢國議題將有激烈辯論。法國總統馬克宏今天表示，唯一有付錢的是歐洲，將向中、美施壓，讓他們承擔起責任。

COP27今天在埃及揭幕，然而兩大碳排國家中國和美國元首都缺席會議。中國總書記習近平選擇不出席、美國總統拜登（Joe Biden）則因國內期中選舉而要到11日才能抵達。

根據6日公布的議程，峰會預計將針對「損失與損害賠償」進行辯論，也就是由富裕國家提供資金給因全球暖化而面臨嚴重威脅的低收入國家。弱勢國家過去幾個月不斷呼籲就此議題進行協商，富有國家則態度閃躲。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天在埃及會議場邊與青年代表會面時表示，將向中、美「施壓」，要求他們一起協助窮國面對氣候變遷。

馬克宏指出，「美國和中國必須真的參與」，現在「只有歐洲在付錢」，因此「必須對非歐洲的富裕國家施加壓力，告訴他們：「你要承擔起自己那份責任。」

他表示，關於減少溫室氣體排放，法國和歐洲在對的道路上，並呼籲，「大的新興國家必須盡快脫碳」。

馬克宏主張共同向暴露在暖化影響的貧窮國家提供金援，同時推動具體解決方法，例如打造非洲沙赫爾（Sahel）的「綠色長城」，攔阻沙漠蔓延。

200多國代表、逾100位國家元首齊聚埃及紅海度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh），參與11月6日至18日舉行的COP27。這是自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施鬆綁後，首次召開聯合國年度氣候峰會。

馬克宏於埃及時間今天下午發表演說。總統幕僚在會議前向法新社表示，馬克宏預計會在演說中重申「法國和歐洲有做到該做的」，而法國在對抗氣候變遷的行動意願是「模範」。

資深財經記者藍格列（Francois Lenglet）6日晚間受邀法國電視一台（TF1）分析法國減排成績單。他指出，「表面上法國的確是好學生」，法國大幅減少碳足跡，30年間人均二氧化碳排放量下降30%，「使法國成為地球上最乾淨的國家之一」，僅次於北歐國家與瑞士。

但藍格列表示，繳出這樣表現其中一個原因是仰賴核能，「為法國人提供脫碳的電力」；這也有運氣成分，「我們氣候溫和，比起其他表現較差的國家如加拿大，不需要太多暖氣」。

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另一個更關鍵因素，藍格列進一步指出，法國已「大量外移汽車、紡織、電器，這些排碳的工廠」。過去30年來，工業在法國經濟占比大幅下滑，從18%降至10%，「降幅比其他國家都多」。

他說，「以合理邏輯來說，法國碳排量應該要加上從中國或波蘭等國進口的高空污商品」。透過外移這些工廠，法國也「把污染外移了」，因此「修正之後，法國成績單就不會這麼漂亮了」。（編輯：陳惠珍）1111107