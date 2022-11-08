迎接一年一度的「雙十一購物盛典」，以質感科技產品著稱的Dyson祭出年度最低折扣，從10月27日至11月16日一連推出眾多王牌超值優惠，好康不間斷。不用萬元即可輕鬆入手空氣清淨機、多功能造型器，全館滿萬再送千，年度最有感的優惠價格，Dyson粉絲們升級質感科技家電就趁現在！即日起至11月16日，快上戴森官網 dyson.tw搶先領取限量購物抵用券，最高現折NT$2,000，全館滿萬送千，好康優惠錯過不再，趁雙十一購物盛典一次購足！

by 花漾543

透過Line購物至Dyson官網下單，11月11日前最高享10% LINE Points優惠，除了指定信用卡12期分期零利率外，使用中國信託LINE Pay信用卡享4% LINE Points回饋，聯邦信用卡最高回饋10%刷卡金、花旗信用卡24期分期零利率，累積分期滿1萬元再享NT$1,100超商禮物卡。

全新升級吸塵器 下殺85折再送清潔吸頭

Dyson雙十一盛典自10月27日起正式開跑，全新升級的「Dyson V12 Detect Slim™ Absolute無線吸塵器」，升級至全機密封HEPA過濾系統，可捕捉並鎖住99.97%小至0.1微米的顆粒物，排出潔凈空氣，有效解決空氣中的「二次汙染」。適用於地毯的智慧電動吸頭更配備無纏結齒梳設計，可有效解決毛髮纏繞吸頭的困擾。此款優惠商品標配全新推出的「細緻清潔配件工具組」，包含「無痕軟毛塵刷」、「斜角縫隙吸頭」及「伸縮軟管」，可幫助使用者達到更全面有效的深度清潔。原價NT$25,900，雙十一限定優惠價NT$21,900，搭配領券可現折NT$2,000，最終價格只要NT$19,900，加贈LED隙縫清潔吸頭與專用收納架(共市值NT$8,500)。

▲Dyson V12 Detect Slim™ Absolute無線吸塵器現折NT$4,000(原價NT$25,900，優惠價NT$21,900)，再加贈LED 隙縫清潔吸頭跟收納架(共市值NT$8,500)

另外，具備Dyson迄今為止最強勁吸力的「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra 無線吸塵器」也推出超強優惠組合，官網下單直接現折NT$7,000，原價NT$29,900，優惠價NT$22,900，搭配領券可現折NT$2,000，最終價格只要NT$20,900，再送專用收納架(市價NT$4,500)，除全新升級內建除塵及縫隙吸頭，讓使用者在清潔全屋環境時更得心應手，高達230AW的強勁吸力，可高效去除看得見的碎屑顆粒與看不見的微塵、過敏原，打造更健康乾淨的居家環境。

▲Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器下殺77折，現折NT$7,000(原價NT$29,900，優惠價NT$22,900)，再送專用收納架(市價NT$4,500)

熱銷空氣清淨機下殺1萬3 三合一淨化居家環境四季適用

隨室內空氣汙染問題日漸受到重視，趁現在以最低價格享Dyson獨家空氣淨化科技。年度最受矚目的限時優惠「Dyson Pure Cool™ 二合一涼風空氣清淨機 TP00」大手筆下殺NT$13,501，只要NT$9,999即可輕鬆購入，配備360°Glass HEPA濾網活性碳濾網層，可捕捉空氣裡99.95％小至 PM0.1超細微粒，包括花粉、細菌和動物皮屑。本季熱賣的最新款「Dyson Purifier Hot+Cool™ Formaldehyde 三合一甲醛偵測涼暖空氣清淨機 HP09」也祭出優惠，搭配2個市值共9000元濾網，原價NT$38,900，優惠價NT$29,900，搭配領券可現折NT$2,000，最終價格只要NT$27,900。HP09全機符合HEPA 13標準，高密封性可防止受污染空氣繞過濾網透過氣流回到室內，獨家的催化濾網，可持續捕捉甲醛分子，並將其分解成水和二氧化碳，搭配獨立固態甲醛感應器可精準偵測甲醛，讓空氣品質看得見。三合一功能涵蓋空氣淨化、夏天吹送強勁涼風，冬天吹送均勻暖氣，一年四季提供乾淨舒適室內空氣，是您最超值的居家守門員。

▲ Dyson Pure Cool™ 二合一涼風空氣清淨機 TP00限時優惠NT$9,999，再送NT$1,000折價券。

▲Dyson Purifier Hot+Cool™ Formaldehyde三合一甲醛偵測涼暖空氣清淨機 HP09，限時優惠搭配2個市值共9000元濾網，原價NT$38,900，優惠價NT$29,900。

夢幻逸品吹風機萬元以下破盤價 年度限定色首次特惠

一直備受大家喜愛的頭髮護理系列產品也推出超殺折扣，「Dyson Airwrap™ 造型器全系列(奢華紫)」專為各種髮型設計的多功能造型器，雙十一盛典第一波只要NT$9,999所有配件一應俱全！Dyson獨家技術善用康達效應使頭髮自動吸附至髮捲上，並自動捲起，無須複雜的捲髮機器或精巧的手法，即可擁有豐盈的捲度或自然的微捲。

▲Dyson Airwrap™ 造型器全系列(奢華紫)限時優惠折扣NT$7,601，包括所有造型配件只要NT$9,999。

2022年度限定新色也有超值組合，「Dyson Supersonic™ 吹風機 HD08 長春花藍配玫瑰金限定版」優惠價$15,600，搭載Dyson數位馬達V9與氣流倍增技術，產生高速噴射的可控氣流來快速乾髮，搭配全新抗毛躁吹嘴塑造滑順直髮，讓頭髮閃耀健康光澤，官網再獨家贈按摩梳與順髮梳與專用底座。另外，「Dyson Airwrap™ 多功能造型器全系列 長型髮捲版 HS05 長春花藍配玫瑰金限定版」也有NT$2,000折扣，原價NT$18,600，優惠價NT$16,600，HS05系列造型器升級以1個髮捲就能塑造內彎和外彎，加長版本內含升級版30mm和40mm Airwrap™ 長型髮捲，更適合整理長髮造型，官網再獨家贈按摩梳與順髮梳，搭配領券可現折NT$1,500，快趁雙十一優惠特典以最甜的價格帶走夢幻色系精美禮盒，滿足所有造型需求可以如此優雅又不傷荷包！

▲Dyson Supersonic™ 吹風機 HD08 長春花藍配玫瑰金限定版(附專用按摩梳及順髮梳)，優惠價NT$15,600，再送專用底座(市價NT$4,000)。

▲Dyson Airwrap™ 多功能造型器全系列 長型髮捲版 HS05 長春花藍配玫瑰金限定版現折$2,000，原價NT$18,600，優惠價NT$16,600。

刷卡再享購物金回饋 輕鬆「戴」走智慧科技家電

Dyson更與指定信用卡行推出限時優惠，凡使用中國信託LINE Pay信用卡消費可享LINE Points 4%；中信/玉山/台新/永豐銀行信用卡享12期分期零利率，使用LINE購物與指定信用卡至Dyson官網下單指定期間最高享14%LINE Points優惠。全館指定品滿萬送千，滿四萬贈Dyson Pure Cool™ 二合一涼風空氣清淨機 TP00一台(TP00空氣清淨機, HS01造型器恕不累計)。聯邦信用卡最高回饋10%，11/1-11/11刷卡累積滿NT$11,111，回饋NT$1,111(限量，需登錄)，花旗信用卡24期分期零利率，11/1-11/11分期累積滿NT$10,000(含)以上，享超商商品卡NT$1,100(限量，需登錄)。

把握年度雙11購物慶典，升級Dyson智慧家電趁現在，超值科技「戴」回家！