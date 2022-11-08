2022年11月08日 環境資訊中心記者 李蘇竣報導 環境資訊中心記者 李蘇竣報導

聯合國氣候變遷大會COP27昨日開幕，我國相關單位也積極參與交流，但國內唯一應對氣候變遷的法源依據「氣候變遷因應法」草案仍在立法院修正中。環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟等環保團體今（8）日召開記者會，呼籲環保署確定淨零路徑的中程目標，加嚴2030年減碳至40%，並將民間團體的訴求納入氣候法修法、盡速通過法案，才能讓台灣在這場國際氣候競賽中拿出好的表現。

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環境權保障基金會、地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、台灣氣候行動網絡等民間團體今（8）日呼籲，加嚴2030年減碳目標至40%，盡快完成氣候法修法。攝影：李蘇竣環團點名環保署長張子敬 迴避我國淨零中期目標

國發會於今年3月公布2050淨零路徑，並規劃於今年底提出2030年減量目標。環境權保障基金會研究員林彥廷今日表示，政府減碳目標應更加具體，當前國際上都以減量40%為目標，六都地方首長也紛紛提出至少30%的減碳目標，中央更應加嚴。他點名環保署長張子敬，過去持續迴避2030中期減碳目標，若今年底仍沒有提出確切數字，可說是「非常不及格」。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯分析，依據2020年美國西北太平洋國家實驗室分析，台灣應在2030年減碳40%，才能確保依照2050淨零路徑達到淨零。反過來說，若政府維持目前《溫管法》2030年減量20%的目標，代表接下來八年間累積排放量將多出2.1億噸，到2030年後，每年至少減量1073萬噸。既不符合政治責任，更無視氣候責任。

趙家緯指出，減量目標並非不可行，基於政府提出的再生能源發展目標，2030年再生能源占比只要達到36%，搭配燃氣發電，可將台中、和平等燃煤機組轉為備用，讓燃煤占比發電削減至10%以下，再配合節能政策，2030年用電不超過3100億度。輔以汽機車電動化目標、煉油業減量以及碳匯復育等多管齊下，台灣2030年減量30%以上絕對可行。

趙家緯強調，依目前推動再生能源、節能等能源轉型政策，2030年至少可以減量30%。圖片來源：環境權保障基金會提供六都2030年減碳目標均高於30%，環團呼籲中央政府提出更積極的目標。圖片來源：環境權保障基金會提供民間重申短期碳費、長期碳稅 呼籲財部擬定綠色稅制

綠色公民行動聯盟研究員秦書淮表示，碳費徵收是台灣氣候政策重要的課題，亟需「氣候法」做為法源依據，如果今年無法制定完成，碳費期程將大幅延宕，若依照每噸300元計算，一年將少600億碳費收入，等於要全民補貼高碳排產業。

秦書淮強調，現行氣候法草案強調，碳費收入優先用於補助及獎勵企業減碳，形成「左手繳碳費，右手領補助」的現象，並不符合碳定價機制「污染者付費」、「外部成本內部化」的原則與精神，特別是公正轉型為今年COP27關注重點之一，除了前瞻基礎建設計畫2億經費外，碳費或碳稅的收入挹注，都會成為重要的財源基礎。

秦書淮建議，為使碳費可以應用在氣候變遷不同面向，應由財政部擬定完整綠色稅制，明訂碳費轉成碳稅的時程，才是台灣淨零轉型的關鍵。

綠色公民行動聯盟研究員秦書淮表示，定價機制的原則是「污染者付費」、「外部成本內部化，。圖片來源：環境權保障基金會提供公民參與仍「沒影」 環團：公民參與和公民訴訟必須並行

若政府疏於執行氣候變遷應對作為，造成人民受害，人民可以提出公益訴訟。先前就有不少民間團體提案，氣候法應納入「公民訴訟」機制，但張子敬當時回應，氣候法是大方向政策，比起事後的訴訟補救，更著重事前的公民參與及溝通。

環境權保障基金會專職律師呂冠輝表示，雖然張子敬宣稱將強化公民參與，但目前參與機制仍然非常薄弱。如草案中每五年的減碳階段管制目標審議，仍採沒有定義與操作方法的「公聽會」，主管機關不必回應意見或辯論。應透過更嚴謹的「聽證程序」充分討論，不該只是單純收集意見，迴避疑慮與提出科學依據，就公布五年一期的减碳目標，這樣的公民參與只是說說而己。

呂冠輝強調，公民參與以及公民訴訟條款必須同步進行，當前氣候公民訴訟條款無法入法的情形，很有可能使政府無法提出有效的碳定價。若要跟上國際的承諾，國內草案不能忽略氣候訴訟對於監督、促使政府與企業從事氣候治理的重要性。

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