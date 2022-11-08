國喬石化啟動減碳新革命，目標綠電自給。（圖由國喬石化提供）

〔財經頻道／綜合報導〕秉持企業永續發展精神，國喬石化公司長期致力改善廢水、空氣、噪音、固體廢棄物及土壤地下水等環境污染問題；水資源管理、溫室氣體減排方面成效傲視同業，除了回收水量比率超過65%，溫室氣體減排比率逾5.57%。國喬石化不斷建置節能環保設施，五年來平均節電率1.5%，並推動二氧化碳盤查工作，守護台灣空氣品質，年回收3千噸水資源，實現低碳循環經濟目標。

國喬石化表示，2012年至今已投入72項減碳專案，包含：RTO設置、VOC降減及燃料由燃油改天然氣案等，總投資額達2.8億元。國喬更攜手地方工業區廠商，透過減排設備投資及成效改善，提升環境影響力。

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外界對石化產業一向有高污染、高碳排的刻板印象，但國喬石化早在25年前率先同業投入環境永續工作，高雄廠1997年便取得ISO 14001環境管理系統驗證；2007年更推動ISO系統三合一整合，推行至今，國喬石化公司高雄廠已取得SONY GP（索尼綠色夥伴）及華碩綠色環境管理系統等的管理認證，並以「善用資源、預防污染、持續改善」為落實環境管理機制宗旨。

2011年，國喬石化設置運轉的汽電共生廠，已採用最佳可行技術（BACT）與設備，以減輕生產及輸儲過程中所造成的污染，並積極提升設備操作經驗及操作技能，以達到環境保護目標。

近幾年國喬由傳統石化業走向低碳循環經濟，配合政府政策逐漸減少煤炭依賴為重點減排策略。為呼應政府對整體社會綠能轉型大方向的規畫，自2017年起，國喬推出62項專案，五年內總節電量達1千3百萬度，平均節電率1.5%，同時建立智慧電網，確保製造供電穩定，以數位化方式提升能源管理成效，未來也將攜手海內外綠能大廠，計劃設置屋頂型太陽能板，提升廠區自發綠電能力，增進土地利用成效，朝向綠電自給邁進。

為加速實現永續願景，國喬特別重視空氣及水資源二大面向的環境治理。在空氣治理方面，2012年起陸續移除兩座燃油加熱爐，將全廠熱煤鍋爐燃料由燃油改為天然氣，另投入1億元增設RTO鍋爐，去除效率超過98%。同時，也加強「不可見」及「聞不到」的元件逸散監測，每季投入大量人力地毯式偵測、維修，並連線環保單位稽核，進一步守護員工與廠區周邊居民的健康。十年內，減排專案累積達29件，共計投入近2億元。

至於水資源管理，國喬擴大再生循環效益，以厭氧生物廢水處理系統二段式落實水資源管理；將處理後的回收水使用於廠內汙泥脫水機濾布清洗，相當於每次減少1百噸的自來水消耗，有效落實水資源回收再利用。2021年回收水量1,620,600噸/年（回收率65.3%）；2022年度預計回收水量1,635,200噸/年（回收率65.8%）。

此外，國喬發揮企業影響力，攜手地方工業區廠商，透過減排設備投資及成效改善，提升環境影響力。同時，也把握循環經濟趨勢，聚焦廢棄物資源化，將製程產生的副產品，如氫氣、污泥菌、汽電廠飛灰等高值化應用，實踐資源循環，落實減碳目標，布建石化產業朝向低碳轉型，共創永續商機。以重要副產品「氫氣」為例，可經由純化過程直接供應電子廠高純度氫氣，直接參與半導體業S廊帶之供應鏈。氫氣亦是目前全世界重要之清淨綠色能源，可供應氫燃料電池業者作為原料，另汽電共生廠產生之蒸汽可就近供應區內其他廠商，實現熱整合降低多燃燒汙染源所產生之各項汙染物，作為國喬積極參與循環經濟之典型模範。

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