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（中央社記者劉冠廷高雄9日電）國民黨今天到高雄召開行動中常會，為市長參選人柯志恩造勢，黨主席朱立倫表示，國民黨過去對不起高雄，但這次絕對認真、負責面對高雄；相信在投票當天，小蝦米柯志恩會扳倒大鯨魚。

朱立倫今天下午率領黨務一級主管，在國民黨高雄市黨部召開行動勝利中常會，為柯志恩以及國民黨提名的議員參選人造勢，展現團結氣勢，場面熱鬧。

朱立倫在致詞時說，4個月前，來自南台灣的柯志恩回到高雄，當時可能很多市民不熟悉，但這4個月柯志恩用誠意、努力和勤快，跑遍市場、宮廟，跑遍高雄每一個角落，展現出最大誠意，這隻「小蝦米」已逐漸變成有戰鬥力的「龍蝦」，足以面對有無盡資源的「大鯨魚」民進黨、高雄市長陳其邁。

朱立倫強調，國民黨過去對不起高雄，這次認真負責，派出可以受到高雄人尊重的市長人選，這次要結合每一名市民，在26日投票日當天，扳倒大鯨魚。

朱立倫說，民進黨在高雄執政20幾年來，有變得比較好嗎？人口有變多嗎？港都有繼續在世界發光發熱嗎？現在大家對高雄印象，就是越來越多孩子北漂、越來越多青年外流，人口不但輸給台中，甚至越輸越多，產業也外移，留在高雄只剩「空污、缺電、路不平」。選舉剩2週多，柯志恩有這個決心與勇氣，需要大家用最大力量替她加油鼓勵。

柯志恩表示，她一定努力讓國民黨提名的議員參選人全壘打，民進黨太囂張，不僅說議會要過半，還要議長、副議長全部拿走，絕不讓這種事發生；26日她也要讓看衰她的民調公司倒閉，她很清楚冷冰冰的數字不能代表什麼。

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柯志恩說，誰說4個月誰說不能創造奇蹟，無論選舉結果如何，她一定續留高雄，「我不是政客、我不是過客、我是歸人」；她認為，民進黨輸了台中或新北根本不會痛，只有輸了高雄，才能讓民進黨正視民意。

與會的高雄市議長曾麗燕表示，高雄這幾天連續發生槍擊案、中油公安事件，以及污染問題嚴重、失業率高、人口流失等問題，柯志恩很了解高雄面臨的種種問題，也都有方法可解決，高雄需要一名專業的教育博士，柯志恩是最好的市長人選，期望讓高雄藍天再現。（編輯：蘇志宗）1111109