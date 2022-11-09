太平洋和加勒比海地区的岛国在第27届联合国气候变化大会（英文缩写：Cop27）上要求中国和印度等污染大国为自己造成的空气污染作出赔偿。

该组织主席安提瓜巴布达总理加斯顿·布朗（Gaston Browne）在周二晚间的开幕的Cop27气候峰会上说，所有国家都应该为气候赔偿基金支付“平等和公平的”金额，而中国和印度这两个新的污染大国也应当为此承担相应的责任。

这是中国和印度首次被明确列为主要排放国的名单。这些岛国认为，中印应当为全球变暖所导致的破坏承担相应的责任。进行气候赔偿是全球气候谈判中争议最大的问题之一。目前这个被称为“损失和损害”赔偿基金将如何运作还在讨论之中。

布朗在接受路透社采访时说，中国和印度是世界第一大和第三大气体排放国，它们虽然是发展中国家，但也应该为此承担责任，为气候赔偿基金作出贡献。在此之前，出资者都是发达国家，如美国、英国和欧盟等。

中国曾经表示支持创建这个基金，但并没有同意向这个基金捐款。欧盟和美国认为，中国作为世界最大的气体排放国应该捐款。

而印度虽然也是气体排放大国，但印度的人均排放量远低于世界平均水平。

参加埃及Cop27峰会的代表同意将“损失和损害”列为会议的正式议题，这在国际气候谈判的历史上还是首次。

布朗指出，“我们都知道中华人民共和国和印度，都是污染大国，污染者必须赔偿。”

“我认为任何国家都没有免费通行证，我这样讲不带任何恶意。”

参加这次会议的中国气候特使谢振华周三（11月9日）表示，中国愿意为气候赔偿基金作出贡献。

谢振华说，虽然中国没有参加这个基金的义务，但他支持那些提出富裕国家应该在这方面采取更多行动的要求。

这次峰会的地点是埃及的度假城沙姆沙伊赫。联合国之所以选择这个地点及是因为埃及是气候赔偿基金建议的坚定支持者。

英国独立报说，传统上讲，发达国家在温室气体排放方面承担着更大的责任，理应担负更多的气候治理方面的代价。但在过去的数十年中，中国和印度等发展中国家迅速成为了世界最大的污染源，国际上要求这些大的发展国家也要增加赔偿的呼声近几年也日益提高。

加勒比海和太平洋地区的小岛国家认为，它们排放的责任最小，但遭受的全球变暖危害最深，因此要求中国和印度等国家作出赔偿，承担气候变化的代价。

设立气候赔偿基金的目的是帮助那些遭受气候变化灾害严重的小国进行重建。气候危机加剧了飓风的破坏力度，安提瓜巴布达经常为此付出了巨大代价。