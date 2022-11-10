家族遺傳、空氣污染等因素，皆為影響兒童是否為過敏體質的原因，以下為 5 種常見的急性過敏反應疾病，若家中小孩有上述疾病，建議至大醫院做檢測，了解自身狀況才能避開有害身體的地雷！

這 5 類疾病，兒童可考慮做過敏檢測

1. 異位性皮膚炎

異位性皮膚炎為一種遺傳體質所造成的疾病，會使病童長期身體反覆性搔癢，往往會產生皮膚乾燥、黑眼圈、耳朵下方龜裂等情形。

2. 過敏性鼻炎

產生的症狀有流鼻涕、鼻塞、鼻子癢及打噴嚏等，過敏性鼻炎也有可能合併其他疾病發生，像是鼻竇炎、氣喘、過敏性結膜炎等，不可輕忽。

3. 氣喘

兒童氣喘症狀和感冒相似，包括咳嗽、喘嗚、胸悶和呼吸困難，兒童氣喘的嚴重程度大多比大人輕微，甚至有些兒童較無上述症狀，而是以慢性咳嗽來表現，因此就更容易忽視。

4. 過敏性結膜炎

當眼睛長期反覆性的紅癢與溢淚、或是眼睛周圍腫脹，極有可能是過敏性結膜炎。一般而言，季節性過敏結膜炎好發於春、夏季，主要是空氣中會傳播特定的過敏源如花粉、孢子等。

5. 急性蕁麻疹

根據統計，大約有五分之一到四分之一的人，一輩子會至少出現一次蕁麻疹。當突然出現皮膚突起斑塊樣的紅疹同時伴隨搔癢，或兼具黏膜及皮下水腫時，需特別注意自身狀況。

圖／吳翌華

內容原文：兒童需要做過敏原檢測嗎？醫師：這五種疾病時可考慮

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