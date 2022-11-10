在本周召开的联合国气候大会上，美国和中国都派出了代表团参会。专家认为，中国和美国都在展现自己是全球气候行动的领导者，但两国恢复气候合作的前景渺茫。

美国气候特使约翰·克里（John Kerry）周二表示，他在埃及沙姆沙伊赫举行的“联合国气候变化大会第27次缔约方会议”（COP27）期间与他的中国同行进行了交谈，尽管他说两国还没有恢复正式讨论。

在美国众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）8月访问台湾后，中国和美国之间多年的气候谈判陷入停滞。中国政府指责美国升级紧张局势，并表示重启气候谈话需要美国重新思考其在台湾问题上的姿态。

中国气候变化事务特使解振华周三在埃及再次表示，佩洛西的访问“伤害了中国人民的感情”，但他指出，与美国代表的非正式讨论和个人通信仍在继续。

在全球变暖等气候问题恶化、乌克兰危机影响全球能源供应的背景下，中国与美国的合作对推进解决全球气候问题至关重要，这两个国家不仅是全球最主要的经济体，也是全球排名前两位的温室气体排放国。

然而，美利坚大学外交学院教授、《中国走向绿色：陷入困境星球的强制环保主义》一书的共同作者夏竹丽（Judith Shapiro）认为，美国和中国的地缘政治紧张关系已经使这两个国家难以就气候问题达成单独合作。

夏竹丽告诉美国之音：“不幸的是，我认为关于美国和中国是否可以围绕气候变化恢复合作的决定不在他们（气候官员）手中。这掌握在他们上面的领导人手中，华盛顿和北京的领导人。而不幸的是，除了气候变化之外的其他问题已经使美国和中国难以真正合作。”

拜登政府正在扭转特朗普时期的气候政策，希望通过这次气候大会重塑美国在气候问题上的领导力和公信力。美国总统拜登将于周五抵达沙姆沙伊赫参会，加入由国务卿布林肯和国家安全顾问沙利文等16位美国高级官员在内的代表团。外界正密切关注拜登此行，一些分析称拜登届时会宣布更多的资金援助。

中国代表团由生态环境部副部长赵英民率领，中国最高领导人习近平不会前往。过去两年来，中国国内执行严格的新冠清零政策，中方高层减少了海外行程。

斯坦福大学环保计划主任菲尔德（Chris Field）认为，国家高层参与缔约方会议是一个重要的信号，表明各国对解决气候变化的承诺是认真的。

菲尔德告诉美国之音：“拜登总统将出席会议的确很重要，很有价值。我个人对习主席将不出席感到失望。我认为这将是一个有价值的方式来表明中国的承诺。”

美国已经加大了对全球气候问题的资源投入，并努力实现在新能源技术上更大的独立性。近年来，由中国主导的太阳能电池板等绿色能源技术已经成为美国的一个国家安全问题。

克里在周三公布了一项新的碳信用项目计划，旨在调动私人资本，帮助中等收入国家从煤炭过渡到可再生能源。

此前，美国在8月通过的《降低通货膨胀法》中承诺，政府将相当于国内生产总值1.6%的资金用于可再生能源和其他绿色倡议。

争夺全球影响力

六年前，美国和中国共同签署加入《巴黎气候协定》，这份多边协议的目标是将全球气温升幅限制在比工业化前水平高2℃以内，并寻求将气温升幅进一步限制在1.5℃以内的措施。协议的签署被视为美中气候合作的典范。

在合作的大门逐渐关闭后，中国提出了新的气候倡议，试图赢取更多发展中国家的支持，扩大在全球气候问题上的影响力。

中国是全球最大的碳排放国，占全球总排放量的30%。面对国际社会的压力，中国领导人在2020年提出了雄心勃勃的减排目标，称中国的碳排放将在2030年前达到顶峰，并在2060年之前实现碳中和。

在国内产业政策的推动下，中国正在迅速建设风能和太阳能等可再生能源产能，并在电动汽车生产和销售方面处于世界领先地位。据国际能源署的数据，中国电动汽车销量在2021年增长了近两倍，达到330万辆，约占全球销量的一半。

波士顿大学全球中国倡议的助理主任斯普林格（Cecilia Springer）告诉美国之音：“一个原因是促进国内产业转型。但我也认为中国想成为这些（绿色科技）行业的全球竞争者，当然作为这些技术的领导者并主导全球市场，它正在收获经济利益。”

不过，乌克兰危机、国内经济压力、以及极端天气气候事件频发正在阻碍中国政府实现其气候承诺，并限制其在这次的气候大会上做出任何新的承诺。

斯普林格说：“新冠大流行的持续影响，俄罗斯在乌克兰的战争对能源供应链的破坏，以及气候变化本身的影响，对中国自身的能源系统产生了非常负面的冲击，我们在今夏看到水电供应受到了极端天气的巨大影响。”

在被俄罗斯限制天然气供应后，欧洲正在全球各地进口液化天然气，这推高了天然气的价格，导致更多国家依赖现成的煤炭供应。尽管习近平去年承诺将在2026年之后开始削弱煤炭消耗，但对能源安全的担心可能导致该国更多的依赖煤炭。

联合国在上月发布的一份报告显示，到2030年，全球排放量将较2010年水平增长10.6%。科学家们说，到那时，碳排放必须下降43%，才能将全球变暖温度控制在1.5℃以内。

中国还没有在COP27会议上更新自己的排放计划。解振华周日表示，中国已经在“积极履行”其在《巴黎气候协定》中的承诺，目标仍然是在未来十年达到碳排放峰值。

太平洋和加勒比海地区的岛国在会议期间表示，包括中国在内的高污染新兴经济体应该为本国造成的气候损害作出赔偿。这些国家早前已经呼吁美国、英国和欧盟等传统发达国家支付气候赔偿金。

解振华周三回应称，中国愿意为气候赔偿基金作出贡献，但提出发达国家应该贡献更多。

策纬咨询公司的高级能源分析师康布斯(Cory Combs)认为，中国的政策方向是与发展中国家直接展开气候合作，而不是在国际组织中与西方发达国家协作。

康布斯告诉美国之音：“中国在追求自己的南南合作。所以它不需要美国或欧盟（合作）。具体来说，中国的南南合作努力也是为了表明中国是一个更可靠的伙伴，是一个比西方更好的新兴经济体的倡导者。”“南南合作”通常指的是发展中国家之间的经济技术合作。

今年4月，中国启动了一个与太平洋岛国应对气候变化的合作中心。中国媒体10月报道称，中国已经与汤加、萨摩亚、斐济、基里巴斯在内的4个太平洋岛签署了五份应对气候变化合作南南合作物资援助的项目文件。