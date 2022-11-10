【民眾網黃楸玲／台北報導】

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環保署為維護石門水庫水體品質、確保石門水庫自來水水質水量保護區環境，補助桃園市政府「石門水庫上游集水區-巴陵地區水質改善工程」於11月10日完工啟用，本工程採用合併式淨化槽以有效除磷除氮，減少生活污水之污染物排入石門水庫上游集水區。

上巴陵地區位於復興區華陵里，考量台7線北橫公路沿線及巴陵地區有許多熱門觀光景點，旅遊遊客人潮所帶來之生活污水，已影響當地居住環境品質與石門水庫上游集水區的水質。

為改善石門水庫集水區水域品質及減少水庫優養化問題，並提升巴陵地區民眾之環境衛生，考量上巴陵平均海拔達1,000公尺，小型聚落分布零散，易受地勢高低及溪流切割影響，因此設置「聚落式」污水下水道，採用工研院所研發之生物網膜技術（BioNET，Biological New Environmental Technology），取代傳統集中處理的化糞池，新設污水管線、揚水井與淨化槽等，於111年11月3日竣工。

共完成56戶（包含餐廳、民宿、派出所、學校、公廁及教堂等等）的用戶接管及每日可處理50公噸生活污水的污水處理設施，預計可削減生化需氧量(BOD)6 kg/day、懸浮固體(SS)可削減6 kg/day、總氮(TN)可削減0.75 kg/day、總磷(TP)可削減0.43 kg/day。

巴陵地區因現況地勢陡峭，路幅狹小而蜿蜒，施工不易，在桃園市府努力克服下，解決偏鄉生活污水問題，改善石門水庫水體品質，創造優質水域環境。

巴陵地區水質改善工程啟用儀式（圖：環保署）

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