請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北11日電）富邦金控今天正式合併日盛金控，國內上市櫃金控減至14家。台灣金融史上首宗「金金併」達成第一階段後，富邦金預計明年上半年完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司整併。

富邦金及日盛金今天正式合併，日盛金旗下日盛銀行、日盛證券、日盛期貨等子孫公司仍持續為日盛客戶提供服務，富邦金今天表示，後續將依各公司規劃整併時程，協助日盛客戶順利進行服務轉換。

富邦金董事長蔡明興表示，富邦金合併日盛金，有助富邦金強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益。

蔡明興指出，證券業務方面，整併後經紀、融資及複委託業務可望穩居市場前3大，並將持續深化經營財管業務；銀行業務方面，整併後分行數將居民營銀行之冠，且有助均衡區域發展，可進一步提供客戶一步到位的金融服務，並強化中小企業客群業務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展望未來，蔡明興表示，富邦金將積極發揮金金併綜效與價值，同時，富邦金將匯聚更多員工及客戶力量，投入富邦ESG（環境、社會、公司治理）願景工程，朝向綠色永續企業目標前進。

為歡慶正式合併日盛金，富邦金攜手旗下子公司台北富邦銀行、日盛銀行、富邦證券、日盛證券、富邦期貨、日盛期貨推出優惠方案回饋客戶，例如台北富邦銀行推出J卡、Open Possible聯名卡、房貸、信貸、奈米存、行動生活繳費拿現金好禮等優惠。（編輯：趙蔚蘭）1111111