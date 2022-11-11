【禁聞】中共吹噓環境治理成效 專家揭真相

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【新唐人北京時間2022年11月12日訊】中共在二十大期間發佈消息說，過去十年，中國生態環境保護取得前所未有的成效。但專家認為，中共舉出的數據不足以採信，事實還正相反，中國的生態環境在過去數年間已經嚴重惡化。

中共生態環境部黨組成員、副部長翟青10月21日在二十大記者會上宣稱，過去十年中國生態環境保護發生了全域性變化，還說成效之大前所未有。

翟青列舉了空氣質量、地表水質、碳排放量方面的數據。他說，PM2.5年均值由2015年的每立方米46微克，降至2021年的30微克，空氣質量優良天數比率達到87.5%，說是全球大氣品質改善速度最快的國家。

旅德著名水利專家王維洛表示，在測量空氣質量時，北京與歐洲測量布點的方式不一樣，在談數據時，要把數據布點、測量和評價方法都講出來，這個數據才有信服力。

旅德著名水利專家王維洛：「那個超過10%的天氣不好的數字，它超過了標準多少，這才有意思。就像今年開兩會的時候，兩會的開幕那兩天，北京都是暗無天日的，空氣質量是很不好的。你測量的目的，你要保護人民的健康的話，那你要去測不好的（地方）。」

在地表水質方面，官方稱地表水優良斷面比例達到84.9%，已接近發達國家水準。

地表水包括河流、湖泊、沼澤、冰川等動態或靜態水，是人類生活用水的重要來源。地表水環境監測的點位稱為「斷面」。優良水質是指Ⅰ至Ⅲ類水，是可以飲用的水。

王維洛指出，中國的水質污染問題廣泛存在。去年中央督察組集中通報了吉林、山東、湖北、廣東、四川5省一批企業突出的生態環境問題。

王維洛：「湖北省長江邊上那些磷礦的倉庫裡頭，污染的廢水流到了長江裡頭，長江水都變做『奶油』了。它並不影響他們在全年時段的所謂的1-3級合格的這麼一個東西（水質）。」

王維洛說，從1990年代開始，中共開始「三河三湖」的水污染治理，花了很多錢。三河是淮河、海河和遼河，三湖是太湖、巢湖和滇池。到現在30年過去了，還沒治理好。

他還說，中國的水質污染和空氣污染問題導致了嚴重的後果。

王維洛：「中國的水污染問題有沒有解決？這個部長為什麼不說每年因為環境污染而得癌症的數字呢？是由於水污染空氣污染所得的呢？為什麼中國癌症死亡率是世界上最高的呢？」

2020年全球癌症死亡病例996萬例，其中中國癌症死亡人數300萬，占癌症死亡總人數30%，癌症死亡人數位居全球第一。

前大陸媒體人趙蘭健指出，中國的生態環境正急劇惡化。

前大陸媒體人趙蘭健：「比如像長江黃河和很多水系的斷流，也有可能是整個環境的改變，水壩過多的建設，水流的分配不均勻，利益分配不均勻，有一些地方的水源需求部門做了截流，導致了各個水系的水的缺失。前一段時間，上海這樣的城市缺水，都說明了中國的生態環境已經到了一個非常危機的狀况。」

趙蘭健還说，中国掠奪式的經濟大開發，破壞了原本需要保護的自然環境。

儘管中共最近幾年展開「綠色礦山」行動，實現所謂的礦山「復綠」目標，然而網路曝光有些地區在山體上鋪設綠色防塵網、懸掛塑料樹枝造假。而且這種人造綠色現象比比皆是。

趙蘭健：「我去三江源的路上，包括內蒙這一帶，以前在北京都有，把草坪故意給它染成綠色的。另外，我昨天還是前天發了一個推特，上面是有個城市，它要做植物的假樹，一個假樹就6000塊錢，他把那條街要都做成這種假樹。這都是中國（中共）官員的粉飾造成的一些客觀惡果。」

關於氣候變化，官方在報告中稱2020年中國碳排放強度比2005年下降48.4%，超額完成向國際社會承諾的目標。

王維洛分析，所謂碳排放強度與碳排放量是不同概念，碳排放量除以這一年的GDP是碳排放強度。實際上，中國2020年的碳排放量比2005年還要多出1.8倍。而國際社會是要求中共把碳排放絕對量給降下來。

趙蘭健揭示，中國生態環境污染令人觸目驚心，民眾抗議污染被鎮壓，調查記者被打壓，只有環境部官員在那裡自吹自擂。

編輯／夏惇侯 採訪／駱亞 後製／王明宇

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2022/11/11/a103572780.html