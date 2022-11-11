螃蟹是不少人喜愛的美食，不過進食時應切勿過量。內地一名婦人日前在家中與親友聚會期間，懷疑進食過量螃蟹，其後覺得腹部腫脹，後來更感到劇痛，送院後被診斷為急性胰腺炎，險有生命危險。

狂食10幾隻蟹惹胰腺炎

綜合內地媒體報道，武漢一名宮姓婦人近日在家中設宴，邀請親友一同進食螃蟹，宴會期間宮女士自己一連吃了10幾隻螃蟹，結果不久後便感到腹部劇痛，隨後確診為急性胰腺炎。

醫生表示，宮女士患上胰腺炎正正是進食過量螃蟹所致。因為螃蟹富含大量蛋白質和膽固醇，若進食過量會導致胰腺負擔加重，並可能誘發胰腺炎，輕則出現腹部疼痛，重則導致胰腺穿孔及壞死。

11類人不宜食螃蟹

北京急救中心提醒，以下11類人士不宜進食螃蟹，否則可能導致身體出現健康問題。

同場加映：吃受污染醃製生蟹可致食物中毒

根據食安中心資料，生蟹有機會有不同的病原體，例如霍亂弧菌及副溶血性弧菌和衞氏並殖吸蟲（肺吸蟲）等細菌及寄生蟲。市民若進食了受污染的醃製生蟹，因應病原體的種類，有機會患不同的疾病和出現不同的病徵。病徵如下：

食安中心指進食了受污染的醃製生蟹，有機會患不同的疾病和出現不同的病徵。

食安中心指進食了受污染的醃製生蟹，有機會患不同的疾病和出現不同的病徵。

食安中心指進食了受污染的醃製生蟹，有機會患不同的疾病和出現不同的病徵。

食安中心指進食了受污染的醃製生蟹，有機會患不同的疾病和出現不同的病徵。食安中心指進食了受污染的醃製生蟹，有機會患不同的疾病和出現不同的病徵。

食安中心指進食了受污染的醃製生蟹，有機會患不同的疾病和出現不同的病徵。

食安中心指進食了受污染的醃製生蟹，有機會患不同的疾病和出現不同的病徵。

食安中心指進食了受污染的醃製生蟹，有機會患不同的疾病和出現不同的病徵。

食安中心指進食了受污染的醃製生蟹，有機會患不同的疾病和出現不同的病徵。

食安中心指進食了受污染的醃製生蟹，有機會患不同的疾病和出現不同的病徵。

食安中心指進食了受污染的醃製生蟹，有機會患不同的疾病和出現不同的病徵。

同場加映：食大閘蟹安全貼士

生醃蟹容易有寄生蟲和細菌，不吃為妙。現在是食大閘蟹的季節，即使煮熟了，也要懂得吃，才不會吃下排泄物重金屬及寒涼的地方。為大家整合了中醫及大廚的食大閘蟹安全貼士。

胃痛腹瀉組合 VS 解寒消滯組合

呂兆陞中醫師曾接受《星島頭條》訪問指，大閘蟹屬性寒涼，具散熱、活血化瘀之功效。所以，吃大閘蟹時適宜搭配一些性質偏溫的食材，不宜搭配性質偏寒涼的食物，以免損傷陽氣。同時，大閘蟹較難消化，所以搭配食物時，也應該選擇一些具有消食化滯和解魚蟹毒功能的食材。至於食用份量，他提醒，大閘蟹不宜吃過量，每次最多1至2隻。

呂醫師指，吃大閘蟹時不宜配搭以下3類食物：

註冊中醫呂兆陞3款吃大閘蟹不宜搭配的食物。

註冊中醫呂兆陞3款吃大閘蟹不宜搭配的食物。

註冊中醫呂兆陞3款吃大閘蟹不宜搭配的食物。

註冊中醫呂兆陞3款吃大閘蟹不宜搭配的食物。

註冊中醫呂兆陞3款吃大閘蟹不宜搭配的食物。

呂兆陞醫師建議，吃大閘蟹時宜配搭以下3類食物：

註冊中醫師呂兆陞分享吃大閘蟹宜搭配的3款食物。

註冊中醫師呂兆陞分享吃大閘蟹宜搭配的3款食物。

註冊中醫師呂兆陞分享吃大閘蟹宜搭配的3款食物。

註冊中醫師呂兆陞分享吃大閘蟹宜搭配的3款食物。

註冊中醫師呂兆陞分享吃大閘蟹宜搭配的3款食物。

註冊中醫師呂兆陞分享吃大閘蟹宜搭配的3款食物。

4類人慎吃大閘蟹

除了以上吃大閘蟹的貼士，也要留意自己的體質及身體狀況，呂兆陞指，有4類人要慎吃大閘蟹：

註冊中醫師呂兆陞指4類人要慎吃大閘蟹。

註冊中醫師呂兆陞指4類人要慎吃大閘蟹。

註冊中醫師呂兆陞指4類人要慎吃大閘蟹。

註冊中醫師呂兆陞指4類人要慎吃大閘蟹。

註冊中醫師呂兆陞指4類人要慎吃大閘蟹。

註冊中醫師呂兆陞指4類人要慎吃大閘蟹。

註冊中醫師呂兆陞指4類人要慎吃大閘蟹。

註冊中醫師呂兆陞指4類人要慎吃大閘蟹。

註冊中醫師呂兆陞指4類人要慎吃大閘蟹。

4個部位不宜吃

此外，帝京酒店中餐行政助理總廚鄭偉雄接受《星島頭條》訪問指出，忌吃大閘蟹4個部位，因為骯髒、寒涼，並可能會吃下排泄物、細菌和微生物：

帝京酒店中餐行政助理總廚鄭偉雄分享吃大閘蟹時忌吃的4個部位。

帝京酒店中餐行政助理總廚鄭偉雄分享吃大閘蟹時忌吃的4個部位。

帝京酒店中餐行政助理總廚鄭偉雄分享吃大閘蟹時忌吃的4個部位。

帝京酒店中餐行政助理總廚鄭偉雄分享吃大閘蟹時忌吃的4個部位。

帝京酒店中餐行政助理總廚鄭偉雄分享吃大閘蟹時忌吃的4個部位。

帝京酒店中餐行政助理總廚鄭偉雄分享吃大閘蟹時忌吃的4個部位。

帝京酒店中餐行政助理總廚鄭偉雄分享吃大閘蟹時忌吃的4個部位。

帝京酒店中餐行政助理總廚鄭偉雄分享吃大閘蟹時忌吃的4個部位。

帝京酒店中餐行政助理總廚鄭偉雄分享吃大閘蟹時忌吃的4個部位。

辟腥驅寒 烹調大閘蟹方法

鄭師傅亦教大家用清蒸方法炮製大閘蟹，有助辟腥驅寒，材料做法非常簡單。

「紫蘇葉薑片清蒸大閘蟹」做法：

帝京酒店中餐行政助理總廚鄭偉雄教「紫蘇葉薑片清蒸大閘蟹」做法

帝京酒店中餐行政助理總廚鄭偉雄教「紫蘇葉薑片清蒸大閘蟹」做法

帝京酒店中餐行政助理總廚鄭偉雄教「紫蘇葉薑片清蒸大閘蟹」做法

帝京酒店中餐行政助理總廚鄭偉雄教「紫蘇葉薑片清蒸大閘蟹」做法

帝京酒店中餐行政助理總廚鄭偉雄教「紫蘇葉薑片清蒸大閘蟹」做法

帝京酒店中餐行政助理總廚鄭偉雄教「紫蘇葉薑片清蒸大閘蟹」做法

暖胃驅寒茶療

另外，註冊中醫師梁尹倩（Cinci）早前在「CheckCheckCin」Facebook分享了一款茶療，適合在吃大閘蟹之後飲用，有助驅走寒氣。

註冊中醫師梁尹倩分享紫蘇生薑紅糖茶的做法。註冊中醫師梁尹倩分享紫蘇生薑紅糖茶的做法。

註冊中醫師梁尹倩分享紫蘇生薑紅糖茶的做法。

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