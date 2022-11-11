營地重開

繼早前政府宣佈燒烤場重開之後，下一輪就是營地，由下周起（11月17日）漁護署轄下郊野公園的 41 個露營地點終於再次跟大家見面了，感覺簡直係「恍如隔世」，這兩年大家的日子是怎樣過呢？哦，其實都係一樣啫，只係部分人轉投私人營地，不過政府營地開返，最開心當然係不需分文租場，就可以再次享用設施。

營地重開，快啲Plan下去邊度玩先。

收拾好行裝就準備出發。

西貢嘅海灘一向都係熱門觀星好去處。

呢排要添置返啲露營用品啦。

貝澳營地下星期開始都接受預約。

幾年前HotCha都去過貝澳營地相聚。

西灣營地風景優美，有港版馬爾代夫之稱。

四大觀星營地一覽︰

東平洲營地

的確，在沒有光污染嘅地方，觀星係特別靚，遠到好似東平洲咁就真係相當唔錯，平日冇船入去（包船除外），只有假日進出，如果玩得終極一點就可以周日入去住足五晚，但係要預咗冇人島冇物資補給，所以唔建議新手咁玩。正常玩法可以周六坐船入去玩兩日一夜，營地只能容納十二個帳幕左右，設施方面有燒烤爐、檯櫈、污水穴、晾衫架與涼亭，一個旱廁，水源屬於季節性水源，只有溪澗，所以最好帶定幾公升水。由碼頭行去營地大約十五分鐘。

西灣營地

經常聽人講橋咀島（沒有官方營地）係港版馬爾代夫，其實小編就覺得西貢四灣（西灣、鹹田灣、大灣、東灣）先至係，而且西灣仲要係相對較容易去，景致又優美，難怪响露營界別嚟講係四灣之首，而且呢度先至係政府法定嘅露營地點，有好多配套設施，包括可容納五十個營的空間，而且呢度有標準廁所、燒烤爐，搭小巴去到西灣亭落車後行四十五分鐘就到，小編見到唔少人直頭可以拉住手推車入去，要帶用品嘅話極之方便。而相對沒有冇光害的沙灘，絕對係觀星熱點。唯一要注意嘅係潮汐漲退，有機會影響到沙灘水位嘅。

昂平營地

呢度講緊嘅昂平係馬鞍山，不過老實講大嶼山嘅昂坪營地一樣係觀星好去處，前者就容易去兼且有個大草地，無論係望落山定望上天都冇得輸，後者就比較寧靜，仲要有標準廁所、檯櫈、煮食爐位、露營平台等呢啲星級嘢，相對好適合新手。不過營地面積屬於小型，馬鞍山昂平就大好多，如果嫌草坪位置睇星唔夠靚，仲可以夜行上大金鐘的山頂。

馬鞍山昂平只有冇旱廁及季節性水源，比較適宜有少許露營經驗嘅人士。

浪茄灣營地

都係西貢，但過咗東霸再入少許嘅浪茄灣營地，實在可以稱得上世外桃園，不過真係要千山萬水、長途拔涉行入去，小編多年前嘅印象就係：嘩！香港啲水竟然靚到見底？由山頂未落到浪茄灣一刻已經有驚艷之感，但聽講近年多咗好多遊艇會周末泊到浪茄去，姑勿論係點，營地就開返啦，都係得好少營位，設有燒烤爐及檯櫈等，沒有士多補給，要帶定所有物資行入去，三小時左右啫，咁辛苦你都去，見到漫天繁星嗰刻就值回票價。

兩大熱門營地一覽︰

扶輪公園營地

最熱門嘅營地都非佢莫屬，點解呢？有巴士地丫嘛，睇下官方介紹：「營地位於大帽山郊野公園扶輪公園燒烤區內，鄰近荃錦公路，交通便捷。每個營位均由散發芳香的植物圍繞，如米仔蘭、桂花、含笑等。營地旁的燒烤場地方廣闊，適合大型團體活動。附近的扶輪公園設有觀景台，可以在此飽覽荃灣及青衣一帶景色。」講到咁靚同咁Easy，當然係最受歡迎。設施方面有廁所、有水喉，真係星級，好適合一家大細。

灣仔營地

另一個非常之受歡迎嘅營地，當然就係近住海下灣嘅灣仔營地，灣仔營地分南、西兩個，提供大量空間（草地）予大家盡快去使用，最重要係交通唔算太複雜，坐小巴入海下之後行四十五分鐘就直達，另一辦法係入黃石碼頭轉街渡，連行路都唔駛。呢兩個營地最精彩係有廁所之餘仲有沐浴設施，呢個本身已經係超星級，夜晚可以觀星，日間可以玩水，唔怪得之周末可以有咁多人......奉勸大家最好選擇平日去。

可預約營地：

如果好驚同人爭，又唔想話去到要等人哋走，仲有一個辦法就去預約啦，以下呢兩個營地都開放俾人家預約，包括：

荃錦營地：（已開始預約）https://www.camping.gov.hk/tc/index.php

貝澳營地：（下周四開始預約）https://www.lcsd.gov.hk/tc/camp/campsites/p_ng_po.html

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