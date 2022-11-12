【大成報/記者于郁金/金門報導】11月12日在國立金門大學舉辦「中國工業工程學會年會暨學術研討會」，總計有國內外產官學研人士300多名與會，共發表200餘篇論文。校方表示，今年是社團法人中國工業工程學會成立60週年，金大特別榮幸能獲得中國工業工程學會肯定，委託本校工業工程與管理學系承辦「2022中國工業工程學會年會暨學術研討會」一甲子大慶，本次探討主題多元廣泛，出席者均對金大辦學態度和承辦此次活動努力大表讚許。

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金大校長陳建民是大會榮譽主席並表示，「中國工業工程學會年會暨學術研討會」是我國工業工程領域最重要大型學術研討會，在國內外享有盛譽；本年度大會並與「半導體製造智慧國際研討會」共同舉辦，歡迎世界各地專家學者參與；本年度會議主題為「產業永續與企業ESG下工業工程的責任和展望」，與金大中長程計畫中永續發展目標與實踐社會責任之方向不謀而合；工業工程學會深耕產業永續、協助企業推動ESG，串接產官學研能量，金大有幸在其中也能夠有所發揮，共創永續經營之新猷。

中國工業工程學會理事長暨國立清華大學副校長簡禎富指出，為因應大國的競合、全球供應鏈重組和數位經濟的創新，及臺灣少子化與超高齡化挑戰，加速臺灣產業轉型升級已刻不容緩；隨著人工智慧、大數據、5G、邊緣計算、物聯網、循環經濟等科技發展，驅動產業結構的快速變遷，政府和學研單位應思考適合臺灣產業發展戰略，引領產業維新和升級轉型路徑，為臺灣經濟成長注入新動能，讓工業工程之專業能增能各個領域並加惠於全民，以協助各個產業普遍升級轉型，進而驅動臺灣社會整體提升。

金大表示，本活動以「產業永續與企業ESG下工業工程的責任和展望」為主軸，探討「環境保護(E-Environment)、社會責任(S-Social)、公司治理(G-governance)」與工業工程的學術研究和產業實踐，並結合「半導體製造智慧國際研討會(International Symposium on Semiconductor Manufacturing Intelligence, ISMI)」，特別邀請北京清華大學副校長 鄭力 教授主講：「大陸工業工程教育的現狀與未來」、歷任理事長及工業工程與管理學門召集人「工業工程的發展與前瞻」高峰論壇，以及Professor Young Jae Jang, Dr. Andrew Liu, Professor Lars Mönch, Professor Stéphane Dauzère-Pérès, Professor Yosi Lahad, Professor Pok Wei Fong等講者，和「國防科技與系統工程」與「IE女力專題論壇」等專題論壇，是一場精彩工業工程學術盛宴。

金大進一步表示，本活動同時舉辦終身成就獎、工業工程學會會士、趙耀東獎章、工業工程獎章、優秀青年工業工程師獎、陳樹勛講座、張保隆先生紀念論文獎等各項榮譽頒獎典禮，呈現臺灣工業工程兼顧學術卓越、產業貢獻與社會服務多元發展和以人為本核心價值。