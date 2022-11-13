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（中央社記者蘇思云台北13日電）氣候變遷造成巨災風險加劇，國泰金控董事長蔡宏圖分享3大觀察，包括金融創新以支持可行性，混合型融資可能成為主流，金融業針對擱淺資產應及早因應調整資產配置，並了解通往淨零之路絕非易事。

聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）正在埃及召開，國泰金今年取得周邊重要論壇世界氣候高峰會（World Climate Summit,WCS）獨家轉播權，蔡宏圖與國泰金控總經理李長庚受邀分享台灣金融業相關經驗。

在「金融轉型：創新金融商業模式帶動的關鍵淨零影響」主題中，蔡宏圖擔任首場專題演講者，這也是WCS13年來首位來自台灣的開場講者。

蔡宏圖透過視訊分享，社會大眾對於環境意識提升，企業必須思考平衡所有利害關係人的利益以及ESG（環境保護、社會責任和公司治理），瑞士再保險的報告指出，2021年因為自然災害造成的經濟損失是2700億美元，遠高於2020年1900億美元，損失金額正快速成長。

蔡宏圖表示，隨著氣候風險升高，可能造成生存處境每況愈下，這將對很多地區的經濟和金融穩定帶來重大的損害。

蔡宏圖指出，全球84個國家承諾淨零排放或是碳中和，約占全球國內生產毛額（GDP）的74%，亞洲有15個國家宣布計畫，日本與韓國把2050年碳中和入法，企業面對氣候和環境風險做情境分析時，不僅要考慮各種不確定因素，也需要前瞻規劃與行動支持。

蔡宏圖表示，台灣約有63%民眾是國泰金的客戶，國泰金控致力於多項全球氣候相關倡議，也是台灣首家加入RE100的金融機構，目標是2050年達到淨零排放目標。

蔡宏圖最後分享3點觀察。首先，需要金融創新，因計畫預算差距懸殊，因此以金融創新克服風險與提升商業可行性是必要的。像是混合型融資（blended finance）可能成為主流方案，如善用開發銀行及開發基金的信用增強（credit enhancement）與優惠提撥（concessional contributions）以優化商業條件，也是值得探索的機會。

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其次，淨零投資的機會增加，許多永續金融專案需要在地專家的洞察及專業，通過外部基金經理人進行投資也是好的選擇。關注爭議產業的撤資趨勢相當重要，這類產業可能成為「擱淺資產」（strained assets）。金融機構需要及早準備，或是調整資產配置。

最後，蔡宏圖強調，通往淨零之路絕非易事，金融資源與承諾至關重要，全球經濟的不確定性和地緣政治風險使決策過程更加艱難。（編輯：蘇志宗）1111113