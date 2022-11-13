下半年美妝盛事除了百貨週年慶，緊接而來的就是各大品牌的聖誕系列，其中每年都讓人好期待就是聖誕倒數月曆(日曆)Advent Calenda，也有不少品牌搶先曝光，一起來看看台灣會有哪些品牌推出。

by Chiao Hung 與 Elina Chiang - 2022/11/13 更新

Diptyque 2022聖誕限量月曆

Diptyque 2022聖誕倒數月曆情境圖。

Diptyque 2022的聖誕倒數月曆禮盒採用黑色背景，點綴燦爛銀河圖案，看起來更燦蘭華美。從12月開始至聖誕節來臨，每天都可拉出一格，讓Diptyque香氛驚喜不間斷，其中甚至包括今年的聖誕蠟燭。

Diptyque 2022聖誕倒數月曆，NT18,800

內容包括：冷杉小蠟燭70g、12顆迷你蠟燭35g(星光、白雪、琥珀、漿果、肉桂、炭木、無花果、含羞草、榛樹、玫瑰、茶樹、晚香玉)、希臘無花果香膏、8款淡香水/淡香精10ml(杜桑淡香水、花都之水淡香精、希臘無花果淡香水、感官之水淡香水、玫瑰之水淡香精、爵夢淡香精、譚道淡香精)、杜桑香氛皂25g、肌膚之華身體乳霜15ml、聖誕裝飾吊墜。

價錢：NT18,800

台灣開賣時間：2022/11/9。

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The Body Shop聖誕奇蹟倒數月曆

The Body Shop聖誕奇蹟倒數月曆三款都是和社區公平交易合作夥伴一起完成。

今年推出三款聖誕奇蹟倒數月曆，分別為繽紛綠、歡樂紅與極光藍。採用立體書的設計，每個小抽屜藏有滋潤、呵護肌膚身體的小驚喜。與眾不同的是，這三款倒數月曆都是和社區公平交易合作夥伴一起完成，採用由他們製作的優質產品，同時幫助印度恰蒂斯加爾邦社區、印度南方之班加羅爾城市的拾荒者社區及非洲迦納共和國的婦女乳油木果協會這三個不同社區組織，獲得更優質的工作條件。倒數月曆中的立體書和小機關都能變身為禮物標籤或裝飾品，獨特的抽屜設計非常適合存放飾品、珠寶和其他小東西，聖誕節結束後都可長期重複使用，不浪費地球資源。

繽紛綠倒數月曆

The Body Shop聖誕奇蹟繽紛綠倒數月曆。

限量10組的「繽紛綠」倒數月曆，專為The Body Shop美體小舖鐵粉所打造，月曆中集合品牌最熱門的明星商品、重量級新品及美容小工具，像是今年全新推出的漾顏奇肌系列雪絨花漾顏奇肌更新面膜，有著法國薰衣草療癒香氣味的甦心活耀能量喚膚系列靜舒心睡眠噴霧，由內到外呵護身心。

The Body Shop聖誕奇蹟倒數月曆-繽紛綠，NT10,880

產品包裝都採用社區公平交易的再生塑膠，盡可能地減少全球海洋生態污染，並幫助印度南方班加羅爾拾荒者社區，讓工作者都能夠獲得合理的工資與良善的工作環境。

售價：NT10,880、限量10組。

哪裡買？即日起於新竹巨城、高雄夢時代、台中新光三越、中壢SOGO、天母SOGO及官網預購。

歡樂紅倒數月曆

The Body Shop聖誕奇蹟歡樂紅倒數月曆。

一打開就可以發現25個小驚喜，包含多款熱銷推薦正貨商品。其中甦心活躍能量喚膚系列的森呼吸按摩凝霜打造身心靈的完美狀態，酪梨潤澤身體磨砂膏有助於讓肌膚更光滑，來自非洲迦納的社區公平交易乳油木果修護護手霜，則為24小時忙碌的雙手提供溫柔呵護。

The Body Shop聖誕奇蹟歡樂紅倒數月曆，NT6,880

歡樂紅倒數月曆更與非洲迦納共和國婦女乳油木果協會合作，讓迦納共和國婦女們擁有公平穩定的收入，並獲得醫療保健與教育的機會。截至今日，這項合作橫跨11個城鎮，已有超過600名迦納婦女受惠，生活上也有顯著的正向改變。

售價：NT6,880、限量30組。

哪裡買？2022/11/10~11/21忠孝SOGO週年慶獨家首賣。

極光藍倒數月曆

The Body Shop聖誕奇蹟極光藍倒數月曆。

説「極光藍」倒月曆是The Body Shop美體小舖的「圈粉」倒數月曆一點也不為過！高CP值的內容物，包含了品牌隱藏版熱銷商品，像是清爽的粉紅葡萄柚沐浴露、芒果身體滋養霜，維他命C勻色亮膚片狀面膜與喜瑪拉雅竹炭更新淨化面膜，從臉部保養、頭髮、身體保養等精選推薦商品，給予全身肌膚最極致的呵護，超人氣明星商品一次擁有。

The Body Shop聖誕奇蹟極光藍倒數月曆，NT4,280

這次The Body Shop美體小舖與印度恰蒂斯加爾邦社區公平交易合作的婦女一同慶祝聖誕節，透過社區公平交易採購保濕聞名的芒果籽油，持續為他們提供公平且定期的就業機會。

售價：NT4,280、限量150組。

哪裡買？即日起全台各門市及官網即可購買。

LONDONTOWN聖誕驚喜倒數日曆

LONDONTOWN聖誕驚喜倒數日曆。

來自美國的LONDONTOWN應景推出聖誕倒數月曆，總價值NT2,840的限定禮盒中滿載詢問度爆表的六樣正品，從指甲保養到指彩新色一次滿足。超值澎湃禮盒無論是自用收藏或是歲末送禮，都是不容錯過的好選擇。

LONDONTOWN聖誕驚喜倒數日曆，NT1,750

組合內容物：Kur雲朵護手霜旅行裝30ml、Kur 奢華保養純淨裸甲油(#白)12ml、Kur奢華保養-魔法精靈12ml、Kur奢華保-氣質磨甲板(#璀璨)、Lakur恆美指彩(#Berry Nude莓果粉)12ml、Lakur恆美指彩(#Boozy Brunch微醺香檳)12ml。

價錢：NT1,750。

台灣開賣時間：2022/11。

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資生堂東京櫃聖誕倒數月曆

資生堂東京櫃2022聖誕倒數月曆。

資生堂東京櫃今年首度推出聖誕倒數月曆！以日本澀谷「青の洞窟」聖誕點燈為靈感，呈現經典藍色系閃耀雪景。月曆中一次集結旗下各品牌回購率超高的明星商品，讓今年聖誕節肌膚美出新高度。

資生堂東京櫃2022聖誕倒數月曆內容示意。

內容物包含：安耐曬金鑽露高效防曬露N4X 12ml、敏感話題保濕修護霜5g、敏感話題均衡益生化粧水23ml、敏感話題均衡益生乳液11ml、怡麗絲爾彈潤多效美肌乳SP+ 5g、怡麗絲爾彈潤保濕乳18ml、怡麗絲爾膠原50緊緻霜2.5g、驅黑淨白極致阻黑精華UV 6ml、心機彩粧平衡持妝控妝前乳雙色體驗包、心機彩粧雙效海綿粉撲、莉薇特麗調理潤膚皂1 20g、莉薇特麗抗皺淨煥活膚精華18ml。不過很特別的是，這款聖誕倒數月曆只送不賣！

獲得條件：購買ELIXIR怡麗絲爾彈潤時控精粹(正貨)和彈潤超抗皺眼唇精華乳Ｖ(正貨)，就能免費獲得獨家限量的資生堂東京櫃聖誕倒數月曆。

組合哪裡買？2022/11/11資生堂東京櫃特定百貨櫃點限定販售、2022/11/21資生堂集團美妝購物網 watashi+「我加」/ MOMO通路限量販售。售價NT3,330(價值NT5,747)。

Penhaligon’s潘海利根聖誕倒數香氛驚喜月曆

Penhaligon’s潘海利根聖誕倒數香氛驚喜月曆。

Penhaligon’s潘海利根聖誕倒數香氛驚喜月曆。

Penhaligon’s潘海利根聖誕倒數香氛驚喜月曆。

Penhaligon’s潘海利根聖誕倒數香氛驚喜月曆。

Penhaligon’s潘海利根今年聖誕以「魔幻舞台」為靈感，從山脊另一頭就能瞥見的座座紅白相間的巨大馬戲棚，伴隨著陣陣美妙的奇妙氣息，Penhaligon’s 魔幻舞台悄然來到。聖誕倒數月曆更設計成有24道奇蹟之門，讓大家每天都能獲得不同的香氛贈禮。

Penhaligon’s潘海利根聖誕倒數香氛驚喜月曆，NT17,700

The Favourite 10ml、Quercus 5ml、Luna香皂30g、Comoros Pearl蠟燭35g、Halfeti 10ml、Endymion 5ml、Lord George 10ml、The Favourite護手霜10ml、Juniper Sling 5ml、Christmas Charm、Maduro Leaf蠟燭35g、Constantinople 10ml、ElisabethanRose 5ml、Luna乳液30ml、Duchess Rose 10ml、Halfeti Cedar 5ml、Babylon 10ml、Roanoke Ivy蠟燭35g、Halfeti香皂30g、Blenheim Bouquet 5ml、Luna 10ml、Halfeti潔膚露30ml、Empressa 10ml、Maduro Leaf蠟燭65g。

價錢：NT17,700

台灣開賣時間：2022/11/15

嬌蘭流金星燦倒數月曆

嬌蘭流金星燦倒數月曆情境圖。

嬌蘭先前就有聖誕倒數月曆，不過今年可是台灣首度開賣！嬌蘭流金星燦倒數月曆外型採用獨一無二的工藝和環保設計，像是蜂巢一樣呼應了嬌蘭經典的蜜蜂元素。紙箱採用FSC1紙板製成，配有木腳墊和可拆卸底盤，因此節日過後仍可當成收納盒使用。

嬌蘭流金星燦倒數月曆，NT25,500

內容物：藝術沙龍迷你香氛10ml*8(靜日沈思、白色擁抱、寧靜迴廊、禁忌香草、親愛的玫瑰、幽夜白芷、迷夜橙花、謐夜炙愛)、迷你香氛蠟燭35g*6(冬日饗宴、恆河之木、金色換日線、星夜奏鳴曲、蔚藍地中海、春語鈴蘭)、香氛皂100g*3(馬達加斯加香草、托斯卡尼鳶尾花、卡拉布里亞佛手柑)、皇家蜂王乳蜂蜜修護霜15ml、皇家蜂王乳修護晚霜15ml、皇家蜂王乳平衡油3G 15ml、KISSKISS法式之吻唇膏#325、擴香陶瓷*3、皇家蜂緻手鍊。

價錢：NT25,500

台灣開賣時間：嬌蘭線上旗艦店與VIP限定(已售罄)。

Acqua di Parma 帕爾瑪之水聖誕倒數月曆

Acqua di Parma帕爾瑪之水2022聖誕倒數月曆情境圖。

全新聖誕限定系列倒數月曆設計靈感來自於Acqua di Parma最具代表性的禮物帽盒，採用黃色和金色色調的大理石紙裝飾，將工藝與設計融為一體，是專為聖誕期間設計的限定版本。聖誕倒數月曆中包含從克羅尼亞系列、藍色地中海系列和珍貴的格調系列香水都有，還放入今年的聖誕蠟燭-炙烈壁火28gr、靜謐雪松70g。

Acqua di Parma帕爾瑪之水2022聖誕倒數月曆，NT18,000

內容物包含：克羅尼亞未來古龍水12ml、克羅尼亞風度古龍水12ml、克羅尼亞黑調古龍水12ml、沉香淡香精12ml、橡木淡香精12ml、白檀淡香精12ml、桂花淡香精12ml、清柚淡香精12ml、山谷中的鈴蘭淡香精12ml、卡布里香橙淡香水12ml、阿瑪爾菲無花果淡香水12ml、帕納里加州桂淡香水12ml、克羅尼亞經典古龍水20ml、清柚身體乳霜15ml、桂花身體乳霜15ml、克羅尼亞經典沐浴膠40ml、克羅尼亞經典身體乳40ml、克羅尼亞經典洗髮精40ml、克羅尼亞經典潤髮乳40ml、克羅尼亞經典香皂50g、卡布里香橙沐浴膠40ml、卡布里香橙身體乳40ml、卡布里香橙香皂50g、炙烈壁火香氛蠟燭28g、靜謐雪松香氛蠟燭70g。

價錢：NT1,8000

台灣開賣時間：2022/11

L’Occitane歐舒丹聖誕倒數月曆

歐舒丹2022年聖誕系列一口氣推出四款聖誕倒數月曆，數量是歷年來之最，提供各種送禮選擇！值得一提的是，倒數月曆紙盒採用FSC認證，源自永續管理森林的永續紙材，可再回收循環利用，詮釋歐舒丹L’OCCITANE尊重大自然及永續發展的品牌理念。

繽紛限定版經典倒數月曆

L’OCCITANE歐舒丹繽紛限定版經典倒數月曆，NT2,580

每年一定會推出的24天經典款聖誕倒數月曆。內容精選歐舒丹明星商品，像是價值NT900杏仁護手霜正貨75ml，以及馬鞭草、櫻花、玫瑰花園、乳油木各種護手霜。當然「星光瓶」、乳油木保濕凝霜、蠟菊精華霜、行家最愛回購的草本修護洗髮乳、馬鞭草沐浴膠等保養及洗髮沐浴產品也在其中。

L’OCCITANE歐舒丹繽紛限定版經典倒數月曆，NT2,580

全品項包含：杏仁沐浴油35ml、蠟菊精華霜5ml、馬鞭草護手乳10ml、杏仁洗髮乳35ml、杏仁潤髮乳35ml、隨身木質髮梳、馬鞭草沐浴膠 30ml、馬鞭草身體乳30ml、乳油木保濕護唇膏4ml、乳油木護足霜10ml、植萃精華油全能修護霜6g、馬鞭草葉皂25g、櫻花護手霜10ml、草本修護洗髮乳35ml、草本修護潤髮乳35ml、玫瑰花園護手霜10ml、果漾馬鞭草沐浴膠35ml、果漾馬鞭草身體乳35ml、乳油木牛奶皂25g、光萃肌活露5ml、乳油木保濕凝霜5ml、乳油木護手霜10ml、杏仁沐浴皂50g、杏仁護手霜75ml正貨。

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繽紛限定版7日倒數月曆

L’OCCITANE歐舒丹繽紛限定版7日倒數月曆，NT1,680

千元交換禮物的完美提案！亞洲限定的7日倒數月曆，以可愛抽屜設計裝著來自南法的祝福，內容從頭到腳，從沐浴洗髮到身體保養通通包辦，甚至還有旅行必備迷你紓壓枕巾香氛。

L’OCCITANE歐舒丹繽紛限定版7日倒數月曆，NT1,680

全品項包含：馬鞭草沐浴膠30ml、杏仁沐浴油35ml、草本修護洗髮乳75ml、草本修護潤髮乳75ml、紓壓枕巾香氛噴霧15ml、乳油木保濕身體霜20ml、乳油木護手霜30ml正貨。

官網獨家：繽紛限定版聖誕分享禮盒

L’OCCITANE歐舒丹繽紛限定版聖誕分享禮盒，NT1,100

裡面有乳油木、馬鞭草、杏仁、櫻花四款個別包裝的繽紛糖果造型禮盒。每款除了有迷你版護手霜，還有超實用的迷你沐浴產品，洗淨繁忙生活的疲憊及壓力，即使旅行也能攜帶著專屬自己的療癒香氣。

L’OCCITANE歐舒丹繽紛限定版聖誕分享禮盒，NT1,100

品項包含：馬鞭草沐浴膠30ml、馬鞭草護手乳10ml、杏仁沐浴油35ml、杏仁護手霜10ml、乳油木沐浴油35ml、乳油木護手霜10ml、櫻花沐浴膠35ml、櫻花護手霜10ml。

忠孝SOGO獨家：繽紛限定版奢華倒數月曆 NT. 5,500

L’OCCITANE歐舒丹繽紛限定版奢華倒數月曆，NT5,500

每一面皆由不同色彩可愛童趣圖樣組成，拆開每一盒都是驚喜。內容精選經典明星商品，包括每兩秒銷售一條的乳油木護手霜30ml正貨、平衡潔髮皂60g，還有「星光瓶」、乳油木保濕身體霜、、杏仁沐浴油、馬鞭草淡香水等等，甚至有台灣未尚上市的杏仁去角質磨砂粉，完整擁有歐舒丹人氣洗髮沐浴及身體香氛保養產品。

L’OCCITANE歐舒丹繽紛限定版奢華倒數月曆，NT5,500

全品項包含：乳油木保濕身體霜50ml、草本平衡洗髮乳35ml、淨透卸妝油30ml、蠟菊精華乳液10ml、櫻花沐浴膠35ml、櫻花美體乳35ml、乳油木護手霜30ml正貨、乳油木保濕凝霜5ml、杏仁護手霜10ml、杏仁沐浴油50ml、杏仁去角質磨砂粉15g、杏仁美體乳50ml、紓壓枕巾香氛噴霧15ml、馬鞭草淡香水10ml、乳油木牛奶皂25g、乳油木保濕沐浴油35ml、草本修護洗髮乳35ml、草本修護潤髮乳35ml、隨身木質髮梳、橙花&蘭花淡香水7.5ml、櫻花護手霜 30ml正貨、光萃肌活露5ml、蠟菊賦活極萃霜 4ml、草本平衡洗髮皂 60正貨。

價錢：繽紛限定版經典倒數月曆NT2,580、繽紛限定版7日倒數月曆NT1,680、官網限定繽紛限定版聖誕分享禮盒NT1,100、忠孝SOGO獨家歐舒丹繽紛限定版奢華倒數月曆NT5,500。

台灣開賣時間：2022/11/1。忠孝SOGO獨賣款於2022週年慶販售。

資生堂國際櫃150週年花椿盛宴倒數月曆

資生堂國際櫃150週年花椿盛宴倒數月曆，NT7,900

資生堂國際櫃特別隆重推出「150週年花椿盛宴倒數月曆」，以日本摺紙藝術家的匠心巧手打造如雪花飄落的山茶花與六花雪晶，幻化成銀座街區最耀眼的聖誕樹。

資生堂國際櫃紅妍超導循環護手霜75ml，NT1,100(百貨預購會限定)

從12月的第1天開始，每天展開一道保養的新儀式，包括資生堂國際櫃的明星商品-資生堂小紅瓶、百優精純乳霜等等盡在其中。裡面更有日本空運來台超限量的紅妍超導循環護手霜精巧版40ml，只有倒數月曆中才有。

價錢：NT7,900(總價值NT15,000)。

台灣開賣時間：忠孝SOGO 2022週年慶獨家販售。

Margot&Tita聖誕白金倒數月曆

Margot&Tita 2022首度推出聖誕白金倒數月曆。

來自法國的綠色香水品牌Margot&Tita首度推出聖誕限定倒數月曆，以白金交織的法式優雅線條，細膩勾勒出冬日波爾多街道的浪漫氛圍。

Margot&Tita聖誕白金倒數月曆，NT7,300

內容物將23款超人氣淡香精縮小成精緻可愛的15ml隨身香水，再加上一款尚未在台販售的身體按摩油，讓人隨著節慶倒數開啟一道道專屬之窗，身上天天都有渾然天成的法式優雅香氣。

售價：NT7,300(原價NT14,160)。

台灣開賣時間：2022/11/15 Anelet香品BAR正式販售。

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PAUL & JOE 2022限量聖誕蛋糕倒數寶盒

PAUL & JOE 2022限量聖誕蛋糕倒數寶盒。

PAUL＆JOE聖誕倒數月曆第五次亮相，這次很特別以「聖誕寶盒」概念呈現，有著華麗圓形蛋糕寶盒的外型。設計結合了PAUL & JOE品牌象徵的西洋菊、品牌設計師Sophie的兩隻愛貓Gipsy與Nounette，內含24個品牌美妝小物，分別包裝在不同插畫圖騰的小紙袋裡。外盒之後可當收納盒使用，小紙袋可製作成聖誕樹的裝飾。

PAUL & JOE 2022限量聖誕蛋糕倒數寶盒，NT4,800

內容物：限量糖瓷校色隔離乳10ml、限量香檳金珍珠光隔離乳10ml、限量糖瓷絲潤隔離乳10ml、限量泰迪熊腮紅蜜、限量旅行腮紅3g、限量粉橘貓眼影蜜9g、限量棕褐貓眼影蜜9g、雙色限量眼彩2.5g、限量貴族貓珠光護唇膏6g、限量貓咪唇膏(#肉桂棕)2.6g、限量貓咪唇膏(紅寶石)2.6g、橄欖卸妝凝膠10g、橄欖臉部精華油25ml、橄欖化妝水25ml、橄欖保濕精華露25ml、限量蜂蜜柑橘指緣精華油4g、法式保養身體油18ml、法式保養護手霜14g、限量伯爵貓束髮圈、櫻花貓限量眼頰彩盒、限量唇膏盒*2、童話畫框化妝包、賓士貓束口袋。

價錢：NT4,800。

台灣開賣時間：2022/11。

DR.WU 波街16號•肌密實驗室節慶倒數月曆限量禮盒

DR.WU「波街16號•肌密實驗室」節慶倒數月曆情境圖。

DR.WU今年推出兩款充滿法式氛圍的倒數月曆禮盒「波街16號•肌密實驗室」，靈感來自40年前，創辦人吳英俊醫師代表台大醫院前往法國國立醫學研究所擔任交換學者的往事。波街 16號是法國國立醫學研究所總部的地址-巴黎的波拿巴特街16號(16 Rue Bonaparte)，這段歲月啟蒙了吳醫師的醫美之路，也對日後DR.WU的建立有深遠影響。

DR.WU「波街16號•肌密實驗室」節慶倒數月曆以細膩的插畫線條詮釋法式肌密實驗室。

兩款禮盒外觀以精密細緻的插畫線條，刻畫充滿法式風情的實驗室情景，燒杯、試管、顯微鏡、滿滿的實驗器材和書籍，還原吳醫師當年研究的場景，象徵科研人員不畏艱難又充滿創意的鑽研精神。

波街 16 號•肌密實驗室精裝版

DR.WU「波街16號•肌密實驗室」精裝版聖誕倒數月曆，NT1,680

內容：超逆齡多肽修復精華15ml、玻尿酸保濕精華化妝水(清爽型)30ml、玻尿酸保濕修復精華液5ml、玻尿酸保濕精華乳15ml、杏仁酸溫和煥膚精華5ml、 超逆齡多肽抗皺安瓶1.5ml、角鯊潤澤修復精華5ml。

售價：NT1,680(原價NT2,517 )

台灣開賣時間：2022/11/1 DR.WU官網、英爵診所開賣。

波街 16 號•肌密實驗室

DR.WU「波街16號•肌密實驗室」聖誕倒數月曆，NT1,212

內容：超逆齡多肽修復精華15ml、玻尿酸保濕精華化妝水(清爽型)30ml、玻尿酸保濕精華乳15ml、角鯊潤澤修復精華5ml。

售價：NT1,212(原價NT1,798)。

台灣開賣時間：2022/11/1 Yahoo、蝦皮開賣。2022/11/3屈臣氏、康是美、寶雅陸續開賣。

Dior迪奧香氛世家2022限量聖誕倒數月曆

Dior迪奧香氛世家系列2022限量聖誕倒數月曆，NT100,000

沒錯！DIOR迪奧今年有兩款聖誕倒數月曆，其中由香氛世家所出的這款極為限量，而且堪稱「史上最豪華」，要價10萬元！

Dior迪奧香氛世家系列2022限量聖誕倒數月曆。

近60公分高的倒數月曆裝在木盒中，本體也是木工匠心打造，搭配精緻絹印圖騰，呈現出一座微型的迪奧蒙田大道30號旗艦店。

Dior迪奧香氛世家系列2022限量聖誕倒數月曆。

開啟大門後可以看到24格木製抽屜，內含12款香氛單品、4款香氛蠟燭、4款香氛皂、3款香氛蠟燭周邊，以及一個手工編織工藝擴香吊飾。24款單品中就有高達9個是正產品。

此外，凡購買迪奧香氛世家系列-2022限量聖誕倒數月曆，迪奧也將特別獻上尊榮專車專人直送到府服務，在家輕鬆迎接華美聖誕蒞臨。

Dior迪奧香氛世家系列2022限量聖誕倒數月曆。

內容：迪奧香氛世家系列-蒙田大道香氛40ml、迪奧香氛世家系列-幸運時刻香氛40ml、迪奧香氛世家系列-夜之琥珀香氛40ml、迪奧香氛世家系列-伊斯帕罕玫瑰香氛40ml、迪奧香氛世家-澄金梵尼蘭香氛7.5ml、迪奧香氛世家系列-鑲銀木香氛7.5ml、迪奧香氛世家系列-伊甸岩度假香氛7.5ml、迪奧香氛世家系列-特拉法加香氛7.5ml、迪奧香氛世家系列-暖木印記香氛7.5ml、迪奧香氛世家系列-晚夏茉莉香氛7.5ml、迪奧香氛世家系列-粉紅櫻花香氛7.5ml、迪奧香氛世家系列-柯勒諾瓦香氛7.5ml、迪奧香氛世家系列-幸運時刻香氛皂50g、迪奧香氛世家系列-夜之琥珀香氛皂50g、迪奧香氛世家系列-伊斯帕罕玫瑰香氛皂50g、迪奧香氛世家系列-蒙田大道香氛皂100g、迪奧香氛世家系列-夜之琥珀香氛蠟燭85g、迪奧香氛世家系列-月桂饗宴香氛蠟燭85g、迪奧香氛世家系列-地中海無花果香氛蠟燭85g、迪奧香氛世家系列-蒙田30香氛蠟燭250g、迪奧香氛世家編織工藝擴香吊飾、蠟燭保護蓋、隔熱蠟燭座、防煙滅燭罩。

價錢：NT100,000

台灣開賣時間：2022/11/1

哪裡買？台北信義A11館、台中新光三越、高雄漢神巨蛋迪奧香氛世家專櫃與DIOR線上旗艦店獨家販售。

Dior迪奧2022聖誕倒數日曆

Dior聖誕系列以閃耀星辰降臨蒙田大道為靈感，邀請大家邀您進入滿佈璀璨星宿的夢幻時空，打造一系列聖誕限定彩妝，其中也包含今年的聖誕倒數日曆。今年的倒數日曆由義大利當代藝術家PIETRO RUFFO精心設計，星夜中交織著繁花與星座，非常精緻，很有蒐藏價值。倒數日曆中包含多款香氛、保養和彩妝，其中最引人注目的就是迪奧香氛世家-蒙田30香氛蠟燭，燭身烙印著閃耀星辰限量圖騰，光擺在桌上都有療癒人心的效果。

內容：J'adore香氛5ml、Miss Dior香氛5ml、Miss Dior花漾迪奧淡香水5ml、SAUVAGE曠野之心淡香水10ml、迪奧香氛世家-蒙田大道香氛7.5ml、迪奧香氛世家-晚夏茉莉香氛7.5ml、迪奧香氛世家-伊斯帕罕玫瑰香氛7.5ml、J'adore澄淨香氛5ml、Miss Dior玫瑰護手霜20ml、迪奧香氛世家-蒙田大道香氛潤膚乳霜15ml、迪奧藍星唇膏#999精巧版1.5g、迪奧藍星唇膏#100巧版1.5g、迪奧藍星晚安潤唇膏精巧版1.5g、迪奧絕對搶眼3D睫毛增量底膏4ml、迪奧絕對搶眼飛翹睫毛膏#090 4ml、迪奧指甲油#999 7ml、迪奧逆時能量精華10ml、迪奧精萃再生玫瑰微導精露10ml、迪奧精萃再生玫瑰賦活乳霜15ml、迪奧香氛世家-夜之琥珀香氛蠟燭35g、迪奧香氛世家-橙之花園香氛蠟燭35g、迪奧香氛世家-月桂饗宴香氛蠟燭35g、迪奧香氛世家系列-蒙田30香氛蠟燭85g、迪奧限量幸運星吊飾。

價錢：NT18,000

哪裡買？10/17 DIOR線上旗艦店首賣、10/20 台北新光三越信義A8館 專櫃首賣、10/21 台北京站、台北101、台中新光三越、高雄漢神巨蛋 限量上市

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Jo Malone London 歡樂雪花聖誕倒數月曆

Jo Malone London 2022歡樂雪花聖誕倒數月曆Advent Calendar，NT16,700

每年限定推出的聖誔倒數月曆，是不少香氛迷鎖定頭號收藏目標。今年延續近年的針線盒設計，雙層抽屜式造型既優雅又可當作收納盒使用。

Jo Malone London 2022歡樂雪花聖誕倒數月曆中首度出現的水晶球。

內容物充滿Jo Malone London經典的香氛、迷你香氛蠟燭、身體沐浴與潤膚產品。而且今年還加入許多可愛的小驚喜，像是過去沒有的水晶球、雪花球吊飾等等，十分可愛。

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Giorgio Armani 2022亞曼尼限量金燦聖誕倒數月曆

Giorgio Armani 2022亞曼尼限量金燦聖誕倒數月曆。

今年聖誕節，Giorgio Armani亞曼尼以充滿歡樂與希望的「金燦摩天輪」為靈感，以最經典的亞曼尼紅搭配奢金色作為今年倒數月曆主要色調，在聖誕假期創造充滿驚喜的奇幻時刻。

Giorgio Armani 2022亞曼尼限量金燦聖誕倒數月曆，NT13,600

2022亞曼尼金燦倒數月曆擁有24格小抽屜，包含精選明星經典產品與彩妝迷最愛的精巧版，更有9款價值NT18,100的明星正貨，像是2款熱銷的奢華絲緞訂製唇膏#104與#400、奢華絲絨訂製唇萃#400亞曼尼紅、決戰時尚精準眼線液、設計師綻色眼彩露、決戰時尚恆燦眼彩凝霜、薄紗流光粉露、黑曜岩新生奇蹟防曬精華等等，再加上一系列精巧版，一盒擁有全系列熱門經典商品。

內容：奢華絲緞訂製唇膏(#104)3.1g正貨、奢華絲緞訂製唇膏(#400)3.1g正貨、奢華絲絨訂製唇萃(#400)6.5ml正貨、決戰時尚釉黑睫毛膏10ml正貨、決戰時尚精準眼線液1.4ml正貨、薄紗流光粉露(#2)18ml正貨、黑曜岩新生奇蹟防曬精華30ml正貨、決戰時尚恆燦眼彩凝霜(#4)4g正貨、設計師綻色眼彩露(#9)3.9ml正貨。Sì女性淡香精7ml精巧版、Si Passione女性淡香精7ml精巧版、Si Passione Éclat女性淡香精7ml精巧版、MY WAY女性淡香精7m精巧版l、My Way淡香精深刻版7ml精巧版、My Way淡香精晨露清新版7ml精巧版、寄情水碧綠波光淡香精5ml精巧版、奢華絲絨訂製唇萃(#109)3.5ml精巧版、奢華絲絨訂製唇萃(#209)3.5ml精巧版、奢華絲絨訂製唇萃(#405)3.5ml精巧版、奢華絲緞訂製唇膏(#405)1.4g精巧版、決戰時尚全能睫毛膏2ml精巧版、黑曜岩新生奇蹟乳霜15ml精巧版、黑曜岩新生奇蹟全能眼霜5g精巧版、絲柔眼部卸妝水40ml。

價錢：NT13,600

台灣開賣時間： 2022/11/15全台亞曼尼專櫃&官網隆重上市。

111SKIN 2022聖誕倒數月曆禮盒

來自英國的111SKIN搶先在2022週年慶，搶先引進今年的聖誕倒數月曆禮盒。

111SKIN 2022聖誕倒數月曆禮盒，NT19,800

內容：NAC Y²逆時空啟動精華(輕透型) 30ml、NAC Y²逆時空啟動亮眼精華15ml、天使聚光奇蹟敷膜30ml、無瑕煥顏淨透敷膜30ml、黑鑽全能抗皺敷膜 30ml、緊緻賦活微雕敷膜30ml 、NAC Y²逆時空啟動肌因敷膜30ml、天使聚光粉眼膜(份) 、緊緻賦活藍眼膜(份)、黑鑽全能抗皺黑眼膜(份) 、天使聚光粉面膜(片)、黑鑽全能抗皺黑面膜(片)。

價錢：NT19,800(價值NT26,380、75折)。

台灣開賣時間：2022週年慶檔期

SABON 2022幸福饗宴倒數月曆

SABON 2022幸福饗宴倒數月曆情境圖。

雙門對開打造的迷你版節慶禮物夢工坊更顯精緻，每天都有一款印花紙盒，放入SABON 值得收藏的商品。繽紛的空盒還可以DIY做為聖誕樹裝飾，非常有巧思。

SABON 2022幸福饗宴倒數月曆實拍。

今年SABON倒數曆陣容也是歷年最豪華，以往內容物有試用包，今年都是正貨與旅行Size很有誠意。正貨就有兩條身體乳液50ml正貨、四罐身體磨砂膏60g、臉部磨砂膏60m正貨、織物香氛噴霧100ml正貨，另外還有只出現在倒數曆中的復活草純淨死海泥面膜30ml，是今年聖誕必擁有的夢幻逸品。

內含: 二合一臉部純淨磨砂膏60ml(條裝)-薄荷/二合一臉部純淨磨砂膏15ml-薰衣草/以色列綠玫瑰護手霜30ml(條裝)/SABON經典護手霜10ml(條裝)/茉莉花語身體磨砂膏60g/玫瑰茶語身體磨砂膏60g/SABON經典身體磨砂膏60g/白茶身體磨砂膏60g/亞麻&白牡丹織物香氛噴霧100ml/宣言系列香水-永恆經典PLV 8ml/復活草純淨死海泥面膜30ml/復活草保濕玫瑰花瓣凍膜30ml/玫瑰茶語護手霜 10ml(條裝)/白茶護手霜10ml(條裝)/以色列綠玫瑰溫和淨化洗髮乳 30ml/茉莉花語經典洗髮乳50ml/茉莉花語沐浴油50ml (PET 瓶)/SABON經典沐浴油50ml (PET 瓶)/西西里柑橘沐浴油50ml (PET 瓶)/玫瑰茶語沐浴油50ml (PET瓶)/茉莉花語身體乳液50ml (條裝)/SABON經典絲綢身體乳液50ml/白茶絲綢身體乳液50ml/ 以色列綠玫瑰身體乳液50ml(條裝)。

價錢：NT5,980

台灣開賣時間：2022/11/4

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YSL聖誕倒數月曆

今年以黑X金的色系設計，看起來華麗極了。內容從香水到彩妝、保養通通有，其中口紅佔了大部分。

2022 YSL情迷聖誕倒數月曆全產品圖，NT12,500。

產品內容：奢華緞面絲絨唇膏 #1966正貨、奢華緞面絨霧唇膏# 21正貨、情挑誘光水唇膏#86 纏綿之吻正貨、時尚印記雪絨唇釉#216正貨、黑鴉片淡香精7.5ml、慾望巴黎淡香精7.5ml、自由不羈淡香精7.5ml、奢華緞面唇膏精巧版# 01、奢華緞面唇膏精巧版# 70、奢華緞面唇膏精巧版 #21、奢華緞面唇膏精巧版# 83、奢華緞面唇膏精巧版#1966、奢華款3D耀黑睫毛膏精巧版、極效活萃舒芙蕾乳霜7ml、叛逆時尚自動防水眼線筆精巧版# 1、極效活萃夜光仙人掌超級精華7ml、奢華款濃捲睫毛膏精巧版、名模肌密保濕眼唇卸妝液8ml、超模聚焦光感妝前乳10ml、LASH CLASH 睫毛膏 #01 精巧版、時尚訂製香水透膚襯衫7.5ml、極效活萃澎潤精華7ml、極效活萃澎潤能量露10ml、YSL星空隨身鏡。

價錢：NT12,500(總價值NT16,143)

台灣開賣時間：2022/11/25正式上市

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M.A.C波緞泡泡節日限定系列倒數月曆

今年的設計繽紛又精緻，紅Ｘ金配色充滿節慶感。內容也相當有誠意，包含16個正貨與8個迷你尺寸商品。

M·A·C波緞泡泡節日限定系列2022年聖誕倒數月曆，NT8,500

價錢：NT8,500

台灣開賣時間：2022/11/1

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LA MER海洋拉娜倒數月曆

LA MER海洋拉娜倒數月曆今年特別早曝光，選在週年慶期間登場，台灣11月15日就能買到。

LA MER海洋拉娜倒數月曆，NT20,700

內容：淨瑩潔膚乳30ml、醒膚水30ml、修護精華油5ml、煥顏彈力無痕精萃5ml、活膚水潤精萃5ml、緊緻塑顏乳霜面膜15ml、煥采醒膚面膜15ml、濃萃修復眼霜5ml、修護唇霜9g、高滲透自律修護乳15ml、水凝霜15ml、乳霜15ml。

九折歡慶價：NT20,700(價值NT27,701、恕不列入滿額贈計算)

台灣開賣時間：2022/11/15

Lush聖誕倒數月曆禮盒

Lush 2022聖誕倒數月曆禮盒。

Lush回歸台灣當然不會錯過聖誕節這個重要節日！2022聖誕倒數月曆禮盒看起來更像個禮物寶盒，裡頭包含Lush 25種用手工製作的純素產品，其中有2項是復刻過去Lush聖誕節備受歡迎的商品，以及2項只會在2022年聖誕節倒數月曆禮盒中獨家販售。

Lush 2022聖誕倒數月曆禮盒的外盒可重複使用。

Lush聖誕月曆禮盒由ARTHOUSE Unlimited特別設計，外包裝禮物箱由回收紙打造，緞帶則由回收寶特瓶塑膠重新製作而成。外盒可重複使用，在未來每一個日子裡延續節慶氣氛。

Lush 2022聖誕倒數月曆禮盒，NT10,000

內容：黃金布丁汽泡彈、紅粉布丁汽泡彈、冬雪之夜汽泡彈、月光浴汽泡彈、聖誕老人汽泡彈、大頭小馬汽泡彈、金光天使泡泡浴芭、節日糖果泡泡浴芭、派對彩炮泡泡浴芭、彩虹泡泡浴芭、雪天使沐浴露100g、聖誕特條沐浴露115g、聖誕精靈沐浴露120g、金光禮盒香氛皂85g、Golden Pear香氛皂100g、香橙磨砂沐浴露130g、橙香修護潤手霜50g、睡公主潤膚乳50g、薑黃拿鐵香水(15ml)、海鹽焦糖唇部磨砂、檸檬清爽洗髮皂。

禮盒獨家商品：聖誕之夜香氛皂100g、冰雪彩虹泡泡浴芭。

聖誕節復刻限定商品：薑餅南瓜屋泡泡浴芭、聖誕派對汽泡彈。

除了2022聖誕倒數月曆禮盒，也可試試「聖誕12夜禮盒」，同樣也能享受倒數佳節的樂趣。此禮盒名稱靈感來自於R&B歌手勞凱R. Kelly）聖誕歌曲〈12 Nights of Christmas〉。

價錢：NT10,000

台灣開賣時間：2022/9/21於Lush店鋪。

benefit 2022節慶倒數月曆

跟benefit一起揭開聖誕驚喜！benefit今年聖誕節推出的節慶倒數月曆，體積小巧，採用小紙盒設計。

內容有12款benefit明星迷你產品，從眉彩、睫毛膏到妝前打底毛孔隱形露，一盒就能打造節慶妝容。裡頭還貼心附上專屬明信片，送禮自用兩相宜。

benefit 2022節慶倒數月曆，NT2600

內容包括：完美特霧眼線液精緻瓶、星際真霸!壞女孩捲翻天睫毛膏隨身瓶、磁犀利睫毛膏隨身瓶、假不了！濃翹睫毛膏隨身瓶、捲出完美睫毛膏隨身瓶、24小時眉彩定型膠隨身瓶、還我美眉膏精緻瓶、這細我的眉筆精緻瓶、嘖嘖稱齊毛孔隱形露精緻瓶、嘖嘖稱齊爆水毛孔隱形露精緻瓶、瑪其朵蜜粉盒精緻盒、蒲公英蜜粉盒精緻盒。

定價：NT2600(價值NT6,880)

哪裡買？聖誕節期間官方網站和SOGO復興館限量發售。

Kiehl’s契爾氏聖誕倒數月曆

今年同樣走繽紛風彩的風格，讓人馬上感受聖誕佳節的歡樂氣氛。

Jurlique茱莉蔻聖誕倒數月曆

首度推出聖誕倒數月曆的Jurlique，一系列保養品伴隨大家度過年末假期。

Neal's Yard Remedies尼爾氏香芬庭園

NYR也有聖誕倒數月曆！12天的設計放入品牌經典商品，像是野玫瑰萬用膏、乳香賦活保濕霜、枕頭噴霧等等，更有不少正貨。

內容物：野玫瑰亮采萬用霜15g、乳香賦活保濕霜正貨50g、野玫瑰亮采輕盈眼霜正貨10ml、乳香緊緻手部菁萃20ml、香橙甜蜜護手霜正貨50ml、香芬泡泡沐浴露50ml、Citrus沐浴膠50ml、靜眠枕頭噴霧正貨45ml、好朋友滾珠精油正貨9ml、舒敏平衡精華正貨30ml、山金車軟膏10g、Beauty Sleep Concentrate 8ml。

免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。