《圖說》環保局第十屆環保小局長「一日清潔隊長」主題課程合影。〈環保局提供〉

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【民眾網葉柏成新北報導】新北市第十屆「環保小局長12堂課」系列活動登場，環保局12日辦理「一日清潔隊長」主題課程，由副局長朱益君與環保小局長們一起揭開序幕，課程內容包含黃金資收站實作、清潔隊出勤及資收場巡禮，讓所有環保小局長體驗一場不一樣的環保之旅，將課堂所學帶回校園，並轉化為行動，落實於日常生活。

朱益君表示，「環保小局長推動計畫」於102年首度推動，由新北市各國小遴選出環保小局長，每位小局長必須參加由環保局特別設計的12堂環保主題課程，透過觀察體驗、實作參與及互動，廣泛並深入地了解環保的重要。

系列課程由「一日清潔隊長」揭開序幕，希望小局長們了解清潔隊如何維持城市環境乾淨，垃圾有效變資源，也能體會到維持環境乾淨清潔、妥善廢棄物處理是打造循環永續城市不可或缺的，每個人都必須肩負環境保護的責任。

《圖說》環保小局長前往三重區順德里黃金資收站，實際體驗資收站運作過程。〈環保局提供〉

他說，「一日清潔隊長體驗」包含了三堂課程，第一堂課「黃金資收站實作」，帶領小局長前往三重區順德里黃金資收站，實際體驗資收站運作過程，並認識順德里資收金回饋於社區整體營造的多元用途，像是用於里內綠美化、打造屋頂農場、復育生態環境、設置省水節電設施、關懷長輩及舉辦共餐活動等。課程也安排小局長手作植栽DIY，用雙手觸碰土壤，感受到綠意及生命的喜悅。

第二堂課「清潔隊出勤體驗」，為了讓小局長們對清潔隊員每日清掃街道、整頓環境的辛勞感同身受，安排「巡線收運前的行前檢查」及「環境大整頓」任務體驗，從垃圾車出勤前的三油三水檢查開始，讓小局長瞭解隊員們在值勤前需要執行哪些準備工作。

《圖說》小局長參觀修繕作業。〈環保局提供〉

環保局也設計了三大闖關學習區，包括「認識登革熱」、「隨手撕廣告還我漂亮電線桿」及「清溝除污通暢水溝」，讓小局長們澈底化身清潔隊員，從活動中學習各項環境衛生防治相關知識；小局長們還實際搭上高空作業車，體會撕除高空小廣告的不易與辛苦。此外，也透過專業的防蚊師的解說及有獎徵答的互動，讓每位小局長都成為學校中的防疫小尖兵。

第三堂課小局長們前往中和資源回收場，認識資收物收運時如何粗分類、回場後如何細分類。並親自登上資收車，挑戰在短時間內將資收物分類完成，體驗清潔隊員平日出勤時手腳靈敏度和分類的辛勞。

《圖說》環保局副局長朱益君期望讓孩子們認識環保工作的各種面向，將課堂所學帶回校園，並轉化為行動，落實於日常生活。〈環保局提供〉

此外，也造訪中和區清潔隊特有的「電器修繕」及「腳踏車修繕」區域，最特別的是有「電器醫生」，由現場清潔隊的維修達人親自為大家示範自行車及家電修繕，期望小局長們學會惜物愛物的精神，並激發出創意巧思，化腐朽為神奇，讓校園裡的資收物重現生機。

朱益君指出，接下來的每堂課都是環保局業務重點精華，內容包括惜食生活、淨零碳的概念、空氣品質、污染稽查及水質保護等，期望讓孩子們認識環保工作的各種面向，將課堂所學帶回校園，並轉化為行動，落實於日常生活，號召老師、同學及家人一同做環保，更期待這些小小種子們能在新北市的各個角落成長茁壯，發揮自己的力量，型塑未來的環境樣貌，結出環境保育的豐碩果實。