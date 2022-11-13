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（中央社記者蘇思云台北13日電）海洋污染物危害日益嚴峻，環保新創點點塑從過濾「微型塑膠」著手，提出海污清理無人載具方案，在數位部數位產業署舉辦的「前瞻應用與公益創新實證賽」中奪下最大獎，獲得獎金新台幣150萬元。

點點塑保護海洋的初心源自大學時的一堂課，點點塑創辦人洪以柔接受中央社記者採訪時表示，在「開創力企業專案實作」課程中，要求同學們找到一個社會迫切要解決的問題，並試圖提出解方。

洪以柔表示，發想問題時，才逐漸了解到隨著民眾日常使用各類塑膠產品，裂解後的「微型塑膠」已經成為環境中一種新興污染物，「概念上就像是海中的PM2.5一樣」，有些細小到肉眼不可見，但流入海域不僅危害海洋生物，人類食用海鮮也可能因此危害健康，因此當時決定切入過濾海洋中微型塑膠的議題。

洪以柔曾養過一隻寵物金魚「小寶」，著手了解這項議題後，她不禁思考，「如果可以救一隻小寶，能不能救千千萬萬隻小寶？」洪以柔因這堂課跟後來團隊技術長邱申富結識，在課程中成為唯一一組最後真的做出過濾設備成品的組別。

不過，從簡單的過濾器材到真正創業仍有一段長路，點點塑在2018年登記成為公司，在2、3年期間持續精進過濾技術。

點點塑技術長邱申富後來跟台大化工系教授童國倫請益，奠基在童國倫的技術上再做改良，運用現有污水處理廠的「斜板過濾」原理，透過傾斜板的設計，達到增加表面積、提升過濾效率，讓水中固體與液體分離的成果，成功打造無耗材、無耗能的過濾收集機台。

邱申富解釋，點點塑開發出微型塑膠收集器後，也把對象擴大到中小型海漂垃圾，透過無人船搭載垃圾收集籠的方式，清理海漂垃圾，進一步也協助相關單位分析水域污染狀況。目前團隊在桃園、新竹港口都有相關清理委託案。

但是做環保新創確實不容易，洪以柔坦言，創業過程中最常被質疑「污染物這麼多，你們這樣收集有什麼意義？」

面對這樣的質疑，她語氣堅毅地說「能收多少是多少」，強調點點塑提供的是一整套服務，不只是前端收集，後端也攜手綠材、玻璃、化材產業等業者，回收的海漂垃圾可以變身成海廢再製品。例如，海廢玻璃可以變身為裝置藝術，海廢保麗龍也有機會成為電腦鍵盤材料等。

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此外，點點塑更從海洋教育著手，透過設計遊戲與教材，希望讓更多人了解微型塑膠的危害，也跟龍騰出版社合作海廢捕撈相關教材。洪以柔跟團隊成員近年跑遍至少40、50間學校，希望讓國、高中同學在工作坊實際動手操作中，體會到「產生垃圾很容易，但海廢垃圾清理不易」的觀念，才可能真正減少產製塑膠垃圾。

點點塑團隊目前成員約10人，洪以柔表示，團隊主要跟政府單位合作，透過河川出海口、港口做相關海廢垃圾收集與分析。不過，除了積極在台灣拓展外，希望未來有機會打入泰國、菲律賓等大型觀光遊憩產業產業鏈提供服務，為海洋環境保護盡一分心力。（編輯：潘羿菁）1111113