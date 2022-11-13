上週三（11月2日）新光集團吳家第3代吳欣盈正式就職民眾黨不分區立委，她由商轉政，有別於其他企業三代，自己開拓1條新路。今年44歲的吳欣盈同時也公開懷孕升格當媽媽的喜事，面對雙喜臨門，她期許自己，「我要為寶寶，創造更好的明天。」

上週五（11月4日）新科立委、新光吳家第三代吳欣盈首度站上立法院質詢台，她提早20分鐘到議場，準備質詢處女秀，上台後，才剛和行政院長蘇貞昌自我介紹，就突然驚呼笑說：「喔，我忘記帶筆了。」匆匆跑回座位拿簡報筆，讓在備詢台上的蘇揆一臉錯愕。

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首度質詢 十五分鐘沒用完

吳欣盈質詢從貧富差距切入，談及台灣接軌ESG（環境、社會責任、公司治理）、綠色金融、企業永續和國際經貿等國際競爭力議題，她問蘇揆對經濟看法和國際競爭力表現，蘇揆回她，台灣表現亮眼，但仍有努力空間，整場答詢相當平和。

吳欣盈質詢時不忘面帶微笑，但難掩緊張，質詢的15分鐘也沒用完，不熟悉議程的她，最後還問蘇揆：「如果在15分鐘內問完，我可以離席嗎？」蘇揆點頭示意，吳欣盈才結束質詢。從商場女強人到國會菜鳥，吳欣盈在政壇的稚嫩表現不同於她在企業的幹練，下台後，她自己都忍不住嘆氣說，自己是新生報到，「還要再努力。」

接任民眾黨不分區立委的吳欣盈，目前隸屬社福及衛環委員會，她是新光金創辦人吳東進的長女，過去在新光集團任職，一向對公眾議題熱心，前年總統、立委改選時，決定代表民眾黨出任不分區立委，排名民眾黨不分區立委第7名，由於前立委蔡壁如爆出碩士論文抄襲疑雲，倉促請辭，吳欣盈因而走馬上任。

律師男友 結識多年萌愛苗

今年44歲的吳欣盈人生大轉彎，不僅接任立委，一圓從政夢，還一口氣圓了當媽媽的夢想，目前已有近6個月的身孕，「先前她衣著寬鬆，我們都沒發現她懷孕，直到最近她肚子比較明顯，還以為她是變胖。」吳欣盈友人說。

吳欣盈一向喜愛小孩，過去不僅捐助非洲幼童，也曾數度帶外甥、新光金總經理吳欣儒的子女，去棒球場看新光金贊助的樂天桃猿隊比賽，和板橋林家、華南銀副董事長林知延的第一段婚姻時，她也為懷孕積極付出，還一度為7顆冷凍胚胎不願結束婚姻。

揮別前段婚姻後，吳欣盈人生豁然開朗，今年不僅躋身立委，還同時升格當媽媽，雙喜臨門，她也在臉書公布好消息，但對男方沒有太多介紹，只簡短說：「我的另一半雷諾，目前是執業律師，專注於歐盟能源政策。」

本刊調查，雷諾是法裔英國人，在比利時執業，年紀較吳欣盈稍長，「雷諾曾有外交工作經驗，家境富裕，人也好相處，非常疼Cynthia（吳欣盈）。他們結識15年，Cynthia原本不知道雷諾喜歡她，還邀雷諾參加她和Tommy（林知延）婚禮，直到Cynthia結束和Tommy的婚姻，雷諾立刻傳簡訊慰問她，兩人才逐漸往來熱絡。」吳欣盈友人說。

吳欣盈說，雷諾追求她時，曾贈送一瓶自己調製、瓶身親自手繪她名字「盈」的香水當禮物，「因為疫情，讓我對生命有了不同的體認，更能珍惜當下的幸福。」

雷諾贈送吳欣盈的定情香水嘉莉瑪（Galimard），來自「香水之都」格拉斯，是法國手工頂級小眾香水，也是世界上第一家香水品牌，曾是法王路易十五欽點的皇室專屬香水、香膏的供應商。

吳欣盈說：「我願意選擇他（雷諾）共度下半生，因為他用我想要的被愛方式愛我。」但她希望外界能給小倆口發展空間，不要追問她太多關於雷諾的隱私。據悉，雙方正在規劃婚事，「Cynthia考慮在海外辦婚禮。」吳家親友表示。

接任立委 迴避利益辭職務

如今，吳欣盈公私生活兩得意，其實，她接任立委前曾經陷入長考，「Cynthia剛得知時，非常surprise（驚喜），對新挑戰充滿期待，但考慮到過去長期在新光集團深耕，接立委後，有利益迴避問題，但她又想替台灣在國際競爭力、女權提升、長照議題有貢獻，才決定接任。」吳欣盈友人透露。

不只吳欣盈曾掙扎要不要擔任立委，吳家對她接任立委也持兩派意見，「東進董（吳東進）擔心Cynthia會因國內政治惡鬥生態、公眾媒體文化遭遇挫折，反倒是她媽媽（許嫺嫺）很鼓勵Cynthia去闖闖看。」吳家親友透露。

吳欣盈為此徵詢多方意見，尤其她出身國內金融大家族，更容易有盛名負累，「Cynthia還和新光金法務長多次開會，討論如何面對利益迴避，她原本任職新光人壽副總經理職務，也因此留職停薪，只保留不支薪的新光慈善基金會執行長。」新壽內部表示。

不僅如此，吳欣盈因進入社福暨衛環委員會，也已辭去新光醫院董事職務，以迴避利益衝突，就連就職典禮上，也僅有她的四叔、新纖董座吳東昇，以及舅舅、台灣工商企業聯合會理事長許顯榮到場。

吳家親友指出，「由於吳東進陪同副總統賴清德出訪帛琉，所以拜託曾任台聯立委的么弟出面，許董（許顯榮）則是因為Cynthia外公許勝發也當過立委，只有政治淵源的長輩出席她的就職典禮，就是怕外界用放大鏡檢視。」

倉促就職 處女秀瑕不掩瑜

吳欣盈竭力避嫌，但因交接時程不到3週，難免出現手忙腳亂的情況，本刊上週三在她的立法院辦公室直擊，就連電腦系統、開戶作業都是當天才安裝；也因時間倉促，辦公室多為蔡壁如的舊有人馬，「Cynthia只有帶一個祕書去立法院，祕書也是留職停薪，以免外界非議。」新壽內部表示。

不過，吳欣盈辦公室顯然準備不足，讓她的首度質詢遭受批評，就連穿著打扮都被拿來作文章，公民1985行動聯盟還建議吳欣盈，「把蔡壁如留下的助理全部都換掉…不然會被那些亂七八糟的草包害慘！」網友也說：「連15分鐘都問不完，明顯沒準備。」

雖然吳欣盈首場質詢處女秀生澀，但瑕不掩瑜，仍可見她認真準備議題的企圖心，人生轉彎自有風景，此時的她一口氣圓了從政、升格當媽媽的人生2個夢想，吳欣盈的心境就如她在就職典禮所說：「我為寶寶，要替台灣創造更好的明天。」

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