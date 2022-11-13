【民眾網黃楸玲／台北報導】

[廣告] 請繼續往下閱讀

環保署為培養大眾負責任之環境行為與優質環境素養，111年7月至11月辦理「環境教育綠客松」系列活動，係以黑客松(hackathon)的形式但聚焦在環境議題上，故名「綠客松」，11月12日在臺北松山文創園區南向製菸工廠辦理成果展暨頒獎典禮活動，期觸發更多族群與產業創新的可能，一同解決現今環境問題，以達永續發展目標。

「環境教育綠客松」系列活動先以公民咖啡館形式輕鬆討論環境議題，激盪解決環境問題的方法，接著透過「環境教育綠客松創意徵選」活動網羅各界對解決環境問題有興趣之優秀人才，鼓勵其跨領域的團隊合作，提出創新行動或企劃。

環保署再透過專家學者從中挑選出一些不錯的行動或企劃，邀請入選團隊參與「環境教育綠客松精進培訓營」，藉由專家學者組成之輔導團，協助入選團隊精進行動或企劃，轉化為可行的永續方案，最後由入選團隊進行精進方案之簡報，最終選出13件獲獎作品。

「環境教育綠客松創意徵選」活動入選團隊關注之議題包羅萬象，從目前最夯的減塑、氣候變遷，到移動污染源、低碳飲食、廢食用油、惜食、快時尚、綠色消費、菸蒂等議題都有。

本次參與活動之年青族群不少，獲獎的13個團隊半數以上為學生，其中最年輕的獲獎者是高中生，其所提的「永創者團隊」作品，就是從高中生角度切入，結合學生社群的優勢，提出塑解法行動企劃，辦理高中校園首場校內循環杯租借體驗活動，實踐整合資源，創造校園減塑行動，行銷「多一點貼心，讓環保暢通無行」理念！

環保署表示，透過「環境教育綠客松創意徵選」活動除了可以提升民眾對環保議題的關注度，及促使其產生環境保護行動外，獲獎作品的提案內容，也可以幫助環保署從不同視角、族群或方式，更有效率的推動環保政策，甚至透過這樣的活動觸發更多的產業創新或跨領域合作。

當日展場除了有「環境教育綠客松創意徵選」活動獲獎作品，還展出了41件111年環境教育基金補（捐）助民間團體、學校及社區之計畫成果，這些計畫透過培養種子人員、清道夫巡禮、綠資材再利用、廢木材再利用、污水再生的旅程、親水淨溪活動、生態水環境體驗、傳統農食與農家料理體驗等多元之環境教育課程或活動，讓家庭主婦帶著孩子、退休長者帶著孫子、大家呼朋引伴，一同學習環境保護知識，並透過實地探索與體驗，瞭解保護環境的重要性，提升非勞動力人口環境素養，與環保署政策互相搭配，展場內容豐富精彩。

蔡鴻德副署長聽取綠客松參展者的創意說明（圖：環保署）

更多新聞報導：

巴陵地區水質改善工程 創造優質水域環境

穩健實施碳交易 淨零排放目標