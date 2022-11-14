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（中央社記者潘智義台北14日電）上櫃ESG 30指數今天上路，表彰兼具可投資性與永續發展表現佳的股票投資組合，前10大成分股當中半導體股占5檔，光電2檔、通訊網路、其他電子、生技各1檔。

台灣指數公司發布新聞稿指出，上櫃ESG 30指數前10大成分股包括光洋科、聯亞、穩懋、力旺、東洋、世界、中光電、中美晶、環球晶、元太。

台灣指數公司與櫃買中心合作新編「台灣指數公司特選上櫃ESG 30指數」（上櫃ESG 30指數），今天起委由台臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

上櫃ESG 30指數以上櫃普通股為指數母體，並經排除高耗能、高汙染產業，經流動性檢驗後，運用國立台北大學商學院企業永續發展研究中心建構「台灣永續評鑑」，篩選符合財務指標及ESG（環境、社會、公司治理）指標的企業。

再依自由流通市值選取30檔上櫃股票，並以自由流通市值結合永續績效級距指標加權計算。

同時設定前5大成分股權重總和不得超過65%、個別產業權重總和不得超過40%，以表彰兼具可投資性及永續發展表現良好的上櫃公司投資績效表現。

台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，上櫃ESG 30指數累積報酬率為80.73%、2021年殖利率為5.49%，表現均優於櫃買指數。（編輯：張均懋）1111114