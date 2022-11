2022年11月14日 環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;許祖菱 審校 環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;許祖菱 審校

美國8日期中選舉才剛結束,總統拜登(Joe Biden)11日隨即飛往埃及參加聯合國氣候大會(COP27),藉由一連串的氣候政策,試圖讓美國在氣候戰場上取得領導地位。

據《BBC》報導,拜登在COP27上發表談話,承諾為遭受氣候災害的貧窮國家提供資金、並加嚴對石油與天然氣排放甲烷的規範。

拜登說,因美國所採取的氣候行動,讓他得以美國總統的身分、深具信心地地對大家說,「美國將在2030年之前實現減碳目標」。

美國總統拜登赴埃及參加氣候大會,宣示美國在氣候戰場的角色。圖片來源:UNFCCC(CC BY-NC-SA 2.0)

不過,拜登的談話一度被民眾打斷,抗議他支持化石燃料。期中選舉過後,對氣候政策較不友善的共和黨可望掌握國會多數,各方仍在觀察拜登的氣候政策。

美國在今年8月通過有史上最大氣候支出之稱的《降低通膨法案》(Inflation Reduction Act)。帶著這個成績單,拜登在COP27上再加碼新政策,試圖站上對抗氣候變遷的領導地位。

白宮整理美國於COP27期間提出的氣候政策。原先承諾的氣候調適基金將增加一倍,達到1億美元,另加碼1.5億美元挹注「總統級調適與韌性緊急計畫」(President’s Emergency Plan for Adaptation and Resilience, PREPARE)以支持非洲對抗氣候變遷。

甲烷是造成全球氣候變暖的第二大溫室氣體,來源包括天然氣、石油開採時的逸散、燃燒天然氣、農業等。美國承諾加嚴石油和天然氣法規,讓它們的甲烷排放較2005年基準減少87%。

其他政策包括:策略性鬆綁對開發中國家的氣候投資、啟動氣候性別平等基金(Climate Gender Equity Fund)、原住民融資機構(Indigenous Peoples Finance Access Facility)、協助青年成為社區氣候韌性和潔淨能源的領導者等。

不過,拜登演講現場一度被抗議民眾打斷。根據《衛報》報導,抗議人士是來自美國的青年跟原住民,他們呼籲拜登停止化石燃料開採政策。他們也批美國並未依「損失與損害」(loss and damage)提供資金。

「損失與損害」是指排碳多的富國對排碳少、卻受災嚴重小國的賠償機制,這項議題已被本屆大會納入議程。

拜登在氣候大會的演說一度被手持「人與化石燃料」標語的抗議民眾打斷。圖片來源:UNFCCC(CC BY-NC-SA 2.0)

美國氣候特使凱瑞(John Kerry)9日才與貝佐斯地球基金(Bezos Earth Fund)、洛克斐勒基金會共同宣布能源轉型加速器(Energy Transition Accelerator)計畫,號稱可加速私人資本投入新興市場的潔淨能源轉型。但一位來自懷俄明州部落的年輕人告訴《衛報》,美國不可能靠著跟亞馬遜、百事公司這些大型污染企業合作來達成轉型。

拜登新提出的甲烷削減政策也遭氣候分析(Climate Analytics)公司執行長海爾(Bill Hare)打臉。他表示,削減政策固然好,但美國政府已經批准一系列天然氣開發計畫,這些工程可能讓甲烷排放在十年間增加五倍。

美國8日的期中選舉改選全部眾議院議員、部分參議院議員、36州州長與議會代表。拜登未如預期大敗。預估較不支持氣候法案的共和黨將掌握國會多數席次。環保組織呼籲,拜登應更積極地運用總統的權力來擺脫化石燃料。

相關文章 開箱北極研究基地的日常:酷寒、墜機、冰層崩裂與串門子 2022/11/11 在格陵蘭摸到氣候變遷 直擊冰山崩解 海平面上升的那百分之一 2022/11/11 全球二氧化碳排放居高不下 我們的「碳預算」超支了嗎? 2022/11/11 美國期中選舉共和黨有望小勝 跛腳拜登氣候行動遇挑戰 2022/11/11 疫後碳排快速反彈,人類機會之窗即將關閉 2022/11/11 北市12月試辦路邊汽車無紙化開單、4000萬巴西兒童面臨環境風險、Sony包裝全面去塑膠 2022/11/10

