不少港人都會服用魚油補充劑，以攝取奧米加3脂肪酸如DHA和EPA等，不過消委會測試市面上25款魚油產品樣本，發現全部樣本均檢出不同種類的污染物，當中有3款樣本檢出過量有害物質「 氯丙二醇」（3-MCPD），1款同時檢出過量抗氧化劑BHT和污染物「環氧丙醇」（Glycidol），另有1款檢出過量基因致癌物「 多環芳香烴」（PAHs）。

消委會測試報告根據各款魚油補充劑的脂肪酸、維他命A、維他命D及污染物等資料列出不同評價，最高為5星。當中有9款為4.5星或以上，詳細名單如下：

4款魚油評級達5星

5款魚油評級4.5星

楓之寶評分僅1星

消委會報告又指出，在25款魚油產品樣本中，有3款樣本檢出過量有害物質「氯丙二醇」（3-MCPD）；據動物實驗顯示，長期每日過量攝入會損害腎臟、中樞神經及影響雄性生殖系統。以下為該3款超出歐盟每公斤2,500微克上限的產品：

1. GNC超級魚油 （180粒）， 每公斤有6,800微克

2. 楓之寶高濃度強心奧米加3（120粒），每公斤有15,000微克

3. 美然康高效DHA魚油丸（70粒），每公斤2,800微克

另外有1款同時檢出過量抗氧化劑BHT和污染物「環氧丙醇」（Glycidol），為「楓之寶高濃度強心奧米加3」魚油。該款魚油含每公斤430.6毫克BHT，超出本港規定的每公斤200毫克上限，而環氧丙醇含量則為每公斤1,100微克，超出每公斤1,000微克的歐盟上限。

至於「Nutronic」孕婦魚油丸則被檢出過量基因致癌物「 多環芳香烴」（PAHs），其4種PAH總和為每公斤54.0微克，苯並[a]芘含量為每公斤12.7微克，超出歐盟規定上限每公斤10.0微克。資料顯示，PAHs一般會在食物加熱、烘乾和煙燻過程中產生，在高溫烹調帶脂肪的食物中較常見的有苯並[a]芘，屬基因致癌物，應該盡量避免攝入。

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