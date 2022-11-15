16日午後天氣好轉至19日 中南部空氣品質不佳

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（中央社記者張雄風台北15日電）氣象局表示，今天傍晚至明天上半天基隆北海岸、東半部留意較大雨勢，明天午後天氣好轉，持續至19日；明天及17日清晨中南部、西半部留意有霧，提醒中南部注意空氣品質不佳。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，今天傍晚起至明天上午水氣增多，基隆北海岸、東半部留意較大雨勢，桃園以北則是零星短暫雨，新竹以南則是晴到多雲；預計明天下午整體都會減緩，轉為多雲、偶有陽光的天氣。

黃恩鴻提到，近期平地低溫各地大致都在攝氏20至22度間，不過在新竹、苗栗一帶由於近期天氣較晴朗，因此清晨易有輻射冷卻影響，容易出現15、16度左右低溫。

黃恩鴻提醒，明天在中南部、17日在整個西半部清晨要留意有霧或低雲，影響能見度；另外，由於近日天氣穩定，擴散條件較差，中南部要留意空氣品質不佳的情況。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網，今天下午高雄大寮空氣品質達紅色警示等級，主要空氣污染物為細懸浮微粒（PM2.5），另外有12個測站達橘色提醒等級，皆位於嘉南高屏等地。

環保署表示，預估明天竹苗、宜蘭、花東及馬祖、澎湖空氣品質為「良好」等級；北部、中部及金門為「普通」等級；雲嘉南、高屏為「橘色提醒」等級。

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黃恩鴻表示，穩定的天氣大致持續至19日；20日起東北季風稍增強，大台北、東半部局部短暫雨，北台灣稍轉涼，高溫約25、26度；21、22日東北季風影響加上南方雲系北移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

黃恩鴻說，各國模式模擬在南海一帶20日左右可能會有熱帶擾動生成，接著往中南半島移動；然而模擬結果分歧很大，仍需要再觀察，預估21、22日台灣主要還是受到大低壓帶的水氣移入，並非受到熱帶系統直接影響。（編輯：管中維）1111115