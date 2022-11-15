富邦投信旗下 4 檔台股 ETF 及 2 檔債券 ETF 收益分配公告，包括：富邦台 50(006208-TW) 等 6 檔，將在 11 月 16 日除息，根據本次公告，富邦台 50 本次實際配息金額上調為每單位新台幣 1.03 元，高於原先預估的 0.97 元。

本次配息 ETF 為：富邦台 50、富邦公司治理 (00692-TW-TW)、富邦特選高股息 30(00900-TW)、富邦台灣半導體 ETF(00892-TW)、富邦新興投等債 (00845B-TW) 及富邦歐洲銀行債 (00846B-TW)，配息金額分別將為每單位新台幣 1.03、0.55、0.15、0.35、0.359、0.285 元，投資人最晚只要在 11 月 15 日前持有或買進，皆可參與本次配息。

富邦投信指出，美國 10 月通膨數據超預期減速，整體 CPI 同比升幅為年初以來最低，核心 CPI 升幅亦從 40 年高點回落，聯準會官員暗示放緩升息步伐時機可能很快到來；目前美國十年期公債殖利率約在 4% 左右，彭博新興市場美元投資等級債券指數，截至 10/31 之到期最差殖利率已達 6.16%，而富邦新興投等債 (00845B-TW)ETF 所追蹤的「富時中國以外新興市場美元 5 年以上投資等級債券指數」之到期最差殖利率更高達 7.18%。

富邦投信表示，現階段的債券投資，除收益考量外，仍建議選擇違約率低的優質債為主，富邦新興投等債近一年波動度僅 7.92%，相對同類型新興市場債券 ETF 為低，且不但有有孳息，同時能抵抗目前波動度大的投資市場。

在債券挑選上，富邦投信建議，要留意債券之存續期間，才不會受到後續利率上彈所產生的負面影響。以富邦歐洲銀行債為例，根據 Bloomberg 資料，其追蹤指數彭博歐洲區美元 7-15 年期銀行債指數成分之存續期間僅 7.2 年，相對同類型指數為低。