美国总统乔·拜登(Joe Biden)和中国国家主席习近平在郁郁葱葱的巴厘岛的握手，为正在千里之外的埃及举行的气候谈判带去了希望，在那里由于气候谈判缺乏进展使得联合国和各国高级官员们感到担心。

经过一个多星期毫无成果的气候谈判，谈判代表们正试图寻找希望，而希望似乎来自于美中两国领导在印度尼西亚举办的20国集团峰会期间的会面。

世界上最大的两个污染排放国之间的紧张关系——这两个国家的合作对于任何气候协议的运作都是必不可少的——给一年一度的联合国气候大会蒙上了阴影。本次会议即《联合国气候变化框架公约》缔约方会议第二十七届会议(COP27)。拜登与习近平的会面可能会解冻中美之间的气候谈判，北京在8月暂停谈判，以抗议美国众议院议长南希·佩洛西(Nancy Pelosi)访问台湾。

在周一会面期间，拜登和习近平同意在包括应对气候变化在内的潜在合作领域“授权关键高级官员”——尽管目前尚不清楚这是否意味着将恢复正式会谈。 两国最高级别气候特使约翰·克里(John Kerry)和解振华有着长期友好的工作关系，但这一关系因今年夏季两国的紧张局势而搁置。

尽管有这次美中两国领导人的会面，联合国环境规划署(United Nations Environment Program)主任英格·安德森(Inger Andersen)在周一同美联社谈及气候谈判的状况时，六次提到了“担心”这个词。

安德森说：“我们现在需要看到更多、更大的努力。所以，是的，我很担心，很担忧，但也绝对有必须努力实现目标的决心。”

主持本次气候谈判的埃及官员萨米·舒克里(Sameh Shoukry)承认，谈判代表将需要现在正飞往沙姆沙伊赫的部长们的帮助，以便达成协议。

埃及外交部长舒克里说：“如果我们要取得让我们引以为豪的有意义和切实的成果，我们还有很多工作要做。我们现在必须换档，并通过更多的政治参与和高层参与来补充技术方面的讨论。”

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯(Antonio Guterres)抵达巴厘岛时表示，“没有所有20国集团成员的合作，特别是没有美国和中国这两个最大经济体的合作”，就无法解决气候变化问题。

但有人担心，俄罗斯入侵乌克兰、随之而来的能源和粮食危机以及全球通货膨胀可能会使 20国集团改变去年对气候变化的承诺，包括七年前在巴黎同意的1.5 摄氏度(2.7华氏度)的升温限制 。

安德森说：“对于坚持将1.5目标写入2015年巴黎气候协定的大多数国家，或者说绝大多数国家，以及对于小岛屿发展中国家来说，这显然会让他们感到非常失望”。 我们不能背弃巴黎协定。”

中国气候特使解振华周一表示，北京希望本次气候谈判能够达成一个协议，该协议应该同去年在格拉斯哥就限制全球变暖目标达成的协议有着类似内容，并且不反对提及1.5摄氏度的限制。

解振华说：“去年的格拉斯哥决定已经说得很清楚了，我们应该遵循巴黎气候协定和格拉斯哥气候协议。”

美国特使克里上周晚些时候曾表示，气候峰会上的一些国家拒绝在本次气候会议的官方文本中提及1.5摄氏度的目标，但没有点名。

除了再次就1.5摄氏度的目标进行讨价还价之外，与会代表在呼吁对全球变暖“贡献”最大的富裕国家向对全球碳排放“贡献”不大的贫穷国家提供更多帮助方面仍存在分歧。

一些代表已经在谈论发展中国家从会议中退席的可能性，除非贫穷国家获得更多援助的要求得到满足。

联合国最高气候官员呼吁开展与这几天会议上的豪言壮语相对应的建设性外交。

联合国气候部长西蒙·斯蒂尔(Simon Stiell)说：“容许我提醒谈判代表，人类和地球都依赖于这一过程的实现。让我们利用在埃及的剩余时间来搭建取得进展所需的桥梁。”

（本文参考了美联社和路透社的报道。）