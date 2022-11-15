富邦金控董事長蔡明興（中）獲頒國立陽明交通大學名譽工學博士學位，台積電創辦人張忠謀(右一)到場觀禮給予祝福。富邦金提供

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【民眾網編輯劉家瑜／綜合報導】

富邦金控董事長蔡明興今(15)日獲國立陽明交通大學頒發名譽工學博士學位，期盼未來與陽明交大攜手共進，相輔相成，為社會貢獻更多力量。蔡明興致力永續經營，帶領富邦金控持續成長發展，富邦金控並長期投資扶持台灣高科技業，金額超過3000億元，貢獻斐然。

蔡明興擁有臺灣大學商學系工商管理組學士學位、美國紐約大學史登商學研究所財務金融碩士學位，除今日獲頒國立陽明交通大學名譽工學博士學位，過去並獲頒天主教輔仁大學名譽商學博士學位、台北醫學大學名譽醫學博士學位。蔡明興曾於美國信孚銀行紐約總部的亞洲部門任職，1983年進入富邦集團工作。

富邦集團自10人規模的產物保險公司起家，深耕台灣超過一甲子，集團版圖從金融逐步拓展到不動產、電信媒體、文創等領域，員工數超過6.8萬人、服務客戶數超過1,200萬人，與台灣金融發展及民眾生活息息相關。集團旗下三家上市公司：富邦金控、台灣大哥大、富邦媒體科技(momo)，分別在金融、電信及電子商務領域居於業界領導地位，2022年6月底集團市值逾1.37兆元。

過去39年，蔡明興曾負責創立富邦證券、富邦人壽和富邦投信等子公司，並完成台北銀行、富邦銀行(香港)、ING安泰人壽及韓國現代人壽等重要併購案；2021年3月底富邦金控取得日盛金控過半股權，並於今年11月11日正式合併，創下國內首樁「金金併」里程碑，金融版圖橫跨亞洲。

在蔡明興的帶領下，富邦金控提供民眾完整多元的金融產品與服務，主要子公司包含富邦人壽、台北富邦銀行、富邦華一銀行、富邦銀行(香港)、富邦產險、富邦證券及富邦投信等，均為產業翹楚。富邦金控不僅持續在兩岸三地佈局，版圖更橫跨東南亞、東北亞、歐洲等地。截至2021年底，富邦金控已連續13年蟬聯台灣金控業每股獲利(EPS)龍頭；連續五年入選《財星(Fortune)》雜誌全球500大企業。同時，富邦金控已連續五年入選道瓊永續指數(DJSI)之最高榮譽「世界指數」成分股，連續六年入選MSCI永續指數成分股，連續兩年獲CDP氣候變遷、供應鏈議合評比雙項A級榮譽，2022年並獲Sustainalytics評比亞洲保險業第一名。

蔡明興亦熱心公共事務，自2022年起擔任國家生技醫療產業策進會(生策會)顧問，並擔任紐約愛樂交響樂團國際顧問委員會委員、卡內基音樂廳理事、紐約大學President's Global Council成員及紐約大學史登商學院Executive Board成員等職位。

蔡明興的領導力長期獲得國內外專業獎項肯定，於2011年獲頒 CNBC「亞洲最佳企業領袖」（Asia Business Leaders Awards，ABLA）第十屆「亞洲最佳創新領袖獎」(Asia Innovator Award)；獲《哈佛商業評論》評選為2016年「台灣CEO 50強」、2022年「台灣CEO100強」；2017年起連續四年獲頒《亞洲公司治理(Corporate Governance Asia)》「亞洲企業領袖成就獎」；2022年獲《機構投資者》評選為「最佳執行長」。

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