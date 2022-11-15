記者許權毅／台中報導

台中市長候選人政見辯論會15日晚間登場，蔡其昌跟盧秀燕將主軸放在「治安、中火」，蔡其昌痛批台中治安問題「裝睡的人叫不醒」，並說我跟盧秀燕最大的不同在哪？盧秀燕稱「中火很髒」，我感同身受，但是中火是誰蓋的？是國民黨蓋的，那時候還去抗議，但我從沒看過當時盧秀燕有一滴滴的相挺，結果當上了市長態度就不同？

▲蔡其昌痛批盧秀燕「裝睡的人叫不醒」。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市長選舉候選人公辦電視政見辯論會，盧蔡兩人在中火、治安議題上交火。（圖／記者許權毅翻攝）

蔡其昌說，如果為了空氣品質好，態度轉變沒有關係，但是盧為何要阻擋燃氣機組的興建？這誰都知道，是誰在做煤炭的生意？ 這個我想大家不言可喻 。蔡說明，自己有國家安全意識，中火需要留幾部機組，以盧主張的全拆，假設有一天台海被包圍封鎖，天然氣沒了全台就會停電，且若要重新啟動市府也握有執照許可權。

▲蔡其昌認為，中火興建時自己在街頭抗議，從不見盧秀燕抗議，盧秀燕當上市長馬上態度轉變。（圖／記者許權毅攝）

蔡其昌狂攻台中治安問題，盧秀燕反擊「把台中批評得一無是處」。蔡其昌回擊「裝睡的人叫不醒 」，說盧秀燕「批評盧秀燕好像就是批評台中，批評盧秀燕就像批評媽媽」，並說「市長要能夠聽懂別人的批評，自己還替台中想辯解，對盧秀燕都是良心建議，盧卻故意聽不懂別人講什麼。」

▲第二階段提問，3位候選人被問到中火與青年議題。（圖／記者許權毅攝）

第二階段逢甲大學副校長黎淑婷提問空污問題，蔡其昌說，各縣市在拚空污改善時，台中市卻沒有用心，各縣市品質都往上升時，台中卻是進步緩慢，導致排名下降，盧秀燕無法回答自己為何「11名掉到12名」，要提數字時還引用錯誤，盧4年前自己提「市長換人、空氣換新」現在卻無法回答。

蔡說，我當市長不會喊口號，要解決空污問題第一個就是捷運興建，減少交通帶來的移動污染源；對於台中火力發電廠，蔡說自己的立場很簡單，就是以氣換煤，燃氣機組蓋好關燃煤，2035年就不可再燒煤，可大幅降低中火污染，當時提案在立法院國民黨立委不支持、盧秀燕阻擋，現在在蓋的是中央直接發照，說盧秀燕擋了10個月，讓台中人多吸了10個月髒空氣。

亞洲大學資訊傳播學系張建人助理教授，提問如何提高青年在台中安家立業意願？蔡其昌說，盧秀燕任內「青年議會」不見了，很多年輕人反應苦無發聲管道，若當選要成立青年事務局，為了減輕年輕人負擔，也要加碼育兒津貼跟國中小營養午餐免費，還有創業平台、共享辦公室等。

蔡其昌最後說，自己很好相處，會走到每個市民身邊，市長不可以只想到自己，要有肩膀、能承擔。蔡說，我相信這場選舉我要找回台中人的光榮與驕傲，並用4年當8年拚，只要去投票，蔡其昌就會贏。