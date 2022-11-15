專家：拜習會習近平玩「氣候誘惑」 西方太天真

【新唐人北京時間2022年11月16日訊】週一（11月14日），拜登總統在巴厘島二十國集團（G20）峰會前，與中共領導人習近平的會晤引起全球關注，如果兩位領導人的談話能夠減輕衝突的風險，這的確是一件好事。但有專家指出，西方領導人和外交官對習近平的「氣候誘惑」太天真。

拜習會後，中左翼知識分子大部分持樂觀情緒，即氣候變化將成為決定性的地緣政治問題。

《紐約時報》（The New York Times）的森古普塔（Somini Sengupta）表示，一個專注於氣候的開放渠道是很重要的。因為它不僅可以在減少不信任方面發揮很大作用，還可以給雙方一個機會，了解對方在國內為控制排放所做的工作，以及他們如何說服其它國家做同樣的工作。

法國日報《世界報》（Le Monde）在慶祝拜習會議時評價說：「氣候變化這一深刻危機所造成的緊迫性，作為一個準先決條件，也需要地球上兩個最大的污染國的合作。」

美國康奈爾大學教授傑西卡·陳·韋斯（Jessica Chen Weiss）則表示，看到美中共同反對在烏克蘭使用或威脅使用核武器令人振奮，世界期待美國和中國在全球挑戰上做更多的合作，例如氣候、債務、健康、糧食不安全。

政治分析師、記者湯姆·羅根（Tom Rogan）15日在《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）撰文，分析了拜習會中習近平使用的外交技倆，警示西方提起重視。

羅根首先肯定了拜登與習近平開展會晤是正確的，「談話總比戰爭好」，但拜登顯然被誘惑了，因為他認為習近平尋求與美國主導的民主國際秩序的某種持久共存。羅根指出，習近平不會這樣做。「習近平的使命感和命運感驅使他挑戰這一秩序，而不是屈服於它」。

羅根直言，中共為達到自己的目的巧妙地將西方的氣候優先權作為武器，西方的外交官和領導人天真地允許自己被操縱。

羅根解釋說，北京已經明白，如果它把減少碳排放的想法掛在嘴邊，它就有希望在對中國來說實際很重要的其它領域，包括美國的貿易和技術利益、台灣以及對其人權的更廣泛關注，逼迫美國作出重大讓步。

「北京的碳排放數據本質上是不可靠的。」羅根說，中共碳減排承諾的真正跡象是，它仍在繼續建造數百個新的煤電廠，這違反了其承諾。在為習近平的氣候誘惑所傾倒時，西方忽視了他的兩面性和其更廣泛的野心。

羅根以陳·韋斯的分析為例，即習近平還做出了保證：中國從未尋求改變現有的國際秩序，不干涉美國的內部事務，也無意挑戰或取代美國。如果得到兌現，將大大減少美國的擔憂。

羅根表示，這些保證沒有機會得到兌現，因為它們會從根本上破壞習近平的外交政策戰略。習近平正在積極尋求用北京領導的封建重商秩序取代美國領導的自由國際秩序。

「從表面上理解習近平和他的爪牙所說的話是一個嚴重的錯誤。」羅根強調，習近平只是表示反對在烏克蘭衝突中使用核武器。中共外交部長王毅15日在與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）的會晤中對莫斯科只有讚賞，並將莫斯科搖擺不定的核言論描述為「理性和負責任的立場」。

羅根最後警告西方需要認清，中共非常堅決要用不符合世界自由人民利益的國際秩序取代美國主導的國際秩序。「假裝美中可以達成持久妥協是一種非常危險的愚蠢行為」。

（記者李昭希編譯報導/責任編輯：林清）

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