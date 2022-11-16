因為愛地球延伸出的「永續環保」議題持續被熱烈地討論著，從環保餐具吸管、美妝品逐漸改用的可回收環保材質包裝、到利用再生資源製造對環境友善的瓶瓶罐罐以減少保養品廢棄物對於環境的影響…等等，其實我們已漸漸習慣這樣舉手之勞的減塑環保生活，而近期更有品牌聯合推出的環保保養盒、以及利用咖啡渣做成的咖啡皂，還有為減少衛生棉使用量而創造的蜜密褲/月亮褲。

by fish - 2022/11/16 更新

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基隆四大人氣咖啡廳攜手回收咖啡渣 共創永續商機

基隆擁有近九十年「喝咖啡」的歷史，這也使得基隆咖啡廳也在時代的變遷中產生了各形各色的樣貌；近幾年更因青年返鄉所掀起的另一波咖啡風潮，創造出像是「市場咖啡」、「遊艇咖啡」、「複合式咖啡」等，屬於當代年輕人的獨特咖啡文化與口味，而在這當中，更有4間咖啡廳，喜舍咖啡Since Here、Yaong Caffe貓咪咖啡廳、花珈琲雜貨舖、Vita A Simple Café的主理人們也因為加入「Chill基隆海港村數位計畫」之故，開始互相認識，而在輔導公司-岱科斯顧問有限公司提出以共創的贈品來增加數位服務商機時，剛好計畫中另一家輔導廠商-沐澧Mooi具有製作咖啡皂的經驗，於是五個在地基隆店家與顧問便一起討論出以「回收咖啡渣」來製作咖啡手工皂的想法，而「Chill海洋風環保咖啡皂」便因此誕生。

咖啡皂

咖啡皂製程

「Chill海洋風環保咖啡皂」 永續經濟兼友善環境的創意咖啡產品

「Chill海洋風環保咖啡皂」除了以回收咖啡渣作為原料，讓廢料再生之外，更以苗栗杭菊、薰衣草、三峽碧螺春、苗栗迷迭香、苗栗鼠尾草、百里香等共六種植物精萃取代水，以及不添加SLS、SLES、矽衍生物、石油衍生物、Parabens、石化潤濕劑、基因改造等化學成分，讓使用過後的泡沫，因非學製作的關係，排放到海洋之後也不會污染海洋；而以「乾淨回收紙材」作為咖啡皂包裝，更達到回收再利用、友善環境的終極目標，不但賦予廢料新生與經濟價值，使用完的產出也都能再回歸海洋與土地進行自然分解，將對土地的永續關懷化為實際的行動。

「Chill海洋風環保咖啡皂」於十月中上市，在提供回收咖啡渣的四家咖啡廳現場都有販售，至11月底前，都有購買活動優惠，歡迎大家喝完一杯咖啡之後，再帶上一塊海洋環保咖啡皂，不但沐浴在咖啡香之中，洗沐的同時也能為環境盡一份心力！

咖啡皂販售

蜜秘褲以物理性環保減少衛生棉等生理用品的環境傷害

根據歐盟統計，月經用品是海洋當中第5大常見的塑料廢棄物，內政部2015年也統計出，女性一生需花費9.12萬在生理用品上，然而您知道一片衛生棉需要花上500年才能分解嗎？如果再加上護墊的使用量呢？每天更換個4-5片；女生一年約要使用1460片生理用品！

環保意識抬頭，許多歐美女性已不再使用衛生棉(條)，取而代之的是經過處理的月經褲(吸血褲)，也就是市面上所謂的蜜秘褲/月亮褲，透過正確方法一件月經褲可使用一年，台灣月經褲品牌「YOUR SECRET蜜秘褲」主理人鈕安澤積極採訪各行各業的女性，濃縮共同的月經困擾，研發出365天都能穿的機能型內褲，採用100%親膚純棉材質，內層的複合材質則是經過特殊處理，將能抗菌除臭的吸收棉與PU貼合壓膜而成，吸收、防漏一體成形。加上褲子本體的排汗快乾特性，也讓濕氣能迅速排除！兼具吸濕、排汗、快乾、抗菌又輕薄舒適的蜜秘褲，鈕安澤將蜜秘褲設定為不僅是月經期間，就連平日都可以穿著的內褲，直接取代護墊的使用，解決日常分泌物的困擾。

蜜秘褲高腰安心款：摩卡棕/薄荷綠/玫瑰膚/櫻桃紫/靜謐黑 NT.620

AROMASE艾瑪絲攜手6家綠色保養品牌推出限量Green Beauty Box綠色永續保養盒

森林就像大自然的綠空調，艾瑪絲將「永續淨行式」的概念，化為實際綠色行動，傳遞與森林共生、與地球共存的重要性，讓淨化成為一種ing的綠時態，即日起，攜手6個同樣重視永續議題的台灣品牌，包括：AROMASE艾瑪絲、23.5°N北緯研製、GREENCONUT綠果、Inna Organic童顏有機、TTM提提研、PackAge+配客嘉、ReTissue，推出期間限定Green Beauty Box綠色永續保養盒，從頭到腳呵護全身髮膚美麗，並將全數銷售所得支持森林永續校園教育，培養孩童自小紮根環境保護意識，傳遞森林永續教育的重要，成為持續推廣友善森林、照顧永續環境的力量。

AROMASE艾瑪絲將守護頭皮健康的初心，延伸至地球環境永續的照顧，發起「Plant for the earth 森無止淨」永續行動，號召攜手6家綠色保養品牌共同響應，銷售所得全數支持森林永續校園教育。

Plant for the earth 森無止淨響應行動，推出限量200組Green Beauty Box綠色永續保養盒，於艾瑪絲官網獨家販售( https://pse.is/4nn8f6 )，品項包括：5α捷利爾頭皮淨化液、冬至提振解憂滾珠精油、綠果手工皂系列、乳香撫紋潤唇精華、01海洋潤澤生物纖維面膜、ReTissue在乎衛生紙，並使用PackAge+配客嘉以回收寶特瓶和玻璃再製成的網購循環包裝配送，透過循環箱的重複使用，減少網購產生一次性的垃圾，消費者自領箱日起7天內完成歸還，還能獲得200元艾瑪絲官網購物金。

同時，更發起透過消費者活動參與，讓大眾更加認識森林植物與大自然、人類的相互關係，同步推出森林特質永續測驗，邀請消費者參與永續森林心理測驗，來看看所屬代表植物及意涵，並完成貼文指定任務，即可獲得AROMASE艾瑪絲明星商品-捷利爾頭皮淨化液80mL乙瓶。

●森林特質永續測驗 https://pse.is/4l5ttx

延伸閱讀

免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。