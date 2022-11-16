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（中央社記者張雄風台北16日電）環保署今天表示，明年起實施回收處理業者的信貸及利息補貼，額度達新台幣10億元；並投入約9億元將科研成果導入業界；也與國科會合作進行回收處理業者的碳盤查，推行再生料。

行政院環境保護署今天表示，為使資源回收處理業邁向智慧化及建構高質循環體系，明年起將透過信貸信保及利息補貼、投入科研成果等方式，輔導協助資源回收處理產業轉型升級。

環保署回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌今天在記者會中表示，明年1月1日起將實施「應回收廢棄物回收處理業專案貸款信用保證及利息補貼實施要點」，是與財團法人中小企業信用保證基金合作，共有10億元額度，提供申請業者享信貸信保及利息補貼。

王嶽斌說明，業者可申請分期還款方式，取得購置污染防制（治）設備及自動化製程機具設備，推動應回收廢棄物回收處理業設備效能提升；另外，也提供再提供年利率1％的利息補貼，減輕業者貸款利息負擔，加速完成技術升級。

王嶽斌指出，申請對象主要針對中後段班的業者，希望他們能跟上前段班的腳步；未來如果環保的問題一直沒解決，或是製程較差，不排除會提高後段班補貼的門檻 ，等於減少補助金額，讓這類型業者慢慢淘汰、轉型，對淨零碳排有幫助；這部分的級距仍在計算中。

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除此之外，王嶽斌指出，將投入共9億的基金預算，將過去創新或研究發展的成果投入業界實際運作，包含如廢玻璃物質循環再利用、廢輪胎物質循環再利用、廢機動車輛衍生物能源化及廢液晶玻璃高質循環再利用等實施項目；預計期程約3年。

最後，王嶽斌說，環保署也與國科會合作，將執行4年期的資源回收處理業的淨零排放科技計畫，進行再生料的碳盤查，由於再生料比一般料的排碳量更低，因此可以加值再生料價值；若是傳統、耗能製程，會導入自動化、智慧化及低碳化的處理程序，預計一年預算5000萬元。（編輯：陳清芳）1111116