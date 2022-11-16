櫃買中心董事長陳永誠。劉家瑜攝

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【民眾網編輯劉家瑜／綜合報導】

櫃買中心今（16）日舉辦例行記者會，預告上櫃零股交易撮合間隔時間，將自12月19日起由現行3分鐘撮合一次縮短為1分鐘撮合一次；另外，為降低開盤前撮合不當的影響，開盤前大量委託再撤銷或變更，超過委託申報量30%，將暫緩開盤2分鐘，預計明（2023）年3月20日起將與證交所同步實施。

上櫃盤中零股交易制度上線迄今已逾2年，零股成交值及成交戶數均有顯著提升，為便利社會大眾參與台股交易，櫃買中心已公告修訂「零股交易辦法」部分條文，上櫃零股交易撮合間隔時間將自12月19日起由現行3分鐘撮合一次縮短為1分鐘撮合一次，以提升零股成交機會與效率，櫃買中心也實施前一個週末測試，以確保系統穩定性。

櫃買中心透露，截自截至 11月15 日，盤中零股交易額平均約3.05億，盤中零股交易制度自2020年10月26日實施來，自然人成交戶數大增6倍，尤其是21~30歲年輕人。

櫃買中心指出，開盤前模擬撮合之後的價格，常因委託單的增加或取消變動，變動超過一定比重時，可能會影響投資人的投資判斷，因此時間往後延長兩分鐘，讓更多的委託單進來，目前已有「開盤前撮合最後1分鐘價格變動超過3.5%」延緩開盤的機制，這次再納入大量取消委託單的條件，降低不當影響的範圍，將開盤前委託單的影響降低，讓開盤價更具參考性、公平性。

另外，櫃買中心也預告，由於公司明年年報將揭露碳盤查資訊，年底櫃買將公布「永續發展路徑路徑圖」中確信機構管理要點，包括確信機構條件、資格等。為配合金管理會「公司治理 3.0-永續發展藍圖」目標與具體推動措施，櫃買中心修正「資訊申報作業辦法」，新增訂上櫃公司應於2023年1月1日前於公司網站所設置「利害關係人專區」及「公司治理專區」，增加揭露公司治理相關資訊，內容包含董事會、功能性委員會及公司治理規章等資訊。

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