土銀攜手裕隆集團，完成71億元連結ESG聯貸案（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕為協助台灣在地企業發展，台灣土地銀行主辦裕隆集團旗下新鑫股份有限公司連結ESG聯貸案，募集3年期新台幣71億元資金，雙方並於今日完成簽約。

土銀指出，本聯貸案新台幣71億元資金將作為新鑫公司充實中期營運用途並將永續發展概念（ESG，包含環境、社會、公司治理）納入聯貸授信條件，設定「綠能融資」、「自有綠能投資」及「節電」等ESG指標。聯貸案如達成連結ESG相關指標，聯貸銀行團即給予利費率減碼優惠，藉此鼓勵裕隆集團跟進全球節能減碳趨勢，與聯貸銀行共同履行企業社會責任，共創永續價值。

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此聯貸案由土銀擔任統籌主辦銀行，並邀集合作金庫、台北富邦銀行、台灣銀行、華南銀行、第一銀行、上海商銀等行庫共同參與。

新鑫創立於1987年，為裕隆集團金融事業群子公司，也是國內首家專營商用車分期付款業務公司，自2003年併入裕融企業成為其關係企業後，透過企業資融、商用車及設備租賃等營運項目，為中小企業主量身打造彈性融資專案，自2008年起蟬聯商用車分期租賃龍頭至今。

近年為配合政府能源政策及永續經營理念，新鑫積極投入再生能源產業，且100%投資持股同集團裕電能源（股），積極開發太陽能電廠建置業務及電動車輛充電業務。截至2022年上半年，新鑫自有太陽能電廠建置已超過200座、電動車充電樁超過2500樁，為國內首家在發電、充電同時佈局業者，與土銀深化綠色金融理念不謀而合。

今年以來，土銀已完成主辦11宗ESG連結聯貸案，總金額為美元3.25億元暨人民幣42.9億元暨新台幣346.05億元。

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