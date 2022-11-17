【民眾網黃楸玲／台北報導】

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環保署為使資源回收處理業邁向智慧化及建構高質循環體系，將於112年起，提供自動化製程及污染防治設備升級的信用保證及低利貸款、使用新穎技術再利用進行差別補貼與設備政策專案補貼等多項經濟誘因，與減碳輔導，將投入近20億資源輔導協助資源回收處理產業轉型升級！

環保署說明，預定於112年1月1日起實施的「應回收廢棄物回收處理業專案貸款信用保證及利息補貼實施要點」是與財團法人中小企業信用保證基金合作，導入貸款信用保證機制，共有10億元額度，提供申請業者優惠利率，讓業者以分期還款方式，取得購置污染防制（治）設備及自動化製程機具設備之資金需求，以推動應回收廢棄物回收處理業設備效能提升，排除業者於購置機具、設備所產生之融資障礙。

環保署多年補助應回收廢棄物回收處理創新或研究發展計畫，另提供年利率1%的利息補貼，減輕業者貸款利息負擔，加速完成技術升級。除了信貸信保及利息補貼，鼓勵學術單位與研究機構及處理業者投入技術研發及基礎研究，其中有多項已達實廠化規模運作，將投入共9億的基金預算，導入補助學研科技計畫所獲致之新穎技術，提高設備處理效率，使受補貼處理業邁向智慧化及升級處理技術，提升再生關鍵材料價值，建構高質循環體系。

再配合活用基金推動精進專案補貼和循環利用補貼等，協助業者提升廠（場）區設備效能、智慧化處理流程及導入物質資源循環技術。現已規劃推動廢玻璃物質循環再利用、廢輪胎物質循環再利用、廢機動車輛衍生物能源化及廢液晶玻璃高質循環再利用等實施項目。

環保署亦與國科會合作，執行4年期的淨零排放科技計畫，分析國內資源循環業的排碳熱點，進行再生料的碳盤查，導入科技及辨識技術，以自動化、智慧化及低碳化的處理程序（設備）提升回收處理效率，並分析減碳效益。

環保署表示，未來將持續以政策引導方式，推動廢棄資源物質能資源化，強化資源永續循環利用、提升設備處理效能，打造零廢棄的資源永續循環世代，帶動民間投資並提升社會福祉。

期許受補貼機構處理業能持續創造循環經濟產值、產業共生、資源共用、環境共享，逐步達到資源永續循環再利用目標，完成臺灣有效運用資源且減少廢棄物的全循環願景。

資源回收四合一（圖：環保署）

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