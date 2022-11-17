確保食材新鮮和美味 冰箱整理訣竅要知道

根據菜單買回來的食材，種類不一，究竟要怎麼保存才好？蔬、果、魚、肉全部塞進冰箱就萬無一失了嗎？

如果廚房代表一個家庭是否健康，那麼冰箱無疑就是廚房的心臟。保持食材新鮮度的首要關鍵，在於是否定期整理與清洗冰箱。平常妥善管理冰箱，食品自然就能保鮮，吃下肚的也就會是新鮮、安全的食材。

以下列出幾點管理冰箱小叮嚀，以確保食物的新鮮和美味：

1. 永遠七分滿

讓冰箱保持七分滿的容量就好，不要把冰箱當成儲藏室，切記讓冰箱後方和前方可以對流，食物才能保鮮。

2. 冰箱溫度控制

收納時不要擋住出風口，以免影響冰箱的使用效能，應讓冷風保持良好的循環，並注意冷藏櫃的溫度要控制在0至7˚C，冷凍溫度要維持在攝氏零下5度以下，以減緩細菌生長速度。

3. 寫上購買日期

在食物包裝上標示存放日期，以免食物堆積過期丟棄，造成浪費。冰箱保存的食品並非永遠不會變質，應該以「先進先出」為原則，也就是先買的先吃完，並在有效期限內使用完畢。

4. 生熟食分開

大量使用保鮮盒來處理開封或已烹煮，但沒有吃完的食物，形成一些固定區域，讓生食和熟食做區隔，避免熟食被污染。擺放時也要掌握清潔度較高的熟食放在上架，清潔度較低的生食置於下架，這樣可避免生食流出的血水污染下層的熟食。

如果不是一兩天內吃完的新鮮肉品，則可以放在冷凍庫保存，要吃時再拿出來解凍，最好是在兩週內食用完畢。肉類若需要冷藏，最好依每次煮食的份量，用保鮮袋裝好，並去除裡面的空氣。

新鮮的魚類只能在冰箱冷藏一天，烹調過的魚類不要超過三四天，如果要冷凍，最好先去皮、刮掉魚鱗、清掉內臟。

5. 蔬果處理

新鮮蔬菜可以放在冰箱底部抽屜，水果則放在冰箱中間層，為了保鮮，蔬果應等到要吃時才清洗。

葉菜類可以用葉上根下的方式置入保鮮袋，且不綁死以保有一些空氣，直立放置可以減少葉菜因壓迫而受損。

像奇異果、芒果、香蕉、鳳梨、荔枝等熱帶水果，建議放在室溫陰涼處，冰箱可能會凍傷它們。蘿蔔、馬鈴薯和地瓜等根莖類，可以放在有空隙的籃子裡和通風的場所，不一定要放進冰箱。

6. 蛋奶類處理

可以把有機脫脂奶製品，或者豆漿、五穀漿類製品放在冰箱的一個獨立區，可以放在側門的中或下層。雞蛋通常放側門的最上層，好拿又容易看到。

7. 定期清潔冰箱

許多人在清理冰箱時，才發現冰箱裡的食品已過期，也不記得是什麼時候購買的。對冰箱的清潔維護，應該平均每兩週小清洗一次，每兩個月則大整理一番。

夏季因為氣候炎熱、潮濕，為了防止冰箱出現異味，最好每週檢視冰箱內部，將不要或過期的物品清理掉。

切記，別讓冷凍庫變成另一個食品倉庫。在每次採購前，一定要再三檢查以後，再列出購買清單，做最新鮮和最有效率的管理。

（責任編輯：李紅）

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