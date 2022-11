2022年11月17日 整理:廖禹婷、陳昭宏(環境資訊中心記者) 整理:廖禹婷、陳昭宏(環境資訊中心記者)

九合一選舉在即,面對台中空污治理及氣候政策,台中市長候選人盧秀燕、蔡其昌皆簽署較過去進步的承諾,包括提早在2029年達成「無煤中火」、2030年中期減碳目標30%提高至45%,2023年底前推動垃圾費隨袋徵收等。

中部環保團體今(17)日舉辦「台中氣候空污治理擂台會」,邀請台中市長、議員候選人承諾十二項環境訴求。圖片來源:台灣健康空氣行動聯盟提供

盧陣營承諾「2029年無煤台中」 2023年底垃圾費隨袋徵收

中部環保團體今(17)日舉辦「台中氣候空污治理擂台會」,包括台灣生態學會、台灣健康空氣行動聯盟、荒野保護協會台中分會、台中市爭好氣聯盟等八個環保團體,聯合提出12項環境訴求,邀請台中市長候選人國民黨盧秀燕、民進黨蔡其昌、無黨籍陳美妃簽署。現場僅陳美妃親自出席,盧、蔡兩方陣營則派出代表簽署。

尋求連任的盧秀燕陣營由台中市環保局長陳宏益代表簽署,12項承諾全勾選「同意」。陳宏益並現場表示,淨零排放「今天不做、明天後悔」。環保局後續也發布新聞稿表示,未來將要求中央檢討當前「與國際減碳背道而馳」的能源配比。

今天三位台中市長候選人中,僅無黨籍的陳美妃親自出席環團活動。圖片來源:台灣健康空氣行動聯盟

盧陣營承諾,台中市2030年中期減碳目標由目前的30%提高到45%以上,而中火是台中重大空污、溫室氣體排放源,中火燃煤機組除役將提前至2029年,再拉近中央現行的2035年除煤期程。

至於原規劃2030年完成的台中市公車全面電動化,盧陣營則承諾會提前到2026年底前完成。節電方面則從一般民眾的住商用電開始鼓勵節電,例如和台電合作推出獎勵計畫、增加補貼,來達成環保團體每年減少2%用電的訴求,家戶節電成功後,也將推展到產業界。

盧陣營今天也承諾環保團體提出的,2023年底前垃圾費隨袋徵收、垃圾減量目標達40~60%。陳宏益表示,隨袋徵收是便宜、有效、成功的垃圾收費制度,台中已有部分地區如水湳市場、石岡試辦多年,最快一年內以區為規模再擴大試辦。初期為讓民眾熟悉政策,將先不收費。

台中市環保局長陳宏益今天代表盧秀燕陣營出席環團活動,在十二項環境承諾上全都勾選同意。圖片來源:台灣健康空氣行動聯盟提供

蔡陣營:將助中科台積電碳中和 未承諾用電負成長

蔡其昌陣營一共簽署九項環境訴求,包括2030年減碳目標不低於45%、「無煤中火」期程提前至2029年、依循世衛組織(WHO)最新指引於2023年全面加嚴空品標準、2023年底前推動垃圾費隨袋徵收並達成垃圾減量40~60%、針對三座焚化爐進行「一停爐、二更新」等。

對比蔡陣營「台中十大建設」中的「2035低碳城市行動政見」,中火去煤將從原本承諾的2035年提前至2029年。

其餘三項訴求蔡陣營雖未同意,但也提出異於環團的政見,包括汽電共生全面脫煤轉型,從環團要求的2023年延至2026年;台積電落腳中科擴廠,將助其達成2030年碳中和,而非2030年自發綠電100%;優先推動軌道建設人行步道及自行車道、且廣設充電樁,而非提高換購/新購電動車補助。

而因爲推動「能源電氣化」政策,如油車改為電車,電力消費勢必成長,蔡陣營也表示,無法承諾台中市用電每年2%負成長的目標。

蔡其昌團隊今天也派代表簽署承諾書,中火去煤將從原本承諾的2035年提前至2029年。圖片來源:台灣健康空氣行動聯盟提供

除了此次簽署同意的項目外,蔡陣營先前提出的環境政見還包括,加速老舊公車、垃圾車、資源回收車電動化,並在四年內增加200輛電動巴士;打造大台中大眾運輸路網,四年內讓捷運藍線動工;建立智慧交通及智慧停車系統;打造30公里大台中水岸綠廊,改善筏子溪沿岸老舊的河堤護岸,加強防洪排水;推動永續教育及永續主流化等。

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文表示,今天召開記者會目的並非幫任何候選人背書、拉票,而是希望提供機會,讓候選人用政見爭取人民認同,這些承諾也將由全民共同檢視。

氣候變遷台灣新聞台中火力發電廠燃煤機組垃圾費隨袋徵收隨袋徵收淨零排放淨零淨零碳排減碳空污空氣污染焚化爐汽電共生台積電碳中和中科綠電電氣化電動車電動公車住宅用電 作者 廖禹婷

陳昭宏

探索矇矓中開展的世界、滲透身體的網,與身體和環境結盟,共同行動。