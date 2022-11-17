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（中央社記者蘇思云台北17日電）國發會主委龔明鑫今天表示，台灣作為全球供應鏈可信賴夥伴，持續積極貢獻APEC；台灣今年向APEC捐助220萬美元，以支持具跨領域性質，以及跟數位創新、海洋廢棄物管理、微中小企業相關的計畫。

龔明鑫與行政院政務委員鄧振中聯袂率團出席今年11月17日於泰國曼谷召開的亞太經濟合作會議（APEC）部長級會議（APEC Ministerial Meeting, AMM），並為台灣出席11月18日到19日APEC經濟領袖會議代表團的主要團員暨擔任領袖代表張忠謀在APEC場域的諮詢顧問。

國發會今晚發布新聞稿指出，今年APEC年會是近4年來首次舉辦的實體高階會議，台灣代表團宣達台灣對APEC社群的實質貢獻。龔明鑫在AMM會議的第一場次交流主題「平衡、包容及永續成長」中，提到面對通膨、供應鏈、糧食與能源安全等挑戰，台灣仍致力維持經濟成長，並繼續作為全球供應鏈可信賴夥伴。

龔明鑫表示，台灣一向積極對APEC作出貢獻，今年台灣向APEC捐助共220萬美元，以支持具跨領域性質，以及跟數位創新、海洋廢棄物管理、微中小企業相關的計畫。

龔明鑫指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情引發全球供應鏈重組，促使政府及企業追求韌性、安全、乾淨的供應鏈，此一典範移轉須以數位效益及ESG（環境保護、社會責任與以及公司治理）為核心。

台灣致力數位轉型，並提升勞工技能以把握數位機會，面對經濟亂流，台灣也支援受衝擊最大的勞工、婦女、以及弱勢族群，以尋求包容性經濟復甦及社會均衡發展。

龔明鑫表示，面對氣候變遷的挑戰，以及淨零排放的國際趨勢，台灣今年3月提出「2050淨零排放路徑圖」，並重視公正轉型；因此，台灣樂見主辦會員體泰國適時提出「生物、循環及綠色經濟發展模式的曼谷目標」，並呼籲APEC需要立即規劃與執行行動計畫，實現2040年太子城願景（APEC Putrajaya Vision 2040）目標發展。

APEC今年年會主辦會員體為泰國，年度主題設定為「開放、連結、平衡」，以疫情後的永續復甦為主軸，聚焦透過整體社會及系統方法推動生物、循環及綠色（Bio-Circular-Green, BCG）經濟發展模式，以達全面平衡目標，推動APEC區域經濟再成長。1111117