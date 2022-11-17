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新頭殼newtalk

根據內政部統計，2021 年全台灣0至3歲的嬰幼兒共48萬8495人，若每人每天使用7片尿布，台灣光是一年就製造12億多的用過即丟尿布，這還不包括⻑照機構、月子中心及醫療院所的能量，而這些尿布在焚燒或掩埋的過程中，對於環境的傷害可想而知。益鈞環保科技公司透過獨家專利技術，將尿布回收還原出高度純化的「紙纖、塑膠及高吸水聚合物(SAP)」，結合循環經濟與綠能科技為淨化地球盡一份心力。

尿布在台灣為一般廢棄物，許多家戶、機構等都是使用後即丟，再透過環保局或清運業者清送至焚化爐或掩埋場。焚燒過程產生的空污及尿布因為乾濕不一，造成焚化爐熱值問題，影響焚化爐的壽命與正常運作；如透過掩埋，則因為尿布中的塑膠恐需 400 年才能分解，在土地中隨著雨水沖刷等影響，讓土壤、河流等充滿塑膠微粒進而影響到海洋(海洋柔珠現象)，整個食物鏈生態都受到塑化影響，對地球、人類而言，無疑是自掘墳墓。

益鈞環保科技透過獨家專利技術，將尿布進行回收機制，還原出高度純化的「紙纖、塑膠及高吸水聚合物(SAP)」,且透過經濟部工業局 NG 尿布回收再利用計畫中顯示，資源回收再利用率高達99.4%。無獨有偶，在行政院環保署⺠眾廢棄尿布回收再利用計畫當中，消費後廢棄物資源回收再利用率亦高達93.8%。整個尿布處理廢水當中，透過專利技術來達到近乎100%的廢水循環利用，對整個水資源生態極度友善。

根據益鈞環保科技統計指出，台灣處理廢棄尿布數量，全台每日至少有384噸待處理的事業廢棄尿布(未包含工廠NG尿布13噸/日、家庭廢棄尿布 900 噸/日)，強調尿布回收再生利用已經是刻不容緩。益鈞環保總經理秦錫鈞表示，將尿布掩埋分解需耗時400年的時間，縮短至 1 小時(高效能)產出的7萬5千噸絨毛漿，將減少砍伐86萬4000棵樹(低碳排)；使用對的方式處理資源回收，讓生態循環再生利用(降低污染)，是益鈞環科致力為地球多存活一天而努力。

益鈞環科指出，透過認證的再生塑粒，若以混合塑膠料形式呈現，可用於混合塑膠用途(例:塑木、棧板),純化分離後可應用於吹膜相關產品(例:包裝袋)；再生紙漿的應用,可取代白紙漿用途，在現行規範中可衍生出各類非親膚性消費用紙(例:紙箱)；再生SAP原生型態因吸水性特色，則可用於其它工業用途(例:止水帶、螯合劑)使用。

益鈞環保科技自2020年建置示範廠，2022年登錄興櫃戰略新板，是台灣首家從事對廢棄尿布與工廠製造之瑕疵尿布回收與再利用，並且以還原高價值原物料技術領先全球。在全球ESG浪潮不可逆之下，循環經濟與綠能科技的結合，或許將是帶動台灣下一個經濟盛世，也是全球環境議題解方之一。