第一金控及第一銀行積極落實ESG，囊括台灣企業永續獎6大獎，金管會副主委蕭翠玲（左）頒獎，第一金控暨第一銀行董事長邱月琴（右）受獎。（第一金提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕全方位檢視企業是否將永續經營策略涵蓋ESG （環境、社會、公司治理）各面向，並與聯合國永續發展目標（SDGs）連結之2022年台灣企業永續獎揭曉，第一金控連同旗下銀行子公司囊括《台灣百大永續典範企業獎》、《台灣企業永續報告獎—金融及保險業白金獎》、《氣候領袖獎》、《創新成長領袖獎》、《資訊安全領袖獎》及《社會共融領袖獎》等6項大獎。

第一金自2011年起即關注ESG議題，順應國際永續發展趨勢，積極建置企業永續之管理架構，強化氣候變遷治理能力，推動ESG多元創新之成果取得多項ISO驗證，高度連結15項SDGs之52項細項目標，獲「台灣百大永續典範企業獎」殊榮。且2021年永續報告書GRI準則驗證等級提升為高度保證等級，並取得SASB商業銀行及消費金融兩項行業準則會計師確信報告，強化ESG資訊揭露之品質及有效性，蟬聯企業永續報告類最高榮譽白金獎。

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第一金控ESG發展策略連結核心業務，子公司第一銀行為首家簽署加入赤道原則協會（EPA）的公股銀行，迄今已承作7件專案融資，並將ESG審查因子納入投融資決策過程，落實環境及社會風險控管，更推出「永續績效連結貸款專案」，對環境績效指標較前一年度改善之企業給予優惠利率，至2022年10月底總計核准58戶，核准額度954億元。

另發行ESG相關概念基金、綠色債券，成功募集並管理6.82億元綠能基金，並響應2050年國家淨零排放目標，2022年8月正式加入「碳核算金融聯盟」（Partnership for Carbon Accounting Financials,PCAF），依PCAF建議之方法學進行範疇三投融資財務碳排放量盤查，11月加入「科學基礎減量目標倡議」（Science Based Target initiative, SBTi），釐清鑑別自身營運及投融資部位碳排情形，持續將淨零排放思維納入投、融資決策過程，降低對高污染及高耗能產業投融資比重，以達成國家淨零排放之承諾。

此外，第一銀行「薪資管理平台」透過提供透明資訊，結合超個人化AI智能行銷，蟬聯「創新成長領袖獎」。第一銀行近年亦持續於資安發展及創新研發不斷精進，而獲「資訊安全領袖獎」肯定，並蟬聯「社會共融領袖獎」。

第一金控繼統籌成立公股金融事業ESG倡議平台後，亦獲金管會選入永續金融先行者聯盟成員。展望未來，第一金控將擴大推動ESG工程，深化永續治理文化，接軌國際永續規範與倡議，持續創新永續作為，打造健全的永續金融生態圈，戮力邁向2050淨零排放之目標。

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