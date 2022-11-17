希臘法院判2021抗議北京冬奧的活動人士無罪

【新唐人北京時間2022年11月18日訊】希臘法院週四（11月17日）作出具有里程碑意義的判決，宣布2021年10月在雅典衛城抗議北京舉辦2022年冬奧會而被拘留的活動人士無罪。

被宣告無罪的是19歲的藏族學生Tsela Zoksang、22歲的美籍香港人Joey Siu和一名35歲的美籍越南活動家。當天，由三名法官組成的法庭撤銷了對這些活動人士的指控，而在這幾分鐘前，一名公訴人還要求作出有罪判決。

去年10月，在希臘奧林匹亞的奧運會點火儀式彩排前幾小時，這幾位活動人士在雅典衛城的雅典紀念碑周圍懸掛了一面西藏旗幟和支持香港自由的橫幅，並高呼「抵制北京2022冬奧會」而被警察逮捕。

抗議者被指控企圖污染和破壞歷史古蹟，如果罪名成立，他們將面臨長達5年的監禁，根據希臘法律，這項指控被視為嚴重犯罪。

人權組織曾擔心判決可能會不盡人意，因為中共是希臘的主要投資者。在聽證會上，希臘頂級律師阿納尼奧斯塔基斯（Alexis Anagnostakis）進行了強力辯護，指出以前在雅典衛城和歐洲其它歷史遺蹟的類似抗議活動，從未以試圖破壞紀念碑的「毫無根據的指控」而被起訴。

阿納尼奧斯塔基斯對法院的判決十分滿意，他告訴路透社：「對於西藏、香港和全球的人權捍衛者來說，這是偉大的一天，這是一個政治敏感度高的案件，但最終正義和法治取得了勝利。」

從倫敦飛來參加聽證會的法律援助組織「海外正義」（Justice Abroad）的大律師波拉克（Michael Polak）說：「這是歐洲言論自由和和平抗議權利的一個巨大勝利。這也是西藏和香港人民的一個巨大勝利。」

波拉克說，雖然中共當局一直認為他們可以擴大對世界各地民族和宗教團體的鎮壓，但今天的無罪判決將發出一個強烈的信息，即合法的和平抗議和集會將被允許，即使在中國和香港它們被完全禁止，即使它們傷害了北京和香港政權「脆弱的情感」。

以色列人斯通（Sheldon Stone）在推特上寫道，這是中共能力極限的好消息！「願它衰落到維吾爾人、西藏人和香港人在宗教和文化上獲得自由為止」。

無論是在新疆、西藏還是其它地方，無論是對少數民族、宗教團體及民主活動人士，中共都在努力鎮壓它認為對其構成威脅的因素。隨著中共領導人開始第三任期，反習抗議在中國和世界範圍內興起。與四通橋橫幅相呼應的反習標語在越來越多的中國城市和世界各地的大學湧現。

據加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）報導，加拿大和世界各地的中國學生正在使用創造性的、通常是隱蔽的方式來表達他們對中共清零政策和共產黨統治的不滿。

358所大學帳戶的管理員表示，他們幫助建立了Telegram頻道，供倫敦、紐約、多倫多、南加州和澳大利亞的人們安全地討論抗議活動，多倫多聊天群目前有500多名成員，其中包括在該群發帖的楊先生。

楊先生告訴《環球郵報》，一些人確實受到了恐懼的影響，但活動取得了很好的效果。他跟參與的人說：「只要你習慣了，就會發現其實沒那麼可怕。」

（記者李昭希綜合報導/責任編輯：林清）

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