美国副总统卡马拉·哈里斯(Kamala Harris)星期五(11月18日)向亚太经合组织(APEC)领导人说，美国对印太地区及其繁荣有持久的经济承诺，美国会扎根印太地区。

代表美国出席APEC领导人峰会的哈里斯还表示，美国是一个骄傲的太平洋强国，对促进一个开放、互联、繁荣、安全及强韧的印太地区有至关重要的利益。

哈里斯强调说，“美国对印太地区有持久的经济承诺，不是以年，而是以几十年、几代人来计算。对这一地区来说，没有比美国更好的经济伙伴。”

美联社报道说，哈里斯这次讲话被延迟，因为在收到朝鲜发射的一枚洲际弹道导弹落入日本水域的消息后，美国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和加拿大的领导人举行了一次紧急会议。哈里斯在会上谴责朝鲜的导弹试射明目张胆地违犯多个联合国安理会决议。

哈里斯说，朝鲜的行为破坏了印太地区的安全，毫无必要地加剧了紧张局势，“我们强烈谴责这些行为，再次呼吁朝鲜停止进一步的非法的破坏稳定行为。我代表美国再次确认我们对我们印太联盟的牢不可破的承诺。”

美国总统拜登和副总统哈里斯一周来都在强调和展示美国对亚太地区的承诺，以抗衡中国在这一地区日益强化的影响力。此前，拜登参加了在柬埔寨举行的东盟峰会和在印尼巴厘岛举行的二十国集团首脑会议，并借机与习近平进行了入主白宫以来的首次面对面会晤。

哈里斯在APEC峰会上还表示，美国和其他七国集团国家发起的援助发展中国家的数以十亿美元计的基础设施投资，是高水平的、透明、有利于气候的，而且不会让一些国家陷入难以应付的债务。

哈里斯还突出提到美国今年早些时候发起的印太经济框架。她说，这个框架包含的各个经济体代表了全球40%的GDP，致力于平等的增长、环境和劳工的高标准，以及强劲的私人领域伙伴关系。

她表示，将近30%的美国出口是向印太地区，美国公司每年在这一地区投资约一万亿美元。

哈里斯强调，“美国处理这些关系是基于合作、可持续性、透明以及公平。通过我们的努力，我们将继续维护和加强那些保护自由市场和创造可预见性及稳定的国际经济规则及规范，这对保护公司免受武断干预、保护一些国家免受经济胁迫及保护工人权利至关重要。”

哈里斯向APEC峰会确保，加强与印太地区合作及关系是美国跨党派的优先要务，将会是持久的。

她表示，随着各国向前发展，印太地区的公司及经济体将发现美国为这一地区带来巨大的机会，一个维护游戏规则和帮助所有国家建立繁荣的美国。

预计，哈里斯副总统和其他亚太经合组织领导人将讨论乌克兰战争、飙升的通货膨胀、食品和能源短缺以及更加咄咄逼人的中国等议题。

周末，哈里斯将与泰国总理巴育(Prayut Chan-ocha)举行会谈，将重点讨论扩大在气候变化、清洁能源和可持续发展方面的合作。他们还可能讨论缅甸的局势，自去年军方夺权以来，缅甸的暴力事件不断升级。