調研發現：當今汽車行業中電動汽車最不可靠

【新唐人北京時間2022年11月20日訊】《消費者報告》的一項調研發現，由於全電動汽車採用了各種較新的技術，這降低了它的可靠性。

根據《消費者報告》（Consumer Reports）11月15日對外公布的可靠性排名，在當今汽車行業中，全電動的轎車和皮卡是最不可靠的。

《消費者報告》的報告中稱，與混合動力和汽油動力的轎車和皮卡相比，除了傳統的全尺寸皮卡之外，完全由電池驅動的電動汽車的表現是最差的。

《消費者報告》的汽車測試高級主管傑克‧費舍爾（Jake Fisher）表示，電動汽車的可靠性較差的問題，是意料之中的，因為除了早期的電動車「領頭羊」特斯拉之外，大多數汽車製造商都是在最近幾年才推出全電動車型的。他說，這些公司尚沒有足夠的時間，來解決影響其可靠性的諸多新技術問題。

由於電動汽車的購買者，往往都是熱愛並試圖最先實踐新技術的人士，汽車製造商還為這些電動車型配備了大量其它附加功能，這同樣可能導致了各種問題的出現。

費舍爾對美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）表示：「汽車製造商將電動汽車作為他們想對任何新技術進行嘗試的技術試驗平台。由於加載了各種的新技術，電動汽車存在很多潛在的問題。」

《消費者報告》調查了2000年至2022年的30多萬輛汽車的車主，並利用這些數據對2023年車型的可靠性進行了評測。

電動車型在排名中的比重，比以往任何時候都大。州和聯邦的激勵措施和新的環境法規，都在鼓勵美國人更多地去購買全電動汽車，這些政策的目的，在很大程度上是為了減少交通導致的空氣污染。

根據美國環境保護局（U.S. Environmental Protection Agency）的說法，為混合動力或全電動汽車充電，的確無法避開發電廠造成的污染，但駕駛這些汽車的總排放量要低於汽油動力汽車。隨著核電、太陽能和風能等清潔或可再生資源供應的電力增加，隨著時間的推移，電動汽車也許可以變得更加「綠色」。

混合動力汽車表現良好

該報告涵蓋了24個具有悠久歷史的汽車品牌。在報告中的275個車型中，只有7個品牌的11個車型是全電動汽車。其中，有2,000多輛特斯拉汽車的車主接受了調查。

排在電動汽車榜首的是起亞Kia EV6，它的可靠性大大高於平均水平。在電動汽車的可靠性排名中墊底的，是現代Hyundai Kona電動車。

在今年的榜單中，全電動汽車所占的比例比以往任何時候都大，但仍然只占汽車市場的一小部分。其中許多是在最近幾年才首次推出的。

與全電動汽車不同，混合動力的汽車和皮卡是該調研排名中最可靠的汽車。這主要是因為許多混合動力車，如豐田Toyota Prius，已經在市場上銷售多年，所以汽車製造商已經能夠解決他們遇到的問題。

費舍爾解釋說：「當你投入新技術，嘗試新事物，並偏離已被證實很可靠的技術時，你無疑將會面臨更多的問題。」

在今年的品牌可靠性排行榜上名列前茅的是豐田、雷克薩斯、寶馬、馬自達和本田——它們的可靠性都高於平均水平。在前10個最可靠的品牌中，有7個來自日本和韓國汽車製造商。林肯是今年排名前十的唯一美國國內品牌。

特斯拉

作為一個整體品牌，特斯拉在可靠性排名中比去年上升了4位，但仍然低於平均水平。其它可靠性低於平均水平的汽車品牌包括：雪佛蘭、GMC、大眾、吉普和奔馳。

費舍爾說，與傳統的汽車製造商相比，特斯拉在電動動力系統方面是一個「佼佼者」。

然而，據《消費者報告》的汽車數據分析項目負責人史蒂夫‧埃萊克（Steve Elek）表示，特斯拉車主們仍在繼續報告，他們所擁有車型在車身硬件、油漆和裝飾等方面的問題。

埃萊克說，特斯拉的高端轎車Model S，在轉向和懸掛方面存在問題；Model S和Model Y越野車，都仍存在空調和加熱系統的問題；此外，特斯拉汽車的Model S和Model Y中，也仍然存在中央觸摸屏的問題。

費舍爾說，Model X汽車銷量的減少，也幫助了特斯拉排名的提升，該車型一直都存在各種問題。特斯拉首席執行官埃隆‧馬斯克（Elon Musk）曾將Model X比作「法貝熱彩蛋」（Faberge egg），作為一款帶有鷹翼門的SUV，製造該車所需的零部件也相對較多。

特斯拉公司的入門級轎車Model 3是唯一在可靠性方面獲得了高於平均水平的特斯拉汽車，而Model S和Model Y的排名則均低於平均水平。

《消費者報告》在分析中，沒有針對特斯拉的自動駕駛等駕駛輔助系統的可靠性，單獨進行評價。

（轉自大紀元/責任編輯：葉萍）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2022/11/20/a103579045.html