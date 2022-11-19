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（中央社記者盧太城台東縣19日電）台東焚化爐即將啟用，環團憂心排放戴奧辛會讓台東釋迦等農產品受害，今天走上街頭反對；台東縣政府回應，台東縣焚化廠是目前台灣採最嚴格標準。

「反焚化爐救台灣」、「搶救台東釋迦、荖葉」今天上午近百環保人士和台東市民在台東市區遊行反對焚化爐營運。包括前台東市長賴坤成、環保聯盟台東分會成員劉炯錫、教授廖秋娥以及縣議員候選人陳允萍、台東市代表候選人陳金溪到場聲援，並高喊口號。

台東環盟表示，台東好山好水，無工業污染，然而台東縣政府即將啟用焚化爐，號稱通過空污檢測；但焚化爐的戴奧辛與重金屬排放，1年只檢測1至2次，無法代表1年300多天的污染狀況。

廖秋娥表示，在起爐階段，當爐溫還不夠高時，充滿粉塵的廢棄必須旁通袋式集塵器，導致半天的起爐過程，戴奧辛排放量相當於數月正常排放量；有毒底渣會拿去鋪路填管溝，甚至有縣議員還建議拿去做田埂，環境生態、居民健康、農業與觀光都將受害。

賴坤成說，溢出的戴奧辛落在稻米、釋迦、荖葉上被驗出，台東的農產品會造成雪崩式的受害「誰來彌補」，呼籲台東縣長饒慶鈴還有縣長候選人當選後好好回答這問題，希望不要迴避，也希望饒慶鈴和台東縣政府懸崖勒馬。

遊行人士高喊「農產品被驗出劇毒戴奧辛就慘兮兮了」。

台東環盟表示，面對垃圾問題不是只有焚化一途，日本上勝町於2000年開始大力堆動細分類回收，2003年發表零垃圾宣言，當年度回收率即高達8成，並維持到現在，並因此成為知名觀光景點。台東市東海國宅2019年也仿效上勝町，回收率也達7成，「上勝町可以，東海國宅可以，大家也可以」。

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台東縣政府環保局透過新聞稿回應，焚化廠依「廢棄物焚化爐戴奧辛管制及排放標準」規定檢測戴奧辛，並於民國109年環評中就主動以更嚴格的標準，強化控管污染物排放標準，嚴規至0.05ng I-TEQ/Nm3，相較現行法規下的標準0.1ng I-TEQ/Nm3再削減一半，台東縣焚化廠也是目前全台灣大型垃圾焚化廠中最嚴格標準。

環保局並表示，無法回收的垃圾透過焚化技術可有效舒緩各鄉鎮市已飽和的垃圾堆置壓力，自今年2月以來試燒期間，已妥善處理了全縣1萬1432公噸垃圾，尤其兩離島（蘭嶼、綠島）總計轉運超過1700公噸垃圾，有效紓解離島垃圾堆積壓力。（編輯：郭諭儒）1111119