在本月于埃及举行的“COP27”联合国气候变化大会上，中国在非洲和西方国家之间有关向遭受气候变化影响的发展中国家提供财政援助的辩论中扮演了重要角色。

在非洲大陆，仅今年一年，南非发生了致命的洪水，非洲之角遭遇多年以来最严重的干旱。

参加联合国气候变化大会上的非洲国家正在努力促使富裕国家支付气候补偿，并为“损失和损害”基金捐款。

在一份联合声明中，中国、巴西、印度和南非指责富裕国家在使用化石燃料的同时却迫使发展中国家走绿色道路的双重标准。

英国发展研究院(Institute of Development Studies)的气候专家沈威对美国之音说： “严峻的现实是，没有一个高收入国家是在碳约束的情况下达到的‘发达’地位，但所有发展中国家现在都需要找到一条在1.5摄氏度目标下实现高收入(地位)的新途径。”

乌干达总统约韦里·穆塞韦尼(Yoweri Museveni)在社交媒体上发文，指责欧盟持有“西方双重标准”，指出一些欧洲国家正在重回煤炭开采。

自乌克兰战争以来，由于缺乏来自俄罗斯的天然气，德国不得不更多地依赖自己的煤炭来度过冬天。

许多非洲国家的政府对这样一个事实感到恼火：虽然非洲大陆的碳排放量只占全球排放量的3%，但他们却被要求逐步淘汰化石燃料，有人认为化石燃料是该地区发展所急需的，因为那里只有不到一半的人口能用得上电。

关于补偿的分歧

美国已推动中国加入应付出此类赔偿的国家集团，中国目前是世界上最大的温室气体排放国和煤炭消费国。 华盛顿表示，作为世界第二大经济体，中国应该承担其责任。

但中国表示，它支持发展中国家寻求资金，但它不会提供现金，因为根据世界银行的标准，中国也是一个发展中国家。

伦敦政经学院(London School of Economics and Political Science)研究员卞蕾(音译，Lei Alice Bian)告诉美国之音： “在今年的联合国气候变化大会上，中国气候特使解振华提到中国没有义务提供‘损失和损害’(L&D)资金，但中国愿意支持低收入国家因气候变化引起的‘损失和损害’(方面的要求)。”

位于首都华盛顿的非洲战略研究中心(Africa Center for Strategic Studies)的分析师保罗·南图利亚(Paul Nantulya)说： “美国试图将中国定位为发达国家的企图在非洲真的行不通，因为非洲方面同意，中国应该被视为发展中国家。”

他说，这是因为西方造成了工业革命期间“历史性和累积性”的排放，而这些排放导致了当今世界正在经历的全球变暖。

虽然许多发展中国家将气候变化归咎于西方，甚至说中国也是受害者，但总部位于北京的睿纳新国际咨询公司(Development Reimagined)的分析师奥维格·埃格古(Ovigwe Eguegu)告诉美国之音： “人们普遍认为，甚至北京也这么认为，中国迅速崛起为世界第二大经济体是以牺牲环境为代价的。”

南图利亚说： “中国发现自己陷入了悖论。”

他说： “它是世界上最大的排放国……然而，中国也已成为世界上清洁能源领域人均投资最多的国家。”

绿色丝绸之路

中国国家主席习近平去年在联合国誓言，尽管通往绿色能源的道路存在一些障碍；中国将不再向海外新的煤电项目提供资金，而是将重点放在清洁能源上。

中国支持的南非穆西纳-马卡多经济特区最初包括一座燃煤发电站。

该经济特区发言人沙瓦纳·穆什瓦纳(Shavana Mushwana)通过电子邮件告诉美国之音：“建造一座燃煤发电站的原计划已被搁置。一座1000兆瓦的太阳能发电厂正在计划之中，以补充能源结构需求……并与中国投资者合作。”

然而，约翰内斯堡大学政治经济学家帕特里克·邦德(Patrick Bond)表示，即使没有新的燃煤发电站，该开发项目也将造成污染，并指出“那里有一个巨大的‘注解’......因为运行如此庞大的冶炼厂和工业设施需要额外的电力，而这些电力不可能来自一些小型太阳能装置”，因此经济特区仍需要利用南非已经过度紧张的电网。

不过，分析人士认为，这一变化显示中国在非洲的“一带一路”倡议正在变得多元化——从重点关注港口和铁路等大型基础设施项目，转向投资太阳能、风能和水电等绿色能源。

中国的“绿色丝绸之路”在整个非洲大陆随处可见。 在能源紧张的南非，一家中国公司在北开普省建立了德阿尔风电场。 在肯尼亚，中国出资在加里萨建设了一座15兆瓦的太阳能发电厂。在中非共和国，今年完工的、由中国建造的太阳能发电厂提供了该国首都约30%的电力。

咨询公司“非洲可再生能源”(Renewables in Africa)首席执行官托尼·蒂尤(Tony Tiyou)告诉美国之音：“2021年9月，中国国家主席在联合国大会上宣布，中国将停止对海外煤炭项目的投资，并加大对清洁能源的投资。他们实际上已经跟进行动了。”

南图利亚说，15个由中国支持的煤炭项目已被取消，但其他已经在建设阶段的项目仍在进行中。

他补充说，中国的银行“对政策的变化反应非常迅速。例如，中国进出口银行发行了4.25亿美元的绿色债券，专门用于清洁能源投资。”

2021年，中国在清洁能源方面的投资达到3800亿美元，超过任何其他国家，占全球可再生能源投资的近一半。

沈威说： “中国正在认真参与非洲的可再生能源市场。”

被控“虚伪”

分析人士指出，北京对绿色能源的关注是在此前许多非洲项目案例之后产生的，在这些案例中，环保主义者指责中国公司的采矿业务和基础设施项目污染环境并破坏野生动物栖息地。

就在目前，中国与乌干达、坦桑尼亚和一家法国公司一起参与了一项有争议的原油管道项目。 这个项目遭到欧盟的反对，欧盟担心该管道会损害气候和环境。

乌干达总统穆塞韦尼抨击欧盟试图进行干预。包括穆塞韦尼在内的许多非洲政客经常抨击他们所谓的西方在气候变化问题上的说教和虚伪，他们认为西方通过使用化石燃料变得富有并引发了气候危机。

然而，富裕国家在气候补偿方面也存在分歧。