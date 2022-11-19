【民眾網黃楸玲／台北報導】

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環保署土污基管會「青力崛起–土水事 我們的事」青年創意徵選111年11月18日辦理複選發表暨頒獎典禮，「商品設計、行銷推廣、教學教案」三個類別，合計共20個進入複選的參賽隊伍，齊聚一堂展現最佳成果。透過桌遊、線上心理測驗、土水音樂教案等創意內容突顯土壤及地下水保護的重要性。

經過土壤及地下水與各專業領域委員的評審，現場公布最終獲獎名單並進行頒獎，最終共十二個隊伍奪得各類別前三名，共八個隊伍獲得佳作，總計頒發共二十八萬元的獎金，鼓勵站出來為土壤及地下水發聲的青年學生。

環保署表示，環境資源的永續發展是全世界面臨的共同問題，土壤及地下水問題雖屬於地表下的工作，卻與食安、健康息息相關，絕對不能輕忽。從臺灣歷年土水污染事件來看，大多是因為產業發展造成，顯示社會大眾對於土壤及地下水的注重和保護觀念較薄弱，因此號召高中（職）和大專院校學生，希望透過創意作品展現專業所學與創意，提升土水保護議題的能見度。

針對「商品設計、行銷推廣、教學教案」3大徵選類別，參賽隊伍運用專業融入創意，提出許多令人眼睛一亮的作品。例如，將削鉛筆過程象徵為人類破壞環境的行為；抓住現代人愛玩趣味測驗的心理，以土壤特性去配對不同人格的線上心理測驗，同時傳達土壤冷知識或藉由聆聽音樂引起動機，進而認識土地危機，讓正規學習多了一點藝術氣息，也讓土壤及地下水的保護意識，無形中傳達到民眾周遭。

本次青年創意徵選為環保署首屆辦理之競賽，合計共有51隊伍報名參加，參賽學生來自全臺各地學校，環保署特別感謝每位參賽學生，能在課業繁忙之餘為土壤及地下水發揮自己的力量。

透過參與比賽，希望青年學生能在過程中關心環境、逐步瞭解土壤及地下水環境問題，並藉由作品創作展現青年行動力和影響力，成為新一代守護環境的力量。

土壤及地下水青年創意徵選頒獎典禮全體合影（圖：環保署）

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